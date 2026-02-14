Goal.com
MLS x All-Star
Ryan Tolmich

Lionel Messi, Heung-Min Son e Thomas Muller contra a seleção dos EUA: como seria a versão da MLS de um All-Star game da NBA?

A GOAL analisa como seriam as equipes se a MLS seguisse o exemplo da NBA com seu All-Star game

O All-Star game da NBA está marcado para este fim de semana e, após inúmeras alterações no formato nos últimos anos, a liga decidiu por um formato Estados Unidos contra o resto do mundo. Isso leva a alguns debates interessantes e composições de equipes. Também nos faz pensar: e se a Major League Soccer fizesse isso?

A MLS, é claro, tem talento nacional e internacional mais do que suficiente, já que a liga continuou a se expandir. E embora a liga tenha experimentado esse formato em seus primeiros dias, a MLS evoluiu drasticamente desde então. Agora, há vários jogadores da liga que irão para a Copa do Mundo, seja com a seleção dos EUA ou com uma série de outros países. O principal deles é Lionel Messi, um claro destaque da seleção internacional, cujo poderio ofensivo provavelmente os tornaria favoritos.

No entanto, a seleção americana tem algumas estrelas em ascensão. Apesar de algumas saídas notáveis nos últimos meses e anos, ainda há uma base decente de jovens talentos e veteranos da Copa do Mundo para liderar a seleção dos EUA nesta hipotética partida.

Mas quem está em cada lado? A GOAL analisacomo seria um jogo entre os EUA e o All-Star game internacional da MLS.

  GOLEIRO

    GOLEIRO

    EUA: Matt Freese

    Sem dúvidas, embora Matt Turner possa ter algo a dizer sobre isso. Freese, goleiro titular do NYCFC, também é o titular da seleção americana no momento e vem de uma temporada de destaque na MLS. Seu talento para cobranças de pênaltis também pode ser uma vantagem, especialmente se este hipotético evento All-Star for para a disputa de pênaltis.

    Internacional: Dayne St. Clair

    Seguindo o exemplo da NBA, as estrelas canadenses vão para este lado, o que é uma ótima notícia para a equipe internacional. O atual Goleiro do Ano da MLS é considerado uma estrela internacional para os fins deste exercício, dando à equipe um goleiro forte e atlético.

  DEFENSORES

    DEFENSORES

    EUA: Max Arfsten, Tristan Blackmon, Tim Ream, DeAndre Yedlin

    A seleção americana sofreu um grande baque com a recente saída de Alex Freeman da MLS, mas ainda conta com muita experiência. Yedlin, substituto de Freeman, é um veterano de duas Copas do Mundo que traz velocidade e experiência para a defesa. Não faltam zagueiros, e é difícil deixar Miles Robinson e Walker Zimmerman de fora da lista, mas Blackmon, o melhor zagueiro da MLS, foi escolhido para formar dupla com o eterno Ream. E, na esquerda, Arfsten se destacou tanto no Columbus Crew quanto na seleção americana, conquistando seu lugar em campo.

    Internacionais: Sergio Reguilón, Jakob Glesnes, Yeimar Gómez Andrade, Andy Najar

    Mais uma vez, este grupo sofreu com ausências recentes, com as saídas de Kai Wagner, Jordi Alba e Adilson Malanda, que deixaram algumas opções fortes do elenco internacional. Dito isso, Jakob Glesnes continua sendo um dos zagueiros mais confiáveis da MLS, assim como seu parceiro de zaga, Yeimar Gómez Andrade. Andy Najar, por sua vez, é extremamente subestimado. E com Sergio Reguilón agora em Miami, o grupo de jogadores internacionais ainda conta com um lateral-esquerdo de nível Premier League capaz de preencher a lacuna deixada por jogadores como Wagner e Alba.

  MEIO-CAMPISTAS

    MEIO-CAMPISTAS

    EUA: Cristian Roldan, Sebastian Berhalter, Timothy Tillman

    Todos são nomes familiares para os fãs da seleção americana, e os três estão jogando na última pré-temporada de 2025. Roldan teve, sem dúvida, sua melhor temporada no ano passado, brilhando em todas as competições que disputou e reconquistando uma vaga na seleção. Berhalter, por sua vez, teve uma grande ascensão com o Vancouver Whitecaps. Tillman, por fim, é uma peça versátil fantástica, um jogador que se encaixa perfeitamente em qualquer posição e ajuda a equipe a funcionar.

    Internacional: Rodrigo de Paul, Evander, Thomas Muller

    Boa energia, muita energia. De Paul vai cuidar da defesa, e terá que fazer muito disso, considerando quem está à sua frente. Evander é um camisa 10 de elite, e Müller é o destruidor de espaços, o que dá a este time uma presença ofensiva de elite no meio-campo. Um destaque, porém, para Riqui Puig, que estaria aqui se não tivesse enfrentado problemas com lesões no último ano e meio.

  ATACANTES

    ATACANTES

    EUA: Diego Luna, Brian White, Jack McGlynn

    Basicamente, um camisa 9 com dois meio-campistas ofensivos atrás dele. Luna demonstrou capacidade de influenciar o jogo em praticamente qualquer posição, enquanto McGlynn realmente se destacou na função de meio-campista direito pelo Dynamo no ano passado. Eles darão assistências para White, que tem sido um artilheiro consistente nos últimos anos, marcando 46 gols na MLS nas últimas três temporadas.

    Internacional: Denis Bouanga, Son Heung-min, Lionel Messi

    É, não vamos usar meias palavras: este grupo está recheado de estrelas. Basta olhar para os jogadores que ficaram de fora para perceber o quão recheado está. Jogadores como Anders Dreyer, Hany Mukhtar, Wilfried Zaha, Luis Suárez e Sam Surridge estão entre os que ficaram de fora, mas sejamos honestos: o que qualquer equipe vai fazer para parar Son, Messi e Bouanga?

