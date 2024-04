Como Lionel Messi está salvando um Inter Miami que agora é castigado por tentativa de ser Galáctico

Os Herons têm nove jogadores do time titular lesionados, colocando ainda mais pressão sobre Lionel Messi e Luís Suárez

O Inter Miami estava ciente dos desafios que lesões poderiam causar. Era quase inevitável com uma equipe predominantemente formada por jogadores na faixa dos 30 anos. Em algum momento, esses veteranos do futebol sentiriam o desgaste. Era uma realidade iminente. Porém, o que aconteceu? O time nunca poderia ter previsto algo assim. Não era apenas uma questão de contusões, mas sim uma verdadeira epidemia, um monstro voraz que assolou a equipe repetidamente no início da temporada de 2024 da MLS.

Lionel Messi acabara de se recuperar de uma lesão quando, antes do próximo embate contra o New England Revolution, os Herons se veem privados de nove jogadores importantes. Uma variedade de talentos, desde veteranos até jovens promessas, todos foram vítimas desses problemas, forçados a se retirar temporariamente do campo.

Então, de quem é a culpa? Certamente, parte dela está no azar. Não se acumulam tantas lesões sem que a sorte jogue contra você, pelo menos um pouco. A composição do elenco também desempenhou seu papel, especialmente com a agenda lotada e exigente de Miami, contribuindo para o desgaste dos mais experientes.

Mas também houve um risco desnecessário durante a pré-temporada do Inter Miami, o que, sem dúvida, não ajudou enquanto enfrentavam essa crise de lesões que ameaçava desestabilizar toda a temporada da MLS.

