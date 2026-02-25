Lionel Messi revela a maneira “romântica” como pediu Antonela Roccuzzo em casamento

Messi revelou agora como fez o pedido durante uma noite em Barcelona.

“Já estávamos juntos há muitos anos. Já tínhamos Thiago e Mateo; já tínhamos dois filhos”, disse ele a Nahuel Guzmán no podcast Miro de Atrás.

“E bem, uma vez saímos para comer em Barcelona, em um hotel, passamos a noite lá e foi lá que eu a pedi em casamento, mas mais ou menos era algo que já era sabido, tinha que ser, mas foi mais no estilo romântico.

Não foi como se a corrente tivesse se quebrado de repente um dia e você tivesse dito: 'Ah, vamos nos casar, é isso'. Não, não, foi mais romântico, mas mais ou menos assim — marcar a data, algo assim. Sim, porque já era como se o vínculo estivesse se tornando oficial.”