Lionel Messi, Sergio Ramos e o Top 10 de veteranos para acompanhar no Mundial de Clubes

O torneio global, nos Estados Unidos, conta com várias caras conhecidas mostrando seu talento em campo

As atenções agora se voltam para o novo e expandido Mundial de Clubes. Antes disputada por apenas sete times, a competição agora reúne 32 clubes das seis confederações, divididos em oito grupos de quatro times. Os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final, dando início à fase de mata-mata até a grande decisão.

O torneio também ganhou mais peso no calendário: será realizado a cada quatro anos, em vez de anualmente. E o prêmio é à altura da ambição — US$ 125 milhões de dólares (cerca de £92 milhões de libras) para o campeão. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, declarou que o evento “será o ponto culminante do futebol de clubes de elite masculino”. Com os Estados Unidos como sede da primeira edição no novo formato, a expectativa é de um verdadeiro espetáculo.

Talento não vai faltar. O campeão da Champions League, Paris Saint-Germain, está em campo em busca de mais um título, ao lado de gigantes como Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester City, Inter de Milão e Juventus. E muitos ex-craques do futebol europeu também prometem brilhar. A GOAL, inclusive, listou os 10 principais nomes para ficar de olho.