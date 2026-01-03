Lionel Messi "nunca deveria se aposentar, assim como Cristiano Ronaldo", diz técnico da Espanha

Messi teve papel decisivo na campanha que garantiu a classificação da Argentina para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada no Canadá, no México e nos Estados Unidos. O camisa 10 marcou oito gols ao longo das Eliminatórias Sul-Americanas, nas quais a equipe comandada por Lionel Scaloni assegurou a primeira colocação.

Apesar do protagonismo, o atacante de 38 anos tem reiteradamente levantado dúvidas sobre sua participação no principal torneio da FIFA, previsto para junho deste ano. A Argentina busca defender o título conquistado em 2022, no Catar, quando superou a França na final decidida nos pênaltis.

Em entrevista ao SPORT, da Espanha, em novembro de 2025, Messi foi questionado se a possibilidade de disputar mais uma Copa do Mundo era “muito empolgante”. O argentino confirmou o entusiasmo, mas adotou cautela ao projetar o futuro. “Sim, obviamente é. É uma Copa do Mundo especial. É especial jogar com a seleção, especialmente nas grandes competições oficiais, e ainda mais pelo que representa uma Copa do Mundo, sobretudo depois de tê-la vencido”, afirmou.

Na sequência, o craque destacou a preocupação com a condição física e o desejo de não se tornar um peso para o grupo. “Não quero ser um peso, por assim dizer. Quero me sentir fisicamente apto, ter certeza de que posso ajudar e contribuir para a equipe. Nossa temporada no Inter Miami, na MLS, é diferente da europeia. Teremos uma pré-temporada no meio, com poucos jogos antes da Copa do Mundo, e veremos como as coisas vão dia após dia para saber se realmente me sinto fisicamente apto para estar onde gostaria de estar e poder participar”, explicou.

Messi concluiu reforçando a importância do torneio, mas sem antecipar uma decisão. “Obviamente, sei que é uma Copa do Mundo, que é algo especial, e que se trata da maior competição que existe. Estou empolgado, mas levando um dia de cada vez”, completou.