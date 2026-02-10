Lionel Messi “tinha que marcar sempre” no Barcelona, caso contrário ficava insatisfeito, revela ex-companheiro de equipe

O ex-jogador da seleção francesa Umtiti falou ao The Elevate House sobre a mentalidade de Messi: “Como pessoa, ele é excelente. Você percebe que, mesmo tendo conquistado tudo, é inútil acreditar que é superior.

“Só existe um, é o Leo. Em todos os níveis. Só ele é capaz de ganhar um jogo, e poucos conseguem fazer isso. Se ganhássemos por 4 a 0 e ele não marcasse, ele não ficava feliz. Na cabeça dele, estava claro: ele tinha que marcar sempre. Esse é o sinal dos grandes.”

Umtiti, que venceu a Copa do Mundo em 2018 enquanto jogava pelo Barcelona, acrescentou o que torna Messi tão especial: “[Ele] é um matador na frente do gol. Ele sabia exatamente quando acelerar e quando desacelerar o jogo. Ele está sempre olhando para a esquerda e para a direita, verificando o posicionamento de todos. Ele sempre tem uma vantagem de tempo. Não há receita para defender Leo, ele é imprevisível.”