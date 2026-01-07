Lionel Messi conta detalhes da vida pessoal, revela ter feito terapia e diz: "Sou estranho pra c..."

Em entrevista ao canal argentino Luzu, Messi revelou que não gosta de nada mais do que curtir um tempo sozinho, especialmente após um período cansativo com os filhos. O campeão da Copa do Mundo de 2022 também admitiu que é um pouco esquisitão.

Ele disse, via Marca: "Eu sou estranho pra c..., eu realmente gosto de ficar sozinho, adoro ficar sozinho. A bagunça em casa com três filhos correndo por toda parte acaba me saturando e eu gosto de um momento de solidão. Sou muito organizado, se tenho o dia planejado de uma certa forma e no meio acontece alguma coisa, muda tudo para mim."

Quando perguntado sobre o que o fazia se sentir estranho, ele encaminhou a pergunta à sua parceira.

"Antonella consegue dizer muito mais coisas do que eu, depende do meu humor em relação a muitas coisas, até mesmo em pequenas bobagens", disse ele.