“Lionel Messi é demais!” – Presnel Kimpembe explica por que seu “louco” ex-companheiro do PSG está acima de Cristiano Ronaldo
Kimpembe encerra o debate sobre quem é o melhor de todos os tempos
O zagueiro francês Kimpembe deu sua opinião sobre a rivalidade de longa data entre os dois ícones do futebol. Tendo dividido o vestiário com Messi no Parc des Princes entre 2021 e 2023, ele testemunhou de perto o gênio do jogador.
Refletindo sobre o momento em que soube que o atacante estava indo para Paris, Kimpembe admitiu que a notícia causou um grande impacto no elenco. Ele confessou abertamente no canal do YouTube de Just Riadh: “A chegada de Leo Messi ao PSG? Loucura... loucura... Eu fiquei como um louco. Quando ele chega ao PSG, você fica muito feliz. Você diz a si mesmo: ‘O melhor jogador do mundo está no meu time’”.
A diferença entre talento e trabalho árduo
Quando explicitamente solicitado a escolher entre os dois maiores jogadores da era moderna, o vencedor da Copa do Mundo de 2018 foi decisivo em sua preferência. Kimpembe afirmou: “Gosto dos dois, mas diria que prefiro o time do Messi. Ele é muito forte. Também gosto muito do Ronaldo, porque sabemos que ele é um trabalhador dedicado. Messi nasceu com esse dom. Ronaldo também nasceu com ele, mas o moldou à sua maneira.
Messi é demais, cara. Quando você jogava rondos com ele, a qualidade técnica... você tentava pressioná-lo, mas ele já tinha visto tudo e te enganava... era loucura.”
Caminhos divergentes para as lendas do futebol
Desde o tempo em que jogaram juntos, os protagonistas dessa grande rivalidade seguiram caminhos diferentes em continentes distintos. Messi agora domina a Major League Soccer com o Inter Miami, tendo recentemente renovado seu contrato até 2028 e já marcado três gols nos três primeiros jogos da temporada de 2026.
Enquanto isso, Ronaldo, de 41 anos, está lidando com uma lesão no tendão da coxa na Arábia Saudita. Apesar desse revés físico com o Al-Nassr, ele continua altamente focado em alcançar a incrível marca de 1.000 gols oficiais, tendo já marcado 965 vezes. Ele ainda nutre sonhos ambiciosos de conquistar seu primeiro título importante com o clube e levar Portugal à glória da Copa do Mundo no crepúsculo de sua carreira.
O novo capítulo de Kimpembe
Kimpembe, 30 anos, também viu sua carreira dar uma guinada inesperada depois de ter sido jogador de um único clube. Ingressando na academia do PSG aos 10 anos, ele acumulou 241 partidas e 26 troféus em 11 temporadas, incluindo a Liga dos Campeões de 2025 e oito títulos da Ligue 1. Após passar por uma fase de azar com lesões graves, ele se transferiu para o Oriente Médio para jogar pelo Qatar SC.
