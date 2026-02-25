Getty Images Sport
Lionel Messi revela a maneira “romântica” como pediu Antonela Roccuzzo em casamento
De Rosário a Miami
Messi e Antonela são namorados desde a infância, tendo se conhecido quando eram crianças na Argentina. O romance deles levou o casal a viajar pelo mundo, com Messi passando a maior parte de sua carreira em Barcelona antes de ir para o Paris Saint-Germain e agora para o Inter Miami. Apesar de ser casada com um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, Antonela insiste que sua vida é bastante rotineira. Ela disse à revista Grazia: “Adoramos nossa rotina. É muito importante para nossa família, a estrutura. Acordamos muito cedo, levamos as crianças para a escola e, então, tento treinar pelo menos cinco vezes por semana. Depois, tento fazer reuniões, tarefas ou sessões de fotos nesse intervalo em que as crianças estão na escola. Em seguida, vou buscar as crianças e levá-las para todas as atividades de futebol ou atividades extracurriculares. Depois, jantamos e vamos dormir. Somos como uma família normal.”
Como Messi fez o pedido
Messi revelou agora como fez o pedido durante uma noite em Barcelona.
“Já estávamos juntos há muitos anos. Já tínhamos Thiago e Mateo; já tínhamos dois filhos”, disse ele a Nahuel Guzmán no podcast Miro de Atrás.
“E bem, uma vez saímos para comer em Barcelona, em um hotel, passamos a noite lá e foi lá que eu a pedi em casamento, mas mais ou menos era algo que já era sabido, tinha que ser, mas foi mais no estilo romântico.
Não foi como se a corrente tivesse se quebrado de repente um dia e você tivesse dito: 'Ah, vamos nos casar, é isso'. Não, não, foi mais romântico, mas mais ou menos assim — marcar a data, algo assim. Sim, porque já era como se o vínculo estivesse se tornando oficial.”
Família Messi sente falta de Barcelona
Messi também admitiu que adoraria voltar a Barcelona com sua família para morar em algum momento no futuro. Ele tem contrato com o Inter Miami até o final da temporada 2028 da MLS, o que o levará além dos 40 anos.
Ele disse ao SPORT em novembro de 2025: “Eu realmente quero voltar para lá, sentimos muita saudade de Barcelona. Minha esposa, meus filhos e eu estamos sempre falando sobre Barcelona e a ideia de voltar. Temos nossa casa lá, tudo, então é isso que queremos. Estou realmente ansioso para voltar ao estádio quando ele estiver pronto, porque desde que parti para Paris, não voltei ao Camp Nou, e depois eles se mudaram para Montjuic.”
O que vem a seguir?
O foco de Messi agora será o Inter Miami, após o início da temporadada MLS no último fim de semana com uma derrota para o LAFC. O Herons tentará conquistar seus primeiros pontos na campanha contra o Orlando City na próxima partida. Messi também deve participar da Copa do Mundo de 2026 no verão com a Argentina, já que a equipe de Lionel Scaloni pretende defender seu título nos Estados Unidos, Canadá e México.
