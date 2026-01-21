A lista de compras do Liverpool para a posição de zagueiro após perder a disputa por Marc Guéhi

Infelizmente para Arne Slot, Konaté nunca se recuperou do início de temporada desastroso que tornou a contratação de Guéhi uma necessidade, Gomez continua incapaz de jogar uma partida por semana, enquanto a estreia incrivelmente promissora de Leoni foi interrompida por uma lesão que o tirou do restante da temporada. Preocupantemente, até mesmo o veterano capitão Virgil van Dijk foi afetado pelo mal-estar geral em Merseyside, o que significa que não há mais nenhuma garantia de que os campeões da Premier League da temporada passada conseguirão manter sua frágil quarta colocação.

A expectativa era de que Guéhi chegasse em Anfield ainda este mês, mas o jogador da seleção inglesa acabou assinando com o Manchester City, que ele descreveu como "o melhor clube" da Premier League, o que, na prática, representou um golpe ainda maior para o Liverpool.

A questão agora, então, é o que os Reds farão para resolver suas deficiências defensivas extremamente graves? Lembrem-se, Van Dijk tem apenas 18 meses restantes em seu contrato, o que significa que Slot (se não for demitido) provavelmente precisará de pelo menos dois novos zagueiros em julho.

Com tudo isso em mente, a GOAL analisa as melhores opções disponíveis no mercado atualmente e as classifica em ordem de disponibilidade e adequação...