Lionel Messi e companhia defendidos pelo técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, após visita controversa à Casa Branca e encontro com Donald Trump

Enquanto os críticos se concentraram na política, Mascherano enfatizou que a exigente agenda de viagens — incluindo os primeiros cinco jogos fora de casa em todas as competições no início da temporada — tem sido, na verdade, uma ferramenta para fortalecer os laços da equipe. Ele acredita que o tempo passado longe da Flórida fortaleceu a determinação coletiva tanto dos jogadores veteranos quanto dos jovens.

“Somos maduros o suficiente para entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra”, acrescentou. “Sabíamos que o início da temporada da liga seria complicado por termos que jogar as cinco primeiras partidas fora de casa. A visita à Casa Branca foi planejada entre um mês e meio e dois meses atrás. Talvez a viagem a Porto Rico tenha atrapalhado um pouco, porque deveria ter sido na pré-temporada, mas tivemos que cumprir a obrigação. A realidade é que, além de ontem, que não tem nada a ver com o nosso lado esportivo, o resto é viagem.

Prefiro ver as viagens como algo positivo, porque os jogadores ficam mais juntos; podemos compartilhar mais coisas que no dia a dia em Miami não conseguimos fazer. Isso nos ajuda a ter um bom ambiente dentro da equipe e, no final das contas, se pudermos tirar proveito disso, será muito bom. Sabemos que não só estas duas últimas semanas, mas também as próximas duas serão da mesma forma, com muitas viagens, exceto o jogo de volta contra Nashville na Conca Champions, mas tentamos ir jogo a jogo. Amanhã é uma ótima oportunidade para continuar a crescer como equipe e aproveitar o bom resultado que tivemos em Orlando e continuar a ganhar pontos na temporada.”