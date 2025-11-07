Lionel Messi e Cristiano Ronaldo juntos no Inter Miami? CR7 "adoraria", mas Hollywood seria destino mais provável na MLS
CR7 e Messi assinaram novos contratos em 2025.
Cristiano Ronaldo joga atualmente pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. E assinou um novo contrato no Oriente Médio até 2027. Ele recentemente disse a Piers Morgan que a aposentadoria não está muito distante, com seu principal objetivo de alcançar 1.000 gols agora muito próximo.
No entanto, foi afirmado que CR7 poderia jogar além dos 42 anos de idade. Ele viu Lionel Messi, seu eterno rival, assinar um novo contrato nos Estados Unidos que o manterá nos registros do Inter Miami até 2028.
Messi e Cristiano passaram vários anos em lados opostos da feroz divisão do Clássico entre Barcelona e Real Madrid, mas nunca jogaram no mesmo clube. Fãs ao redor do mundo gostariam de ver isso acontecer antes que as chuteiras sejam penduradas pela última vez.
- Getty/GOAL
Messi e Cristiano vão jogar juntos?
Meulensteen, que trabalhou com Cristiano Ronaldo em Old Trafford, acredita que tal acordo poderia ser firmado. Ele, no entanto, disse ao Compare.bet sobre uma possível mudança para os Estados Unidos: "Você consegue imaginar Messi e Ronaldo jogando no mesmo time em Miami? É uma cidade fantástica. Acho que ele adoraria ir para lá", afirmou.
"Por outro lado, seria incrível reacender a rivalidade entre Messi e Cristiano Ronaldo. Por que não Los Angeles? Acho que Cristiano provavelmente se mudaria para LA porque ficaria mais perto de Hollywood. Provavelmente esse é o próximo destino dele".
"A MLS realmente decolou porque eles têm uma geração do futebol. Existem crianças e adultos que estão indo aos estádios agora, que cresceram jogando futebol, assistindo futebol. Eles não estão realmente interessados em beisebol ou futebol americano e basquete".
"Acho que essa é a batalha que o futebol venceu nos Estados Unidos, e que eu sempre defendi, que isso veio de não lutar contra esses outros esportes. Não há necessidade disso. Você precisa tentar encontrar um lugar ao lado deles. E eles conseguiram".
"Não acho que Ronaldo estaria interessado em uma mudança para o Brasil. A língua é a mesma, mas acho que ele seria atraído para a MLS por causa da exposição e de tudo o que viria com isso. Não dá para superar Hollywood."
CR7 poderia ser um 'megastar' nos Estados Unidos
Meulensteen não é o primeiro a sugerir que Cristiano Ronaldo e Messi deveriam juntar forças em Miami. O ex-jogador alemão Dietmar Hamann já disse, certa vez: "Vimos que os poderes de Cristiano Ronaldo estão chegando ao fim, ele está se aproximando do fim de sua carreira, então uma volta à Europa pode não ser a melhor ideia.
"Acho que uma mudança para a América faria sentido, mas ele teria que fazer o que Lionel Messi fez e impressionar no campo se ele deseja ser um megastar por lá. Ele pode não ser mais capaz de fazer isso na Europa, mas na América eles adoram ser entretidos, não importa o esporte, poderia ser uma grande história."
- Getty
Messi em Miami ou Son em LA? Opções para CR7
Cristiano Ronaldo também foi informado pelo ex-colega de equipe dos Red Devils, Louis Saha, que ele "teria marcado mais gols na MLS do que Lionel Messi" se ele tivesse decidido perseguir o sonho americano.
Isso ainda pode acontecer, mas o tempo está passando. O Inter Miami estará no mercado em busca de novos recrutas enquanto se preparam para se despedir de Sergio Busquets e Jordi Alba, enquanto o veterano atacante uruguaio Luis Suárez é outro que está se aproximando da aposentadoria. Se Cristiano Ronaldo optar por não ir para a Flórida, ele poderia se juntar ao ex-capitão do Tottenham, Son Heung-min, na Califórnia, no LAFC.