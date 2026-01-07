Lionel Messi conta detalhes da vida pessoal, revela ter feito terapia e diz: "Sou estranho pra c..."

O camisa 10 argentino é um dos maiores jogadores de todos os tempos, mas apesar de atrair tanta atenção, o jogador de 38 anos sempre pareceu ser uma pessoa tímida e reservada, ansiosa por evitar ocupar muito espaço na mídia. E quando seu trabalho em campo termina, o ex-craque do Barcelona busca um pouco de normalidade.
Ele disse em julho de 2025: "Obviamente, quando entro em casa, com minha família, tento ser um pai normal, um marido normal, como qualquer outra pessoa, assumindo as responsabilidades que todos temos, como pai, como marido, e ser uma pessoa normal. Estou além de tudo o que me acontece — a fama e o reconhecimento — que posso ter lá fora. Dentro de casa, sou uma pessoa muito normal, como qualquer outra. Disciplino as crianças, imponho limites, brinco e compartilho com elas, com minha esposa, e vivo uma vida muito normal também."