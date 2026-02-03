Getty/GOAL
Lionel Messi no Galatasaray? Craque do Inter Miami teria aberto negociações e cláusula bizarra seria usada para o convencer, segundo jornalista
Messi cogita transferência para o Galatasaray
O renomado comentarista de futebol turco, Levent Tuzeman, afirmou que conversas entre o Galatasaray e Messi já ocorreram. O oito vezes vencedor da Bola de Ouro teria expressado o desejo de se juntar ao clube com um contrato de quatro meses, onde ocorreriam 12 jogos.
Todas essas partidas aconteceriam em Istambul, com Messi expressando o desejo de jogar apenas em casa, no Rams Park. Essa é uma cláusula um tanto peculiar, mas o astro sul-americano claramente quer evitar a possível bagunça que sua presença na Turquia provocaria.
Cláusula bizarra
Tuzeman falou ao vivo no programa A Spor, após a vitória do Galatasaray por 4 a 0 sobre o Kayserispor. Ele está convicto de que uma transferência extraordinária pode ser concretizada, permitindo que Messi tenha mais tempo de jogo em competições oficiais antes da Copa do Mundo.
Conhecido por suas declarações ousadas e expressões marcantes, Tuzeman disse sobre as supostas conversas que ocorreram: “A diretoria também confirmou. Eles queriam trazer Lionel Messi dos Estados Unidos para o Galatasaray. Messi diz que o ritmo de jogo na liga americana é muito pesado para ele e que não quer ir para a Copa do Mundo lesionado.”
Ele acrescentou, referindo-se a uma proposta concorrente da Liga Profissional Saudita que teria sido rejeitada: "O Al Hilal fez uma oferta, ele não a aceitou. Se Messi vier, um milhão de pessoas irão para o aeroporto."
Tuzeman prosseguiu dizendo sobre Messi ter deixado claras as condições para a transferência para a Turquia: “Messi disse que viria com a condição de jogar em Istambul. Ele expressou que jogaria 12 partidas com a condição de não ir para jogos fora de casa.”
Messi aconselhado a deixar a MLS
Embora Messi só pretenda jogar nas partidas em casa pelo Galatasaray, se as afirmações de Tuzeman forem verdadeiras, é possível que ele participe da final da Copa da Turquia caso a equipe de Okan Buruk chegue à decisão.
Messi já declarou anteriormente que não quer ser um "fardo" para a Argentina na Copa do Mundo de 2026, visto que a nova temporada da MLS ainda não começou e ele poderá não ser tão testado quanto gostaria antes de integrar a defesa do título mundial.
Ele foi aconselhado a explorar opções fora dos Estados Unidos, com Terry Phelan - que passou um tempo na América jogando pelo Charleston Battery durante sua carreira como jogador - dizendo recentemente a GOAL: “Será que Messi está pensando na Copa do Mundo e pensando 'Preciso jogar em uma competição melhor porque preciso estar em forma para a Copa do Mundo do ano que vem?' Arábia Saudita? Ele não precisa de dinheiro para ir jogar lá. Sabemos que os times sauditas se saíram bem [no Mundial de Clubes], venceram o Manchester City, ganharam um ou dois jogos, mas isso não é tudo.”
"Com o Messi, se ele realmente quer recuperar essa ambição, acho que ele precisa ir para um lugar onde tenha uma competição melhor. Está fácil demais. Você olha as estatísticas dele, vê os vídeos, é como se ele estivesse jogando videogame no momento. Não é saudável."
“Ele já foi para lá, as camisas foram vendidas, a receita aumentou, Miami pode construir um novo e grande estádio. Eles sempre estarão por perto, mas ele precisa pensar no que vai fazer com a Copa do Mundo se pretende jogar pela Argentina.”
Messi ainda não confirmou se estará a disposição da Argentina
Messi ainda não confirmou sua participação na Copa do Mundo de 2026, mas a expectativa é que ele se coloque à disposição do técnico Lionel Scaloni e seja o capitão de sua seleção em um torneio que o fará ultrapassar a marca de 200 jogos internacionais.
