A lista de compras do Liverpool para a posição de zagueiro após perder a disputa por Marc Guéhi

O Liverpool sabia que precisava de um novo zagueiro no começo desta temporada e tiveram tempo suficiente para resolver o problema, mas esperaram até o último dia da janela para fechar com Mar Guéhi. Porém, quando o Crystal Palace desistiu do negócio na última hora, os Reds ficaram em uma posição muito complicada

Infelizmente para Arne Slot, Konaté nunca se recuperou do início de temporada desastroso que tornou a contratação de Guéhi uma necessidade, Gomez continua incapaz de jogar uma partida por semana, enquanto a estreia incrivelmente promissora de Leoni foi interrompida por uma lesão que o tirou do restante da temporada. Preocupantemente, até mesmo o veterano capitão Virgil van Dijk foi afetado pelo mal-estar geral em Merseyside, o que significa que não há mais nenhuma garantia de que os campeões da Premier League da temporada passada conseguirão manter sua frágil quarta colocação.

A expectativa era de que Guéhi chegasse em Anfield ainda este mês, mas o jogador da seleção inglesa acabou assinando com o Manchester City, que ele descreveu como "o melhor clube" da Premier League, o que, na prática, representou um golpe ainda maior para o Liverpool.

A questão agora, então, é o que os Reds farão para resolver suas deficiências defensivas extremamente graves? Lembrem-se, Van Dijk tem apenas 18 meses restantes em seu contrato, o que significa que Slot (se não for demitido) provavelmente precisará de pelo menos dois novos zagueiros em julho.

Com tudo isso em mente, a GOAL analisa as melhores opções disponíveis no mercado atualmente e as classifica em ordem de disponibilidade e adequação... 

  • Liverpool v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Marcos Senesi (Bournemouth)

    Dean Huijsen (Real Madrid), Milos Kerkez (Liverpool) e Illia Zabarnyi (Paris Saint-Germain) deixaram o Vitality Stadium no verão passado, e agora parece inevitável que o Bournemouth perca outro zagueiro talentoso ao final da temporada. No entanto, desta vez, os Cherries não receberão uma grande quantia em dinheiro pela transferência.

    O contrato de Marcos Senesi termina em menos de seis meses e, portanto, espera-se que ele se junte a uma das equipes de elite da Europa sem custos de transferência. Juventus e Barcelona, por exemplo, estão interessados em contratar o argentino, o que é bastante previsível.

    Alguns torcedores do Liverpool sugeriram que seu clube também deveria entrar na disputa, visto que Senesi é um zagueiro central canhoto, com experiência comprovada na Premier League e disponível 'de graça' - ou, no máximo, por um valor reduzido neste mês.

    No entanto, embora haja algumas semelhanças com a situação de Guéhi, Senesi não se encaixa no perfil de idade preferido para uma possível contratação do Liverpool, já que completa 29 anos em maio. Portanto, embora uma transferência para Merseyside não possa ser descartada, parece improvável.

  • Genoa CFC v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    9Alessandro Bastoni (Inter de Milão)

    Não existe clube no mundo que não gostaria de contratar Alessandro Bastoni, a definição de um zagueiro habilidoso com a bola nos pés. O jogador da seleção italiana é tão tecnicamente refinado que é mais do que capaz de atuar no meio-campo ou pelos lados do campo para cruzar a bola na área com sua canhota mágica.

    O problema, porém, é que a Inter não tem intenção de negociar seu jogador mais valioso, enquanto o próprio Bastoni parece muito satisfeito em Milão. Quando questionado em dezembro se pretendia permanecer por um futuro próximo, apesar das constantes especulações sobre seu futuro, Bastoni respondeu: "Sim, provavelmente. Estou feliz aqui e não tenho problemas. Não penso em assuntos extracampo."

    Dado que o italiano também tem contrato até 2028, seria necessário um investimento enorme para tirá-lo da Inter – mas o Liverpool fez um grande esforço para contratar Van Dijk em 2019. Se quiserem contratar o melhor substituto possível para o holandês, não precisam procurar mais longe do que Bastoni.

