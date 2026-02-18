Getty Images
“Lionel Messi ganhou isso para você!” – O ex-jogador do Real Madrid Wesley Sneijder critica Nicolas Otamendi por provocar Vinicius Júnior com uma tatuagem da Copa do Mundo
Otamendi provoca Vinicius durante confronto na Liga dos Campeões
O confronto da Liga dos Campeões mergulhou em controvérsia, com uma série de incidentes dentro e fora do campo levando à interrupção temporária da partida. O jogo foi interrompido por cerca de 10 minutos depois que Vinicius se envolveu em uma acalorada discussão com torcedores do Benfica. A situação se intensificou quando surgiram alegações de que o jovem meio-campista do Benfica, Gianluca Prestianni, teria feito comentários racistas ao astro brasileiro, provocando indignação entre jogadores e torcedores.
O confronto não terminou aí, pois vários companheiros de Vinicius no Real Madrid correram para o seu lado, aumentando ainda mais as tensões. Kylian Mbappé teria sido visto confrontando Prestianni diretamente, acusando-o de comportamento racista. O incidente rapidamente chamou a atenção nas redes sociais, com torcedores e comentaristas debatendo os eventos enquanto o drama se desenrolava tanto em campo quanto nas arquibancadas.
Enquanto os jogadores se enfrentavam em meio à interrupção do protocolo contra o racismo, Otamendi exibiu suas tatuagens da Copa do Mundo, da Finalissima e da Copa América na cara de Vinicius, transformando um momento tenso em comédia para o ex-jogador do Real Madrid.
Sneijder considera Otamendi infantil
Após a partida, Sneijder ficou perplexo com a decisão do veterano de recorrer a tais táticas enquanto sua equipe estava perdendo o jogo. O holandês questionou o estado mental do capitão do Benfica, sugerindo que a exibição estava abaixo do nível de um jogador com sua experiência. A vitória por 1 a 0 para os atuais campeões europeus aparentemente não foi satisfatória o suficiente para Sneijder, que sentiu a necessidade de defender o atual camisa sete do clube.
“Ele está bem da cabeça?”, perguntou Sneijder. “Se eu fosse Vinicius, teria respondido: ‘Messi ganhou aquela Copa do Mundo para você, você não teve nada a ver com isso’”. O ex-meia do Inter claramente achou que a tentativa de Otamendi de reivindicar superioridade com base no sucesso da Argentina era falha, dado o papel monumental que Lionel Messi desempenhou nessas vitórias em comparação com o zagueiro central.
O debate sobre o pedigree da Liga dos Campeões
Sneijder continuou seu ataque verbal destacando a discrepância entre os dois jogadores em termos de títulos europeus conquistados por clubes. Embora Otamendi tenha conquistado títulos internacionais, Vinicius se tornou um ícone moderno da Liga dos Campeões, marcando gols em várias finais e levantando o troféu em várias ocasiões com o gigante espanhol. Sneijder sugeriu que a tentativa de Otamendi de se exibir foi inadequada, dado o contexto da competição.
Ele então reforçou seu argumento: “Por que ele está fazendo isso com um jogador do Real Madrid? Ele tem ideia de quantos títulos da Liga dos Campeões Vinicius conquistou? E ele está mostrando os troféus para ele?”
Cenas desagradáveis mancham a noite europeia
A partida em si foi decidida por um gol de Vinicius no segundo tempo, com assistência de Kylian Mbappé, mas o futebol foi muitas vezes ofuscado pela tensão entre os dois times. Além da discussão individual envolvendo Otamendi, o jogo foi marcado por acusações de abuso racista dirigido a Vinicius, levando a uma interrupção temporária da partida e várias advertências, à medida que os ânimos se exaltavam entre as equipes rivais.
As repercussões do incidente continuam a dominar as manchetes em toda a Europa, com os comentários de Sneijder refletindo um sentimento mais amplo de que as ações do zagueiro veterano foram desnecessárias. Enquanto o Benfica lutava para conter o ataque do Real Madrid, Sneijder concluiu que as palhaçadas “super infantis” eram um sinal de frustração de um time que simplesmente não conseguiu lidar com a qualidade do jogador brasileiro naquela noite.
