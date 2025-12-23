A lista de compras do Manchester United para o meio-campo na temporada 2026/27

Há muita incerteza em torno de algumas das atuais opções de meio-campo do Manchester United, por isso não surpreende que o clube seja constantemente associado à chegada de reforços. Bruno Fernandes levantou recentemente dúvidas sobre seu futuro em uma entrevista concedida no mês passado, na qual afirmou que o clube tentou negociá-lo durante a última janela e sugeriu que estaria aberto a atuar em Portugal ou na Itália. O capitão do time também está atualmente afastado por lesão, depois de ter sido substituído na derrota por 2 a 1 para o Aston Villa, no último domingo.

Também há indefinição em relação aos futuros de Kobbie Mainoo, Casemiro e Manuel Ugarte. Mainoo teve um pedido de empréstimo barrado em agosto e pode buscar uma transferência na janela de janeiro caso seu tempo em campo não aumente. O jovem inglês ficou fora da equipe no fim de semana, mas, ao que tudo indica, não lhe faltariam interessados se optasse por deixar o clube.

Casemiro, que completa 34 anos em fevereiro, tem contrato até o fim da temporada e é amplamente esperado que saia, após atuar nos últimos anos já na reta final de sua carreira.

Ugarte, que chegou em uma negociação de £50,75 milhões no ano passado, foi titular em apenas quatro partidas nesta temporada, todas terminando em derrota. Uma sondagem do United ao meio-campista do Brighton, Carlos Baleba, durante a última janela, aumentou ainda mais as dúvidas internas sobre a adequação de Ugarte à Premier League, e Ruben Amorim aparentemente não demonstra grande confiança no jogador de 24 anos.