  • FBL-POR-LIGA-CASA PIA-SPORTINGAFP

    8Ousmane Diomande (Sporting)

    Em novembro, foi noticiado que Ousmane Diomande era a opção alternativa do Liverpool caso não conseguissem fechar a contratação de Guéhi. O suposto interesse dos Reds era plausível. O marfinense teve um papel fundamental na conquista de dois títulos consecutivos da Liga Portuguesa pelo Sporting e também estaria sendo sondado por clubes como Manchester United e Paris Saint-Germain.

    No entanto, Diomande já concordou com um novo contrato com o clube de Lisboa, que o vincula ao Estádio José Alvalade até 2030, enquanto sua cláusula de rescisão aparentemente foi aumentada para 70 milhões de libras. Se o Liverpool estaria realmente disposto a pagar tanto dinheiro pelo jogador de 22 anos neste momento é algo bastante discutível, mas não há como negar que Diomande poderia ser um excelente substituto para Konaté, caso o francês decida não renovar seu contrato com o Liverpool.

  • Micky van de Ven Tottenham 2025-26Getty

    7Micky van de Ven (Tottenham)

    O Liverpool demonstrou interesse em Micky van de Ven antes de sua transferência para o Tottenham em 2023, e os Reds perderam uma grande oportunidade ao não tentar a contratação do holandês naquela época, já que seu valor de mercado aumentou nas últimas três temporadas, apesar de ele estar jogando em um clube em constante crise.

    De fato, desde que chegou ao norte de Londres, Van de Ven chamou a atenção com sua velocidade e domínio de bola - razão pela qual o Real Madrid também demonstrou forte interesse em contratar o jogador de 24 anos.

    É, portanto, difícil imaginar o Tottenham concordando em vender seu zagueiro mais confiável, especialmente para um rival da Premier League. No entanto, Van de Ven nunca escondeu sua admiração por Anfield ou por seu companheiro de seleção, Van Dijk, o que significa que ele provavelmente aceitaria prontamente a oportunidade de suceder seu compatriota como zagueiro titular pelo lado esquerdo do Liverpool. Fechar um acordo com o Tottenham seria provavelmente a única dificuldade.

  • Bayer 04 Leverkusen v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    6Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen)

    O Liverpool estaria considerando a contratação de Edmond Tapsoba – e não seria a primeira vez. Os Reds já haviam demonstrado interesse no jogador burquinense em 2021, mas, após desistirem devido ao preço exorbitante de 44 milhões de libras exigido pelo Bayer Leverkusen por um jovem inexperiente de apenas 21 anos na época, optaram por contratar Ozan Kabak por empréstimo junto ao Schalke.

    Também se falou de uma proposta por Tapsoba há dois anos, mas, novamente, a transferência nunca se concretizou. Então, será que realmente pode acontecer em 2026, visto que seu valor só aumentou nesse período? Tapsoba ainda preenche muitos requisitos na perspectiva do Liverpool. O jogador de 26 anos se inspirou em John Stones para desenvolver seu estilo de jogo, e isso fica evidente pela confiança e serenidade que demonstra com a bola nos pés.

    Ele também é fã de longa data de Van Dijk e, sem dúvida, ficaria tentado pela perspectiva de se reunir com os ex-companheiros de Leverkusen, Florian Wirtz e Jeremie Frimpong, em Anfield - principalmente se Xabi Alonso acabar sucedendo Arne Slot como técnico até o final da temporada...

  • Arsenal v Crystal Palace - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    5Maxence Lacroix (Crystal Palace)

    Por mais triste que seja, o Crystal Palace está se desfazendo. Oliver Glasner fez questão de tornar pública sua recusa em estender seu contrato com o clube um dia após a venda do capitão Guéhi para o Manchester City. Com a saída de Eberechi Eze no começo da temporada e Jean-Philippe Mateta também cotado para deixar o clube neste mês, a equipe que conquistou a FA Cup na temporada passada já está em pleno processo de desmanche.

