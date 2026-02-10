Getty Images
Lionel Messi “tinha que marcar sempre” no Barcelona, caso contrário ficava insatisfeito, revela ex-companheiro de equipe
O humilde Messi ajuda os companheiros de equipe a se sentirem à vontade
Umtiti mudou-se para o Camp Nou em 2016 e permaneceu na Catalunha até ao final da passagem de Messi pelo Barça, em 2021. Ele viu o grande jogador marcar pelo menos 30 gols em cinco temporadas consecutivas, com a barreira dos 50 gols sendo quebrada em duas campanhas.
Messi ajudou o Barcelona a conquistar a La Liga e a Copa del Rey durante essa época, com o jogador mais condecorado da história sempre buscando a perfeição. Ele é uma pessoa humilde, o que ajuda os companheiros de equipe a se sentirem à vontade em sua presença, e estabelece padrões individuais que os outros aspiram a imitar.
O que torna o mágico Messi tão especial?
O ex-jogador da seleção francesa Umtiti falou ao The Elevate House sobre a mentalidade de Messi: “Como pessoa, ele é excelente. Você percebe que, mesmo tendo conquistado tudo, é inútil acreditar que é superior.
“Só existe um, é o Leo. Em todos os níveis. Só ele é capaz de ganhar um jogo, e poucos conseguem fazer isso. Se ganhássemos por 4 a 0 e ele não marcasse, ele não ficava feliz. Na cabeça dele, estava claro: ele tinha que marcar sempre. Esse é o sinal dos grandes.”
Umtiti, que venceu a Copa do Mundo em 2018 enquanto jogava pelo Barcelona, acrescentou o que torna Messi tão especial: “[Ele] é um matador na frente do gol. Ele sabia exatamente quando acelerar e quando desacelerar o jogo. Ele está sempre olhando para a esquerda e para a direita, verificando o posicionamento de todos. Ele sempre tem uma vantagem de tempo. Não há receita para defender Leo, ele é imprevisível.”
Umtiti trabalhou com grandes nomes de todos os tempos no Camp Nou
Enquanto trabalhava com atacantes temíveis no Camp Nou, incluindo Luis Suárez e Neymar, Umtiti também teve a oportunidade de jogar ao lado de defensores lendários.
Ele disse sobre outro grande jogador do Barça, Gerard Piqué: “[Ele é] um dos melhores zagueiros com quem já joguei. Ele não era o mais trabalhador, porque fisicamente estava sempre pronto, mas tinha uma leitura incrível do jogo. Se estávamos ganhando por 3 ou 4 a 0, ele sempre queria subir para marcar seu gol!”
O Barcelona permaneceu no topo dos jogos nacionais, continentais e globais, pois o foco está sempre voltado para as conquistas esportivas, com o clube fazendo o possível para garantir que quaisquer distrações sejam evitadas.
Sobre essa abordagem, Umtiti disse: “No Barça, o jogador só lida com futebol. Todo o resto é gerenciado, e isso permite que você se concentre. Não havia ida ao hotel no dia anterior. Você chegava ao estádio duas horas antes. Eles te tornam responsável, te tratam como um profissional.”
O jeito Barcelona: o que torna os gigantes da La Liga diferentes?
O Blaugrana também é famoso por formar superestrelas locais. O lendário sistema da academia La Masia já revelou nomes como Messi, Xavi, Andrés Iniesta e Lamine Yamal.
Todos aqueles que são convocados para o time principal, seja através do sistema juvenil ou adquiridos no mercado de transferências, são conscientizados da necessidade de manter os pés no chão. Umtiti acredita que a humildade ajuda a obter resultados positivos.
Ele falou sobre como a vida no Barça difere da vida em clubes de outros países: “Na França, quando você assina seu primeiro contrato, alguns já acreditam muito em você. No Barça, não. As pessoas eram simples, vinham para os treinos com as roupas dos seus patrocinadores. Isso mantém você com os pés no chão”.
O Barcelona já saboreou o sucesso na Supercopa da Espanha nesta temporada. O clube também está nas semifinais da Copa del Rey, nas oitavas de final da Liga dos Campeões e lidera a tabela da Liga com um ponto de vantagem. Messi, que agora está no elenco do Inter Miami, vencedor da MLS Cup, está entre aqueles que assistem de longe enquanto o Blaugrana busca construir sobre as bases que ele mesmo estabeleceu.
