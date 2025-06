Lionel Messi não teve chances: o abismo financeiro acabou com as chances do Inter Miami contra o PSG

A queda do clube da MLS reforça os limites competitivos da liga americana diante dos gigantes europeus

Até o bandeirinha parecia cansado no final. Ele passou o jogo todo correndo pela lateral tentando acompanhar a defesa do Inter Miami, sempre recuando. No minuto 76, uma câmera o flagrou: exausto.

Assim como todo o time de Miami, que foi dominado, superado fisicamente e humilhado. A derrota por 4 a 0 para o PSG, nas oitavas do Mundial de Clubes, foi dolorosa. Prejudica a imagem de Messi, complica a vida de Mascherano como técnico e deixa uma má impressão dos donos Jorge Mas e David Beckham.

A goleada também reforça críticas à MLS, que deve ser alvo de debates nos próximos dias. Afinal, é isso o melhor que a liga pode oferecer?

Mas criticar o Miami apenas pelo placar é ignorar o contexto. O 4 a 0 foi justo. O time foi além dos limites da MLS no torneio e, ao encarar uma potência com mais dinheiro e talento, não havia outro desfecho possível.