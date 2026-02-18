“Lionel Messi ganhou isso para você!” – O ex-jogador do Real Madrid Wesley Sneijder critica Nicolas Otamendi por provocar Vinicius Júnior com uma tatuagem da Copa do Mundo

O confronto da Liga dos Campeões mergulhou em controvérsia, com uma série de incidentes dentro e fora do campo levando à interrupção temporária da partida. O jogo foi interrompido por cerca de 10 minutos depois que Vinicius se envolveu em uma acalorada discussão com torcedores do Benfica. A situação se intensificou quando surgiram alegações de que o jovem meio-campista do Benfica, Gianluca Prestianni, teria feito comentários racistas ao astro brasileiro, provocando indignação entre jogadores e torcedores.

O confronto não terminou aí, pois vários companheiros de Vinicius no Real Madrid correram para o seu lado, aumentando ainda mais as tensões. Kylian Mbappé teria sido visto confrontando Prestianni diretamente, acusando-o de comportamento racista. O incidente rapidamente chamou a atenção nas redes sociais, com torcedores e comentaristas debatendo os eventos enquanto o drama se desenrolava tanto em campo quanto nas arquibancadas.

Enquanto os jogadores se enfrentavam em meio à interrupção do protocolo contra o racismo, Otamendi exibiu suas tatuagens da Copa do Mundo, da Finalissima e da Copa América na cara de Vinicius, transformando um momento tenso em comédia para o ex-jogador do Real Madrid.