Lionel Messi "ganha" duelo de venda de camisas com Cristiano Ronaldo em evento realizado por ídolo do Chelsea

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ambos tiveram itens de suas carreiras presentes no leilão organizado por John Terry, em que ele vendeu mais de 50 de suas posses pessoais. A camisa usada por Messi em uma partida da Liga dos Campeões entre Chelsea e Barcelona, em 2006, foi o item que arrecadou a maior soma em dinheiro, custando ao comprador $ 183.000 (R$ 962.000), segundo a ESPN, enquanto a camisa CR7 nos seus dias no Manchester United custou $ 115.900 (aproximadamente R$ 610.000).

Escrevendo sobre a camisa de Messi, Terry postou no Instagram: "Esta é uma camisa muito especial, é do grande e único Lionel Messi, quando jogou em Stamford Bridge.

"É o uniforme laranja – que eles não usaram com muita frequência – então, novamente, é muito especial. Mas porque eu era um defensor e ele era um atacante, ficávamos muito próximos durante todo o jogo.

"Então, quando havia um minuto ou dois minutos para acabar, eu me aproximava um pouco mais dele apenas para poder pegar a camisa dele após o jogo."

A camisa de Messi se tornou a quarta camisa de futebol mais cara de todos os tempos, facilmente superando os $ 116.000 (R$ 610.000) pagos pela camisa de Geoff Hurst da final da Copa do Mundo de 1966.