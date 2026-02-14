Lionel Messi, Heung-Min Son e Thomas Muller contra a seleção dos EUA: como seria a versão da MLS de um All-Star game da NBA?

O All-Star game da NBA está marcado para este fim de semana e, após inúmeras alterações no formato nos últimos anos, a liga decidiu por um formato Estados Unidos contra o resto do mundo. Isso leva a alguns debates interessantes e composições de equipes. Também nos faz pensar: e se a Major League Soccer fizesse isso?

A MLS, é claro, tem talento nacional e internacional mais do que suficiente, já que a liga continuou a se expandir. E embora a liga tenha experimentado esse formato em seus primeiros dias, a MLS evoluiu drasticamente desde então. Agora, há vários jogadores da liga que irão para a Copa do Mundo, seja com a seleção dos EUA ou com uma série de outros países. O principal deles é Lionel Messi, um claro destaque da seleção internacional, cujo poderio ofensivo provavelmente os tornaria favoritos.

No entanto, a seleção americana tem algumas estrelas em ascensão. Apesar de algumas saídas notáveis nos últimos meses e anos, ainda há uma base decente de jovens talentos e veteranos da Copa do Mundo para liderar a seleção dos EUA nesta hipotética partida.

Mas quem está em cada lado? A GOAL analisa como seria um jogo entre os EUA e o All-Star game internacional da MLS.