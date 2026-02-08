Lionel Messi, Heung-Min Son e o ranking das 25 estrelas para observar na temporada 2026 da MLS

Montar a lista dos 25 melhores jogadores da MLS é uma tarefa complicada. O primeiro da lista não deve ser nenhuma surpresa (sim, é o Messi). Mas é no resto da lista que o debate realmente começa.

A questão é simples: há muitos jogadores excelentes na liga, todos impactando suas equipes de maneiras diferentes. Portanto, esse ranking será baseado em um pouco de tudo: números, observação direta e um pouco do que os jogadores realmente representam.

Algumas observações: jogadores contratados neste fim de janela de transferências não estão incluídos (Timo Werner e James Rodríguez). Reforços que causaram impacto imediato, mas tiveram suas temporadas interrompidas por lesões, também ficaram de fora (Wessam Abou Ali).

Fora isso, vamos lá...