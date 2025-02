Lionel Messi e o Inter Miami vão enfim dar conta do recado? O que esperar da temporada 2025 da MLS

GOAL analisa as maiores histórias para acompanhar nesta edição do campeonato, com mais do que apenas o badalado time da Flórida na lista obrigatória

Outra temporada da MLS, e muita intriga. Não é só Lionel Messi aqui. Sim, o argentino elevou enormemente o nome da liga, mas olhe além dele e existem muitas histórias interessantes. O Inter Miami efetivamente forçou todos os outros a reavaliar como abordam a liga. Mais dinheiro do que nunca está sendo gasto, com Atlanta United, Cincinnati e outros gastando muito. Enquanto isso, a nova regra de taxas de transferência para aquisição de jogadores ajudou a cultivar algo como um mercado de transferências europeu dentro da MLS. Sim, as duas equipes de Los Angeles têm europeus de renome em seus elencos, enquanto todos os outros parecem estar fazendo movimentos inteligentes para adquirir talentos que podem ser mais eficazes nesta liga do que os jogadores de alto padrão que vendem camisas. O Seattle Sounders estará, como sempre, presente. E há outra franquia surgindo, o San Diego FC, para se pensar - eles serão bons? Mais artigos abaixo Abaixo, a GOAL analisa as cinco maiores histórias que estão surgindo para a temporada 2025 da MLS. Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