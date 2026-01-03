Lionel Messi "nunca deveria se aposentar, assim como Cristiano Ronaldo", diz técnico da Espanha
Messi não quer ser um "fardo" para a Argentina
Messi teve papel decisivo na campanha que garantiu a classificação da Argentina para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada no Canadá, no México e nos Estados Unidos. O camisa 10 marcou oito gols ao longo das Eliminatórias Sul-Americanas, nas quais a equipe comandada por Lionel Scaloni assegurou a primeira colocação.
Apesar do protagonismo, o atacante de 38 anos tem reiteradamente levantado dúvidas sobre sua participação no principal torneio da FIFA, previsto para junho deste ano. A Argentina busca defender o título conquistado em 2022, no Catar, quando superou a França na final decidida nos pênaltis.
Em entrevista ao SPORT, da Espanha, em novembro de 2025, Messi foi questionado se a possibilidade de disputar mais uma Copa do Mundo era “muito empolgante”. O argentino confirmou o entusiasmo, mas adotou cautela ao projetar o futuro. “Sim, obviamente é. É uma Copa do Mundo especial. É especial jogar com a seleção, especialmente nas grandes competições oficiais, e ainda mais pelo que representa uma Copa do Mundo, sobretudo depois de tê-la vencido”, afirmou.
Na sequência, o craque destacou a preocupação com a condição física e o desejo de não se tornar um peso para o grupo. “Não quero ser um peso, por assim dizer. Quero me sentir fisicamente apto, ter certeza de que posso ajudar e contribuir para a equipe. Nossa temporada no Inter Miami, na MLS, é diferente da europeia. Teremos uma pré-temporada no meio, com poucos jogos antes da Copa do Mundo, e veremos como as coisas vão dia após dia para saber se realmente me sinto fisicamente apto para estar onde gostaria de estar e poder participar”, explicou.
Messi concluiu reforçando a importância do torneio, mas sem antecipar uma decisão. “Obviamente, sei que é uma Copa do Mundo, que é algo especial, e que se trata da maior competição que existe. Estou empolgado, mas levando um dia de cada vez”, completou.
- Getty Images Sport
Técnico da Espanha quer ver Messi na Copa
Apesar das incertezas, Messi recebeu um incentivo de peso para disputar a Copa do Mundo: do técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente. Atual campeã europeia, a Espanha é apontada como uma das favoritas ao título, ao lado da própria Argentina.
Mesmo aos 38 anos, o argentino segue em alto nível. Prova disso foram as duas assistências distribuídas na vitória histórica do Inter Miami sobre o Vancouver Whitecaps, na decisão da MLS Cup, em dezembro de 2025. Diante desse cenário, De la Fuente sustenta que Messi seria decisivo para a Argentina caso optasse por defender novamente a seleção no maior palco do futebol mundial.
Líder do ranking masculino da FIFA, a Espanha terá a Argentina como adversária na Finalíssima, marcada para sexta-feira, 27 de março de 2026. A equipe comandada por De la Fuente garantiu vaga na decisão após conquistar a Eurocopa de 2024, enquanto o time de Lionel Scaloni assegurou sua presença na final com o título da Copa América do mesmo ano.
De La Fuente insiste que Messi pode ser o diferencial
Em entrevista ao jornal espanhol AS, Luis de la Fuente afirmou que Lionel Messi é um jogador que “nunca deveria se aposentar”, colocando o argentino no mesmo patamar de Cristiano Ronaldo. “Eles são fantásticos”, declarou o treinador.
Segundo o comandante da seleção espanhola, independentemente do nível de atuação de Messi na Finalíssima ou em uma eventual participação na Copa do Mundo, o camisa 10 segue sendo um atleta capaz de decidir partidas com um único lance. “Qualquer que seja a forma de Messi, ele é um daqueles jogadores que pode fazer a diferença em um detalhe”, destacou.
De la Fuente ainda ressaltou a admiração pela trajetória do argentino. “Portanto, todo o meu respeito e admiração pela carreira de Leo e por tudo o que ele ainda tem pela frente”, completou.
Em busca de seu segundo título mundial, a Espanha caiu no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Uruguai, Arábia Saudita e dos estreantes de Cabo Verde. O sorteio do torneio foi realizado em 5 de dezembro de 2025, nos Estados Unidos.