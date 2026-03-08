“Lionel Messi é demais!” – Presnel Kimpembe explica por que seu “louco” ex-companheiro do PSG está acima de Cristiano Ronaldo

O zagueiro francês Kimpembe deu sua opinião sobre a rivalidade de longa data entre os dois ícones do futebol. Tendo dividido o vestiário com Messi no Parc des Princes entre 2021 e 2023, ele testemunhou de perto o gênio do jogador.

Refletindo sobre o momento em que soube que o atacante estava indo para Paris, Kimpembe admitiu que a notícia causou um grande impacto no elenco. Ele confessou abertamente no canal do YouTube de Just Riadh: “A chegada de Leo Messi ao PSG? Loucura... loucura... Eu fiquei como um louco. Quando ele chega ao PSG, você fica muito feliz. Você diz a si mesmo: ‘O melhor jogador do mundo está no meu time’”.