Lionel Messi e Cristiano Ronaldo juntos no Inter Miami? CR7 "adoraria", mas Hollywood seria destino mais provável na MLS

Meulensteen, que trabalhou com Cristiano Ronaldo em Old Trafford, acredita que tal acordo poderia ser firmado. Ele, no entanto, disse ao Compare.bet sobre uma possível mudança para os Estados Unidos: "Você consegue imaginar Messi e Ronaldo jogando no mesmo time em Miami? É uma cidade fantástica. Acho que ele adoraria ir para lá", afirmou.

"Por outro lado, seria incrível reacender a rivalidade entre Messi e Cristiano Ronaldo. Por que não Los Angeles? Acho que Cristiano provavelmente se mudaria para LA porque ficaria mais perto de Hollywood. Provavelmente esse é o próximo destino dele".

"A MLS realmente decolou porque eles têm uma geração do futebol. Existem crianças e adultos que estão indo aos estádios agora, que cresceram jogando futebol, assistindo futebol. Eles não estão realmente interessados em beisebol ou futebol americano e basquete".

"Acho que essa é a batalha que o futebol venceu nos Estados Unidos, e que eu sempre defendi, que isso veio de não lutar contra esses outros esportes. Não há necessidade disso. Você precisa tentar encontrar um lugar ao lado deles. E eles conseguiram".

"Não acho que Ronaldo estaria interessado em uma mudança para o Brasil. A língua é a mesma, mas acho que ele seria atraído para a MLS por causa da exposição e de tudo o que viria com isso. Não dá para superar Hollywood."