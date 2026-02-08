Goal.com
Lionel Messi, Heung-Min Son e o ranking das 25 estrelas para observar na temporada 2026 da MLS

A GOAL classificou os 25 melhores jogadores da MLS; embora o primeiro lugar não seja nenhuma surpresa, há muito talento espalhado na liga

Montar a lista dos 25 melhores jogadores da MLS é uma tarefa complicada. O primeiro da lista não deve ser nenhuma surpresa (sim, é o Messi). Mas é no resto da lista que o debate realmente começa.

A questão é simples: há muitos jogadores excelentes na liga, todos impactando suas equipes de maneiras diferentes. Portanto, esse ranking será baseado em um pouco de tudo: números, observação direta e um pouco do que os jogadores realmente representam.

Algumas observações: jogadores contratados neste fim de janela de transferências não estão incluídos (Timo Werner e James Rodríguez). Reforços que causaram impacto imediato, mas tiveram suas temporadas interrompidas por lesões, também ficaram de fora (Wessam Abou Ali).

Fora isso, vamos lá...

  • Tai Baribo GFXGOAL

    25Tai Baribo - DC United

    Quer um goleador? Baribo é um dos mais precisos que existem. O atacante do DC United foi fantástico pelo Philadelphia Union no ano passado e chegou a liderar a corrida pela Chuteira de Ouro. Uma queda de rendimento no final da temporada não diminuiu em nada sua qualidade, e a transferência milionária para Washington foi totalmente merecida para um jogador que ainda tem muito a oferecer.

  • New England Revolution v Inter Miami CFGetty Images Sport

    24Carles Gil - New England Revolution

    Gil tem sido a constância nos últimos anos irregulares do New England. O meia-atacante contribui com gols e assistências onde quer que jogue, e tem contribuído com mais de dez gols em todas as temporadas completas que disputou na MLS. Ele tem 32 anos, mas seus números só melhoram em um time que pode ter dado a volta por cima.

  • Philip ZinckernagelGetty

    23Philip Zinckernagel - Chicago Fire

    Philip Zinckernagel teve, discretamente, uma das melhores temporadas da MLS no ano passado, marcando 15 gols e dando 15 assistências em sua temporada de estreia na liga. Este ano, ele pode ser ainda melhor, especialmente com a reformulação do elenco do time durante a pré-temporada. 

  • Petar Musa, FC DallasImagn

    22Petar Musa - FC Dallas

    Musa foi contratado em 2024 por um alto valor e se adaptou bem à MLS, marcando 16 gols e dando três assistências. No ano passado, seu desempenho só melhorou, com 18 gols e seis assistências. O Dallas também mostrou uma melhora significativa em campo, com Musa sendo peça fundamental para o sucesso da equipe. 

  • Jeppe Tverskov San DiegoGetty

    21Jeppe Tverskov - San Diego FC

    Tverskov não pratica um futebol plástico, mas é extremamente confiável. O volante dinamarquês foi o pilar de uma excelente equipe do San Diego, jogando praticamente todos os minutos pelo time estreante. Além de distribuir oito assistências ao longo da temporada. 

  • Brian White Vancouver Whitecaps 2025Imagn

    20Brian White - Vancouver Whitecaps

    White tem sido um garçom regular desde 2021, mas atingiu um novo patamar em 2025. Ele marcou 25 gols em todas as competições no ano passado, o suficiente para lhe garantir uma convocação para a seleção dos Estados Unidos e uma chance de integrar o time de Mauricio Pochettino para a Copa do Mundo.

  • LA Galaxy v Colorado RapidsGetty Images Sport

    19Gabriel Pec - LA Galaxy

    O desempenho do brasileiro caiu na temporada de 2025, marcada por lesões, mas mesmo assim, sua qualidade é inegável. Ele foi fundamental na campanha do LA Galaxy rumo ao título da MLS Cup em 2024 e agora, totalmente recuperado, parece pronto para voltar à sua melhor forma. Com o brasileiro em forma, a perspectiva da equipe é muito boa.

  • Max Arfsten, Columbus CrewImagn

    18Max Arfsten - Columbus Crew

    Arfsten foi alvo de especulações sobre uma possível transferência para a Europa durante boa parte de janeiro, o que demonstra o quão versátil ele é na lateral esquerda. Excelente no ataque, mas sempre aprimorando seu jogo defensivo, Arfsten conquistou uma vaga na seleção americana e certamente será um bom reserva quando o time de Pochettino entrar em campo na Copa do Mundo.

