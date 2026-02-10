Getty
Lionel Messi planeja retorno oficial ao Barcelona após definir planos familiares
De Barcelona a Miami: a trajetória profissional de Messi
O oito vezes vencedor da Bola de Ouro, Messi, esperava ser um jogador de um único clube depois de sair do lendário sistema de formação da La Masia. Os livros de história foram reescritos com o Barcelona, com inúmeros recordes quebrados.
Ele marcou 672 gols pelo Blaugrana em 778 partidas, ajudando o clube a conquistar 10 títulos da La Liga e quatro da Liga dos Campeões. Os laços profissionais com o Barça foram rompidos ao chegar ao fim de um contrato lucrativo.
Problemas financeiros no Camp Nou impediram a renovação do contrato, e Messi foi para o Paris Saint-Germain como agente livre. Sua família teve dificuldades para se adaptar à França e, após duas temporadas no Parc des Princes, ele buscou um novo desafio.
Um convite de David Beckham foi aceito para perseguir o sonho americano em 2023. Messi reforçou sua posição como o jogador mais condecorado de todos os tempos enquanto atuava nos Estados Unidos, conquistando a Leagues Cup, o Supporters' Shield e a MLS Cup.
- Getty
Messi e Antonela planejam voltar para Barcelona
Novos termos foram acordados no sul da Flórida, com a família Messi se sentindo estabelecida nos EUA. No entanto, planos estão sendo traçados para um retorno ao que continua sendo um lar espiritual.
Messi disse à SPORT em novembro de 2025: “Eu realmente quero voltar para lá, sentimos muita saudade de Barcelona. Minha esposa, meus filhos e eu estamos sempre falando sobre Barcelona e a ideia de voltar. Temos nossa casa lá, tudo, então é isso que queremos. Estou realmente ansioso para voltar ao estádio quando estiver pronto, porque desde que parti para Paris, não voltei ao Camp Nou, e depois eles se mudaram para Montjuic.”
Messi voltará para Barcelona após se aposentar?
Messi recentemente fez uma visita secreta ao Camp Nou, depois de ver aquele estádio icônico passar por uma elaborada reforma. Um retorno aos gramados do Barcelona foi descartado, devido ao relacionamento tenso com o atual presidente do Blaugrana, Joan Laporta.
Tem sido sugerido regularmente que um jogo amistoso ou uma partida de exibição poderia ser organizado para permitir que Messi pisasse o gramado do Camp Nou uma última vez e se despedisse adequadamente da torcida leal que ainda o considera o maior jogador de todos os tempos.
Também foi cogitada a construção de uma estátua para o astro sul-americano, para imortalizá-lo no local que o tornou um ícone global, mas não houve nenhum progresso nesse sentido desde que Laporta apresentou a ideia pela primeira vez.
No entanto, Barcelona voltará a ser seu lar em algum momento. Quando pendurar as chuteiras pela última vez, encerrando uma carreira notável, o clã Messi poderá voltar às costas espanholas.
O SPORT disse em uma atualização sobre a situação: “Como ele explicou em uma entrevista recente, Leo Messi planeja voltar ao Barcelona assim que seu contrato com a MLS terminar. No futuro, ele voltará para ser um verdadeiro barcelonês.
“Após se aposentar do futebol, há um consenso familiar de que ele voltará a morar em Barcelona,
, onde ainda possui uma casa. E será então que ele estará aberto a se envolver mais nas operações diárias do clube. Seu desejo inicial seria ingressar na equipe de gestão esportiva com um presidente em quem confia.”
- Getty Images
Função de direção no Camp Nou? O futuro de Messi
Messi sempre se distanciou de qualquer futuro como treinador, já que o humilde jogador de 38 anos não é do tipo que grita e berra no banco de reservas. No entanto, uma função de diretor ou embaixador do Barcelona seria perfeita.
As portas permanecerão sempre abertas lá, mas, por enquanto, Messi está focado em conquistar mais troféus importantes com o Inter Miami — à medida que mais contratações de peso são cogitadas — e fazer parte da defesa do título da Argentina na Copa do Mundo no verão de 2026.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade