Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? Ex-estrela do Real Madrid e do PSG revela que os dois maiores jogadores de todos os tempos não o impressionaram tanto quanto um atacante “incrível”
Navas despreza ícones por Neymar
Tendo compartilhado o vestiário com a realeza do futebol tanto no Real Madrid quanto no PSG, Navas tem uma perspectiva única sobre a grandeza. O goleiro veterano passou anos defendendo o gol atrás de Ronaldo na Espanha antes de jogar ao lado de Messi e Kylian Mbappé na França. No entanto, quando questionado sobre quem seria o jogador com mais talento natural, Navas ignorou os múltiplos vencedores da Bola de Ouro.
O “Flying Tico” revelou que Neymar é o jogador que realmente o impressionou nos treinos e durante os jogos. Apesar dos currículos históricos de Messi e Ronaldo, Navas apontou o talento imprevisível e a habilidade com os dois pés do brasileiro como as características que o diferenciam de todos os outros companheiros de equipe que ele encontrou ao longo de suas duas décadas no alto nível.
“Estamos falando de grandes estrelas e dos melhores das últimas décadas, mas devido ao talento em campo, Neymar me impressionou muito”, disse Navas ao AS. “Ele fazia o que queria com a bola, não importava se era com a esquerda ou com a direita. Quando o vi nos jogos, senti que era como quando jogava com meus filhos. Ney é um jogador incrível.”
Navas não é o único a desprezar Messi e Ronaldo
Esses elogios chegam em um momento em que há dúvidas sobre a longevidade do brasileiro, já que Neymar admitiu que poderia se aposentar do futebol profissional no final de 2026, após uma série de lesões.
A avaliação do costarriquenho está alinhada com a de outras figuras do futebol que ficaram fascinadas com o talento do ex-astro do Barcelona. O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, admitiu que foi Ronaldinho quem mais o impressionou, e Navas claramente sente uma conexão semelhante com a magia do futebol brasileiro.
Navas, que agora tem 39 anos e joga pelo Pumas, no México, também discutiu a longevidade de seus ex-companheiros do Real Madrid, como Luka Modric e Cristiano Ronaldo, que continuam em alta no AC Milan e no Al-Nassr, respectivamente.
Questionado se Modric ou Cristiano se aposentariam antes dele, ele respondeu: “Nunca se sabe, mas posso atestar que ambos são grandes profissionais. No futebol, não há segredos nem coincidências. Ambos fizeram as coisas bem e é por isso que estão em plena forma na idade que têm”.
Intervenção divina e a magia de Zidane
O goleiro passou cinco anos no Real Madrid, onde conquistou três títulos da Liga dos Campeões e um da La Liga. No entanto, sua carreira quase tomou um rumo totalmente diferente em 2015, quando o famoso atraso do “fax” impediu sua transferência para o Manchester United no último dia da janela de transferências. “Eles me ligaram em casa por volta das quatro ou cinco da tarde para propor essa opção. O técnico do United (Louis van Gaal) falou comigo para me convencer. Então, rezei com minha família para pedir a Deus que fizesse o que fosse melhor para nós. O fax não chegou a tempo e essa foi a resposta de Deus à nossa oração”, disse ele quando questionado sobre o episódio bizarro.
Navas permaneceu no Real Madrid e se tornou um pilar da equipe de Zinedine Zidane, que conquistou títulos europeus consecutivos de 2016 a 2018. Ele atribui essa era de domínio sem precedentes à habilidade única do francês de gerenciar um vestiário cheio de egos.
“Zidane, a maneira como ele gerencia grupos e a confiança que transmite aos jogadores é muito difícil de encontrar. Não podíamos dar menos do que 200% nos treinos para responder à maneira como aquele homem agia”, disse o goleiro.
Um capítulo final no México
Agora com 39 anos, Navas não dá sinais de desaceleração, continuando a ter um desempenho de alto nível pelo Pumas na Liga MX. Embora esteja focado em seus compromissos atuais no México, o goleiro já começou a planejar sua vida após o futebol. Ele confirmou sua intenção de retornar à capital espanhola, onde continua sendo uma figura querida entre os torcedores do Real Madrid.
Navas expressou o desejo de continuar envolvido com o Real Madrid de alguma forma quando encerrar sua carreira como jogador. Sua conexão com a cidade e o clube continua sendo a principal motivação para seus planos pós-carreira. “Vou jogar um pouco mais porque me sinto muito bem, mas minha família e eu planejamos voltar para Madri porque amamos a cidade”, observou.