  • Dayne St. Clair, Inter MiamiInter Miami

    17Dayne St. Clair - Inter Miami

    A temporada de 2025 foi o ano em que Dayne St. Clair finalmente mostrou todo o seu potencial pelo Minnesota United. É verdade que ele já vinha sendo um excelente goleiro há algum tempo, mas na última temporada ele ganhou destaque, fazendo defesas cruciais em momentos decisivos e conquistando o prêmio de Melhor Goleiro da MLS. Desde então, ele só se desafiou ainda mais ao se transferir para o Inter Miami. Este ano parece ser crucial para o canadense.

  • Emmanuel Latte Lath and Jakob Glesnes, Philadelphia Union v Atlanta UnitedKyle Ross-Imagn Images

    16Jakob Glesnes - LA Galaxy

    Foi uma enorme surpresa ver o Philadelphia Union se desfazer de Glesnes, que estava entre os melhores zagueiros da MLS no ano passado. Alto, forte fisicamente e habilidoso com a bola nos pés, ele salvou o Union em vários jogos. Seus melhores anos podem ter ficado para trás, mas suas três convocações para o All-Star e o prêmio de Melhor Defensor de 2022 comprovam que ele é um ótimo defensor.

  • Diego Luna, RSLGetty Images

    15Diego Luna - Real Salt Lake

    Luna é sem dúvida o jogador mais simpático da MLS e um verdadeiro defensor da sua comunidade. Mas ele também é absurdamente bom em campo. Em 2025, ele registrou participações em gols em dois dígitos pelo segundo ano consecutivo e está a caminho de melhorar ainda mais nesta temporada.

  • FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    14Miles Robinson - FC Cincinnati

    Robinson retornou de uma grave lesão em grande estilo em 2024 e só melhorou no ano seguinte. Claro, houve alguns momentos difíceis, mas ele foi fundamental para uma ótima defesa do Cincinnati e garantiu uma vaga na seleção americana para a Copa do Mundo. E ainda há muito futebol pela frente para um jogador que foi eleito All-Star no ano passado.

  • Los Angeles Football Club v Los Angeles Galaxy.Getty Images Sport

    13Riqui Puig - LA Galaxy

    Quando está em forma, Puig é um dos três melhores jogadores da MLS, e isso não deveria ser questionado. Ele foi espetacular em 2024, levando o LA Galaxy ao título da MLS Cup que poucos previam. Mas duas cirurgias consecutivas no ligamento cruzado anterior colocam sua carreira em uma encruzilhada. Ainda assim, se ele se recuperar totalmente, o jogador formado em La Masia certamente estará de volta entre os melhores da liga. 

  • Tristan Blackmon, Vancouver WhitecapsImagn

    12Tristan Blackmon - Vancouver Whitecaps

    Que ano para o jogador cuja convocação para a seleção americana foi vazada por Thomas Müller! Claro, o ataque do Vancouver Whitecaps se destacou, mas foi a defesa sólida que permitiu tudo. Blackmon foi o pilar da defesa do Vancouver, que sofreu o menor número de gols no Oeste em 2025. Não foi nenhuma surpresa quando ele foi eleito o melhor zagueiro da MLS.

  • Hany Mukhtar Nashville SCImagn

    11Hany Mukhtar - Nashville SC

    Dizem que o Nashville queria Mukhtar como seu principal jogador antes mesmo de o clube existir. De fato, eles o contataram em 2019 para acertar tudo. E Mukhtar nunca mais olhou para trás. Ele é titular absoluto nos atuais campeões da US Open Cup, tendo marcado 16 gols só na MLS no ano passado. Ele também foi nomeado All-Star pela terceira temporada consecutiva. 

  • Sam SurridgeGetty

    10Sam Surridge - Nashville SC

    Surridge é muito bom em uma coisa: marcar muitos gols. Existem poucos atacantes na MLS com sua capacidade de finalização, e o Nashville aproveita isso muito bem. Ele marcou 25 gols no ano passado e foi finalista do prêmio de MVP após sua melhor temporada na liga até o momento.

  • Sebastian Berhalter, Vancouver WhitecapsImagn

    9Sebastian Berhalter - Vancouver Whitecaps

    A última temporada foi o ano em que Berhalter finalmente mostrou todo o seu potencial. Ele já vinha sendo um jogador confiável para o Vancouver há alguns anos, mas em 2025, o filho do ex-técnico da seleção americana se tornou o meio-campista dinâmico que se esperava. E as 12 assistências, impulsionadas por sua habilidade letal em bolas paradas, também não são nada mal.

