Lionel Messi revela planos para aposentadoria e indica seguir passos de David Beckham

Mesmo próximo do encerramento de uma carreira histórica, Lionel Messi evita seguir caminhos óbvios fora dos gramados. Entre especulações, expectativas do entorno e o peso de seu legado no futebol mundial, o argentino deu sinais de que seu futuro pode surpreender. A declaração reacendeu debates sobre qual papel o craque deseja assumir quando pendurar as chuteiras.

Lionel Messi revelou seus planos pós-aposentadoria, numa aparente referência a David Beckham, co-proprietário do Inter Miami. O craque argentino está se aproximando do fim da carreira, mas continua sendo, indiscutivelmente, um dos melhores jogadores do mundo aos 38 anos. Embora muitos adorariam ver o astro do Miami atuando como treinador, o veterano parece ter outros planos.

  • Messi está perto de pendurar as chuteiras

    Para muitos, Messi é o maior jogador de todos os tempos. Não apenas por seu talento e habilidades em campo, mas também por ter conquistado a Copa do Mundo, diversos troféus ao redor do mundo e uma infinidade de Bolas de Ouro. Mas até mesmo a ex-estrela do Barcelona, que completa 39 anos ainda este ano, está bem ciente de que não lhe restam muitos anos dentro de campo. Em setembro passado, ele chegou a admitir que ainda não havia decidido se jogaria pela Argentina na Copa do Mundo de 2026.

    Messi ainda não irá se aposentar

    Messi deixou claro que não tem intenção de se aposentar tão cedo ao assinar uma renovação de contrato com o time da Major League Soccer, Inter Miami, até 2028, no final do ano passado. O craque argentino disse, em outubro passado, que estava "muito animado" com a extensão de sua permanência no clube, além da mudança para o tão aguardado novo estádio, Miami Freedom Park, ainda em 2026.

    Ele disse: "Fico muito feliz em ficar aqui e continuar com este projeto que, além de ser um sonho, se tornou uma linda realidade: jogar neste estádio, o Miami Freedom Park. Desde que cheguei a Miami, tenho sido muito feliz, então estou realmente contente em continuar aqui. Estamos todos muito animados para o momento em que finalmente poderemos jogar no Miami Freedom Park. Mal podemos esperar para que esteja concluído, para vivenciá-lo por dentro, em nossa nova casa, e para que os torcedores também possam apreciá-lo. Será algo muito especial jogar em casa em um estádio tão espetacular."

  • Messi "preferiria ser dono"

    Em novembro passado, Messi admitiu que, quando se aposentar dos gramados, quer entrar para o mundo dos negócios, e isso pode significar deixar o futebol. 

    Ele disse ao American Business Forum: "Gosto de começar a olhar para o que pode vir a seguir. Gosto do mundo dos negócios; quero continuar aprendendo. Estou apenas começando com isso. Sempre estive 100% dedicado à minha profissão, mas sei que algo mais está por vir - outro mundo - e, pouco a pouco, estou me envolvendo."

    Esta semana, ele declarou à Luzu TV que, embora não seja contrário à ideia de ser treinador um dia, gostaria de administrar um clube em ascensão no futuro, inspirando-se em David Beckham, co-proprietário do Miami.

    Ele disse na terça-feira ao canal de streaming argentino: "Não me vejo como treinador. Gosto da ideia de ser técnico, mas prefiro ser dono. Gostaria de ter meu próprio clube, começar do zero e fazê-lo crescer. Poder dar aos jovens a oportunidade de se desenvolverem e conquistarem algo importante. Se tivesse que escolher, isso seria o que mais me atrairia."

    O que vem a seguir para Messi?

    Antes de Messi encerrar definitivamente sua brilhante carreira, ele se dedicará a estar em ótima forma para ajudar a Argentina a defender o título da Copa do Mundo deste ano, além de tentar repetir o triunfo do Miami na MLS Cup de 2026. No momento, porém, ele está aproveitando suas férias antes de retornar para os treinos de pré-temporada nas próximas semanas.