    Nesse contexto, o Liverpool pode se sentir tentado a contratar Maxence Lacroix, ex-companheiro de zaga de Guéhi. O francês nunca foi convocado para a seleção principal de seu país, mas tem se destacado no Crystal Palace desde que chegou do Wolfsburg em 2024 e, aos 26 anos, está se aproximando do auge de sua carreira. Com sua combinação de força física e técnica, ele poderia ser um excelente substituto para Konaté caso o jogador não chegue a um acordo para renovar seu contrato.

  • Brighton & Hove Albion v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Jan Paul van Hecke (Brighton)

    Jan Paul van Hecke não chamou muita atenção durante sua primeira temporada no Brighton, mas evoluiu muito desde então e agora é considerado um dos jogadores que mais evoluíram na Premier League. Consequentemente, o Liverpool estaria de olho em sua situação, já que o holandês tem apenas 18 meses restantes em seu contrato atual e, segundo relatos, se recusa a assinar uma renovação.

    É claro que o Brighton sempre negocia com muita firmeza, mas os Reds podem estar dispostos a pagar um bom dinheiro por um zagueiro alto e combativo, que se sinta confortável saindo jogando com a bola dominada. Afinal, Van Hecke tem apenas 25 anos, o que significa que seus melhores anos ainda estão por vir.

  • Borussia Dortmund v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    3Konstantinos Koulierakis (Wolfsburg)

    A inclusão de Konstantinos Koulierakis nesta lista não será uma surpresa para os torcedores do Liverpool. Ao que tudo indica, os Reds vêm monitorando o jogador de 22 anos há algum tempo e notaram o enorme progresso que ele teve no Wolfsburg desde que chegou do PAOK em agosto de 2024.

    Conhecido como "O Martelo", ele é muito forte na marcação, bom no jogo aéreo (apesar de não ser muito alto) e um talento tão completo que já foi comparado a Josko Gvardiol. É fácil imaginar o Liverpool contratando o zagueiro grego se o preço for justo, já que ele é um jovem zagueiro com passes progressivos e um enorme potencial de crescimento.

  • SOCCER JPL D13 CLUB BRUGGE VS DENDER EHAFP

    2Joel Ordóñez (Club Brugge)

    Apenas dois dias após o início da janela de transferências de janeiro, parecia que o acordo por Joel Ordóñez estava praticamente fechado. Segundo diversas fontes, o Liverpool havia concordado em pagar inicialmente £35 milhões pelo zagueiro do Club Brugge. No entanto, posteriormente, descobriu-se que os Reds estavam apenas observando Ordóñez, que também está sendo monitorado pelo Chelsea.

    Claro que isso não significa que o Liverpool não fará uma proposta pelo equatoriano no verão. Aos 21 anos, Ordóñez já foi convocado 14 vezes para a seleção de seu país e vem tendo um desempenho realmente impressionante no centro da defesa de três homens do Brugge nesta edição da Champions League.

    Este é definitivamente um jogador para ficar de olho, principalmente porque o valor de Ordóñez dispararia se ele se destacasse na Copa do Mundo deste ano.

  • Nico SchlotterbeckGetty

    1Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

    O Borussia Dortmund está fazendo de tudo para convencer Nico Schlotterbeck a renovar seu contrato, que termina em junho de 2027. "Coisas assim precisam de tempo", explicou o diretor esportivo Sebastian Kehl no início deste mês. "Ele aproveitou a pausa de inverno para refletir, mas ainda não há novidades."

    No entanto, suspeita-se que Schlotterbeck esteja mais para fora do que para dentro neste momento, e se ele decidir deixar o Signal Iduna Park, o Dortmund será forçado a vendê-lo neste verão para evitar perdê-lo de graça no próximo ano.

    Nesse cenário, o Liverpool certamente estaria entre os primeiros da fila para contratar um zagueiro canhoto com excelente capacidade de passe e que já foi eleito para a Seleção da Temporada da Bundesliga três vezes nas últimas quatro temporadas.

