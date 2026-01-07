Lionel Messi revela planos para aposentadoria e indica seguir passos de David Beckham

Em novembro passado, Messi admitiu que, quando se aposentar dos gramados, quer entrar para o mundo dos negócios, e isso pode significar deixar o futebol.

Ele disse ao American Business Forum: "Gosto de começar a olhar para o que pode vir a seguir. Gosto do mundo dos negócios; quero continuar aprendendo. Estou apenas começando com isso. Sempre estive 100% dedicado à minha profissão, mas sei que algo mais está por vir - outro mundo - e, pouco a pouco, estou me envolvendo."

Esta semana, ele declarou à Luzu TV que, embora não seja contrário à ideia de ser treinador um dia, gostaria de administrar um clube em ascensão no futuro, inspirando-se em David Beckham, co-proprietário do Miami.

Ele disse na terça-feira ao canal de streaming argentino: "Não me vejo como treinador. Gosto da ideia de ser técnico, mas prefiro ser dono. Gostaria de ter meu próprio clube, começar do zero e fazê-lo crescer. Poder dar aos jovens a oportunidade de se desenvolverem e conquistarem algo importante. Se tivesse que escolher, isso seria o que mais me atrairia."