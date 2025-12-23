A lista de compras do Manchester United para o meio-campo na temporada 2026/27
Reforçar meio-campo é prioridade máxima no Manchester United
Há muita incerteza em torno de algumas das atuais opções de meio-campo do Manchester United, por isso não surpreende que o clube seja constantemente associado à chegada de reforços. Bruno Fernandes levantou recentemente dúvidas sobre seu futuro em uma entrevista concedida no mês passado, na qual afirmou que o clube tentou negociá-lo durante a última janela e sugeriu que estaria aberto a atuar em Portugal ou na Itália. O capitão do time também está atualmente afastado por lesão, depois de ter sido substituído na derrota por 2 a 1 para o Aston Villa, no último domingo.
Também há indefinição em relação aos futuros de Kobbie Mainoo, Casemiro e Manuel Ugarte. Mainoo teve um pedido de empréstimo barrado em agosto e pode buscar uma transferência na janela de janeiro caso seu tempo em campo não aumente. O jovem inglês ficou fora da equipe no fim de semana, mas, ao que tudo indica, não lhe faltariam interessados se optasse por deixar o clube.
Casemiro, que completa 34 anos em fevereiro, tem contrato até o fim da temporada e é amplamente esperado que saia, após atuar nos últimos anos já na reta final de sua carreira.
Ugarte, que chegou em uma negociação de £50,75 milhões no ano passado, foi titular em apenas quatro partidas nesta temporada, todas terminando em derrota. Uma sondagem do United ao meio-campista do Brighton, Carlos Baleba, durante a última janela, aumentou ainda mais as dúvidas internas sobre a adequação de Ugarte à Premier League, e Ruben Amorim aparentemente não demonstra grande confiança no jogador de 24 anos.
- (C)Getty Images
Red Devils buscam reduzir folha salarial
Bruno Fernandes e Casemiro seguem entre os jogadores mais bem pagos do elenco, e eventuais saídas definitivas de Marcus Rashford e Jadon Sancho liberariam recursos adicionais para reforços. Acredita-se que todos os quatro jogadores mencionados recebam, ou estejam próximos de receber, cerca de £300 mil por semana.
O Manchester United contratou apenas dois volantes de ofício nos últimos sete anos, Casemiro e Ugarte, depois de ter falhado anteriormente na tentativa de assegurar a contratação de Declan Rice, que acabou se transferindo do West Ham para o Arsenal por £105 milhões em 2023.
Qualquer nova contratação não seria vista como alguém para liderar a folha salarial, mas ainda assim poderia custar ao clube uma taxa de transferência significativa.
Principais alvos de Ruben Amorim
Entre os alvos avaliados para o meio de 2026, o meio-campista do Nottingham Forest, Elliot Anderson, tem contrato até 2029 e viu seu valor de mercado aumentar desde que se firmou na seleção inglesa comandada por Thomas Tuchel. O Forest o contratou junto ao Newcastle por £35 milhões há um ano e meio, e ele teve um início promissor por lá.
Adam Wharton, do Crystal Palace, pode representar uma alternativa mais viável. O jovem de 21 anos, cujo contrato também vai até 2029, está considerando renovar, embora o Palace tenha um histórico recente de negociar jogadores importantes. Michael Olise deixou o clube rumo ao Bayern de Munique no ano passado, por meio de uma cláusula de liberação, enquanto o Arsenal contratou Eberechi Eze por £60 milhões iniciais há alguns meses.
Baleba, também de 21 anos, tem contrato com o Brighton até 2028, mas seu protagonismo diminuiu nesta temporada. O jogador camaronês foi substituído no intervalo em quatro partidas pelo técnico do Brighton, Fabian Hürzeler, embora o treinador tenha admitido que isso se deveu ao impacto do interesse amplamente divulgado do United na última janela.
Já o meio-campista do Bournemouth, Alex Scott, de 22 anos, tornou-se titular regular na Premier League nesta temporada e recebeu sua primeira convocação para a seleção inglesa no mês passado. O United também foi associado ao companheiro de equipe de Scott, Tyler Adams, mas o norte-americano sofreu uma suspeita de lesão no ligamento colateral medial no início desta semana.
- Getty Images Sport
Qual é o próximo passo para o Manchester United?
Do jeito que a situação se apresenta, o Manchester United terá de se virar com as opções disponíveis. Com a lesão de Bruno Fernandes afastando-o até o Ano Novo, os Red Devils podem considerar algumas soluções emergenciais em janeiro, enquanto tentam se manter na disputa por vagas em competições europeias, apesar de terem praticamente perdido a chance de alcançar o quinto lugar da Premier League após a derrota para o Aston Villa.