Lionel Messi conta detalhes da vida pessoal, revela ter feito terapia e diz: "Sou estranho pra c..."

Craque argentino abriu o coração ao comentar a relação com a família, a fama e relembrou os desafios enfrentados durante sua passagem pelo Barcelona.

Lionel Messi admitiu ser "estranho pra c..." em uma entrevista reveladora sobre sua vida privada e sobre ter feito terapia anteriormente. O craque do Inter Miami, que costuma se manter longe dos holofotes e se destacar em campo, falou sobre como é a vida familiar com sua esposa, Antonela Roccuzzo, e por que procurou ajuda para sua saúde mental no Barcelona.

  • Messi valoriza sua privacidade

    O camisa 10 argentino é um dos maiores jogadores de todos os tempos, mas apesar de atrair tanta atenção, o jogador de 38 anos sempre pareceu ser uma pessoa tímida e reservada, ansiosa por evitar ocupar muito espaço na mídia. E quando seu trabalho em campo termina, o ex-craque do Barcelona busca um pouco de normalidade. 

    Ele disse em julho de 2025: "Obviamente, quando entro em casa, com minha família, tento ser um pai normal, um marido normal, como qualquer outra pessoa, assumindo as responsabilidades que todos temos, como pai, como marido, e ser uma pessoa normal. Estou além de tudo o que me acontece — a fama e o reconhecimento — que posso ter lá fora. Dentro de casa, sou uma pessoa muito normal, como qualquer outra. Disciplino as crianças, imponho limites, brinco e compartilho com elas, com minha esposa, e vivo uma vida muito normal também."

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VENAFP

    Messi 'gosta de ficar sozinho'

    Em entrevista ao canal argentino Luzu, Messi revelou que não gosta de nada mais do que curtir um tempo sozinho, especialmente após um período cansativo com os filhos. O campeão da Copa do Mundo de 2022 também admitiu que é um pouco esquisitão. 

    Ele disse, via Marca: "Eu sou estranho pra c..., eu realmente gosto de ficar sozinho, adoro ficar sozinho. A bagunça em casa com três filhos correndo por toda parte acaba me saturando e eu gosto de um momento de solidão. Sou muito organizado, se tenho o dia planejado de uma certa forma e no meio acontece alguma coisa, muda tudo para mim."

    Quando perguntado sobre o que o fazia se sentir estranho, ele encaminhou a pergunta à sua parceira.

    "Antonella consegue dizer muito mais coisas do que eu, depende do meu humor em relação a muitas coisas, até mesmo em pequenas bobagens", disse ele.

  • Messi fala sobre sua terapia no Barcelona

    Messi se tornou um fenômeno mundial quando ascendeu à fama no Barcelona, conquistando vários títulos da Liga dos Campeões, La Ligas e Bolas de Ouro, entre outros troféus. Mas toda essa fama, pressão e atenção o afetaram enquanto ele tentava se adaptar ao estrelato. 

    Ele acrescentou: "Não faço terapia agora. Na época eu fazia, em Barcelona. Eu costumava comer muito sozinho, guardar meus problemas para mim. Mudei bastante. No esporte, converso muito com meu pai. Nesse sentido, ele sempre foi meu velho. Eu terminava os treinos com ele e escrevia para ele. No dia a dia, estou com minha família. Gosto muito de ficar sozinho, aprecio a solidão. Quando as crianças estão correndo pela casa, faz muito barulho."

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    O que o futuro reserva para Messi?

    Com o ano de 2026 em andamento, Messi está focado em  ter outra temporada de sucesso em Miami, após a conquista inédita da MLS Cup, enquanto tenta ajudar a Argentina a defender seu título da Copa do Mundo, desta vez na América do Norte. O contrato de Messi com o Inter Miami vai até 2028, e a equipe estreia na temporada de 2026 contra o LAFC, fora de casa, no dia 22 de fevereiro.

