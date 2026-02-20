Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? Ex-estrela do Real Madrid e do PSG revela que os dois maiores jogadores de todos os tempos não o impressionaram tanto quanto um atacante “incrível”

Tendo compartilhado o vestiário com a realeza do futebol tanto no Real Madrid quanto no PSG, Navas tem uma perspectiva única sobre a grandeza. O goleiro veterano passou anos defendendo o gol atrás de Ronaldo na Espanha antes de jogar ao lado de Messi e Kylian Mbappé na França. No entanto, quando questionado sobre quem seria o jogador com mais talento natural, Navas ignorou os múltiplos vencedores da Bola de Ouro.

O “Flying Tico” revelou que Neymar é o jogador que realmente o impressionou nos treinos e durante os jogos. Apesar dos currículos históricos de Messi e Ronaldo, Navas apontou o talento imprevisível e a habilidade com os dois pés do brasileiro como as características que o diferenciam de todos os outros companheiros de equipe que ele encontrou ao longo de suas duas décadas no alto nível.

“Estamos falando de grandes estrelas e dos melhores das últimas décadas, mas devido ao talento em campo, Neymar me impressionou muito”, disse Navas ao AS. “Ele fazia o que queria com a bola, não importava se era com a esquerda ou com a direita. Quando o vi nos jogos, senti que era como quando jogava com meus filhos. Ney é um jogador incrível.”