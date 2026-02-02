Lionel Messi "ganha" duelo de venda de camisas com Cristiano Ronaldo em evento realizado por ídolo do Chelsea
Camisa de Messi é vendida por mais do que a de Cristiano Ronaldo em leilão
Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ambos tiveram itens de suas carreiras presentes no leilão organizado por John Terry, em que ele vendeu mais de 50 de suas posses pessoais. A camisa usada por Messi em uma partida da Liga dos Campeões entre Chelsea e Barcelona, em 2006, foi o item que arrecadou a maior soma em dinheiro, custando ao comprador $ 183.000 (R$ 962.000), segundo a ESPN, enquanto a camisa CR7 nos seus dias no Manchester United custou $ 115.900 (aproximadamente R$ 610.000).
Escrevendo sobre a camisa de Messi, Terry postou no Instagram: "Esta é uma camisa muito especial, é do grande e único Lionel Messi, quando jogou em Stamford Bridge.
"É o uniforme laranja – que eles não usaram com muita frequência – então, novamente, é muito especial. Mas porque eu era um defensor e ele era um atacante, ficávamos muito próximos durante todo o jogo.
"Então, quando havia um minuto ou dois minutos para acabar, eu me aproximava um pouco mais dele apenas para poder pegar a camisa dele após o jogo."
A camisa de Messi se tornou a quarta camisa de futebol mais cara de todos os tempos, facilmente superando os $ 116.000 (R$ 610.000) pagos pela camisa de Geoff Hurst da final da Copa do Mundo de 1966.
- Getty/GOAL
Camisas de outras lendas modernas são vendidas
Não foram apenas camisas de Messi e Cristiano que apareceram no leilão, realizado pela casa de leilões americana Goldin. Uma camisa de Thierry Henry, que a lenda francesa vestiu na vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o Blues em outubro de 2003 - durante a campanha dos "Invencíveis" -, foi vendida por $93,820 (R$ 493.000) e incluía a mensagem: "Para John, continue o bom trabalho."
Muitas das próprias camisas de Terry foram vendidas, enquanto os licitantes também puderam adquirir camisetas de jogadores como Frank Lampard, Steven Gerrard, Paolo Maldini, Cesc Fabregas, Ashley Cole, Gianfranco Zola, Samuel Eto'o e Rio Ferdinand, entre outros.
Réplicas de troféus também alcançam somas consideráveis
Além de camisas, Terry também colocou à venda várias réplicas de troféus, sendo o mais mais caro deles uma cópia do troféu da FA Cup de 2007, que custou $26,840 (R$ 141.000). Entre os outros itens diversos vendidos estavam chuteiras e caneleiras.
Espera-se que uma grande parte dos lucros vá para a John Terry Foundation, que ajuda jovens desfavorecidos no Reino Unido.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para Terry?
Terry tem trabalhado como treinador em meio período na academia do Chelsea recentemente, enquanto também esteve envolvido na Baller League. O ex-capitão da Inglaterra tinha interesse em uma carreira como treinador, mas admitiu em outubro que não tinha certeza se algum dia teria a oportunidade de ser treinador principal.
Ele também foi nomeado para o Hall da Fama da Premier League há pouco menos de dois anos.