  • Seattle Sounders FC v San Diego FCGetty Images Sport

    8Cristian Roldan - Seattle Sounders

    A atuação de Roldan na final da Copa da Liga contra o Inter Miami merece ser aplaudida. O meio-campista americano jogou lesionado, mas mesmo assim dominou o meio-campo enquanto o Seattle Sounders massacrava Messi e companhia. Ele é um pilar do Sounders desde 2015, mas só conseguiu sua primeira convocação para o All-Star em 2025. Foi como uma espécie de redenção para um jogador que batalhou muito para chegar onde está e que pode ser considerado nada menos que uma lenda do clube.

  • Evander FC CincinnatiImagn

    7Evander - FC Cincinnati

    Evander, acima de tudo, joga um futebol bonito de assistir. O garoto que acompanhou Ronaldinho em seus anos de formação trouxe um estilo único para a Major League Soccer. Mais um passador e finalizador devastador do que um driblador, o brasileiro é o camisa 10 perfeito, à moda antiga, para uma liga que ainda os permite. 31 participações em gols também não foram um mau começo em Cincinnati.

  • Vancouver Whitecaps FC v Los Angeles Football Club - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    6Denis Bouanga - LAFC

    A contratação de Bouanga pelo LAFC há alguns anos foi uma jogada de mestre. Em sua terceira temporada completa na liga, ele jogou o seu melhor futebol. Marcou 32 gols em todas as competições e desenvolveu uma parceria letal com Heung-Min Son. Há rumores de que o jogador gabonês poderia deixar a liga por uma grande proposta, o que seria uma perda imensa tanto para a MLS quanto para o LAFC.

  • Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    5Rodrigo De Paul - Inter Miami

    O Inter Miami precisava substituir Sergio Busquets, um de seus principais jogadores, e o fez com estilo, contratando De Paul no meio da última temporada. E se Messi era o protagonista indiscutível, De Paul fazia todo o resto. Na Argentina, ele é apelidado de "guarda-costas de Messi", e é fácil entender o porquê: De Paul comandava o meio-campo sozinho, garantindo ao mesmo tempo que o oito vezes vencedor da Bola de Ouro estivesse mais do que protegido. 

  • Anders Dreyer San Diego FC 2025Getty

    4Anders Dreyer - San Diego FC

    Dreyer seria o favorito absoluto para MVP se um tal de Lionel Messi não jogasse nesta liga. Ele sempre pareceu uma contratação inteligente para o San Diego, mas poucos poderiam prever o quão bom ele seria. Sua temporada de estreia com 23 gols e 17 assistências é absurda. A seleção para o All-Star foi mais do que merecida, e seu time ficará imensamente grato por tê-lo por pelo menos mais dois anos.

  • Son Heung-min LAFC MLS 2025Getty

    3Heung-Min Son - LAFC

    Que contratação! Claro, o LAFC gastou uma fortuna para trazer o coreano, mas quem se importa? Às vezes é preciso arriscar tudo. E o coreano não precisou de um período de adaptação. Ele marcou 12 gols e deu três assistências em 13 jogos depois de se transferir do Tottenham em agosto. É bem provável que ele esteja ainda melhor em 2026. 

  • Thomas Muller Vancouver Getty

    2Thomas Muller - Vancouver Whitecaps

    Um jogador tão bom que criaram uma nova posição para ele. Muller se autodenominava um "intérprete do espaço", o que na verdade não significa muita coisa, mas soa bem. Na prática, foi notavelmente eficaz para o Vancouver Whitecaps. Os números de Muller eram bons (11 participações em gols em 12 partidas), mas seu impacto foi ainda mais significativo. O Vancouver passou de bom para ótimo quando ele chegou, e isso não é coincidência.

  • FBL-FRIENDLY-NACIONAL-INTER MIAMIAFP

    1Lionel Messi - Inter Miami

    Precisa mesmo de uma explicação? Messi teve a melhor temporada da história da MLS. Inegavelmente, sem dúvida, e talvez até previsivelmente, o argentino dominou completamente a liga no ano passado. Suas 48 participações em gols em 28 partidas foram a segunda maior marca da história da liga, mas alcançadas em menos jogos do que a marca anterior. Ele também quebrou praticamente todos os recordes dos playoffs. E para completar, levantou a taça da MLS no final do ano. A cereja do bolo? Assinou um contrato para permanecer em Miami até 2028.

