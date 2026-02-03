Lionel Messi no Galatasaray? Craque do Inter Miami teria aberto negociações e cláusula bizarra seria usada para o convencer, segundo jornalista

Embora Messi só pretenda jogar nas partidas em casa pelo Galatasaray, se as afirmações de Tuzeman forem verdadeiras, é possível que ele participe da final da Copa da Turquia caso a equipe de Okan Buruk chegue à decisão.

Messi já declarou anteriormente que não quer ser um "fardo" para a Argentina na Copa do Mundo de 2026, visto que a nova temporada da MLS ainda não começou e ele poderá não ser tão testado quanto gostaria antes de integrar a defesa do título mundial.

Ele foi aconselhado a explorar opções fora dos Estados Unidos, com Terry Phelan - que passou um tempo na América jogando pelo Charleston Battery durante sua carreira como jogador - dizendo recentemente a GOAL: “Será que Messi está pensando na Copa do Mundo e pensando 'Preciso jogar em uma competição melhor porque preciso estar em forma para a Copa do Mundo do ano que vem?' Arábia Saudita? Ele não precisa de dinheiro para ir jogar lá. Sabemos que os times sauditas se saíram bem [no Mundial de Clubes], venceram o Manchester City, ganharam um ou dois jogos, mas isso não é tudo.”

"Com o Messi, se ele realmente quer recuperar essa ambição, acho que ele precisa ir para um lugar onde tenha uma competição melhor. Está fácil demais. Você olha as estatísticas dele, vê os vídeos, é como se ele estivesse jogando videogame no momento. Não é saudável."

“Ele já foi para lá, as camisas foram vendidas, a receita aumentou, Miami pode construir um novo e grande estádio. Eles sempre estarão por perto, mas ele precisa pensar no que vai fazer com a Copa do Mundo se pretende jogar pela Argentina.”