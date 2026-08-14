De acordo com o Corriere dello Sport, a Juventus mudou seu foco principal para as saídas de jogadores, enquanto busca reestruturar seu elenco. Os dirigentes do clube trabalham ativamente para enxugar o grupo e garantir recursos por meio de transferências em definitivo e saídas estratégicas.

A estratégia destaca uma mudança importante em Turim, enquanto a diretoria lida com a profundidade do elenco e o planejamento financeiro. Várias decisões importantes aguardam a cúpula nos próximos dias, à medida que as negociações avançam com os interessados.