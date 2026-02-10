Lionel Messi planeja retorno oficial ao Barcelona após definir planos familiares

O oito vezes vencedor da Bola de Ouro, Messi, esperava ser um jogador de um único clube depois de sair do lendário sistema de formação da La Masia. Os livros de história foram reescritos com o Barcelona, com inúmeros recordes quebrados.

Ele marcou 672 gols pelo Blaugrana em 778 partidas, ajudando o clube a conquistar 10 títulos da La Liga e quatro da Liga dos Campeões. Os laços profissionais com o Barça foram rompidos ao chegar ao fim de um contrato lucrativo.

Problemas financeiros no Camp Nou impediram a renovação do contrato, e Messi foi para o Paris Saint-Germain como agente livre. Sua família teve dificuldades para se adaptar à França e, após duas temporadas no Parc des Princes, ele buscou um novo desafio.

Um convite de David Beckham foi aceito para perseguir o sonho americano em 2023. Messi reforçou sua posição como o jogador mais condecorado de todos os tempos enquanto atuava nos Estados Unidos, conquistando a Leagues Cup, o Supporters' Shield e a MLS Cup.