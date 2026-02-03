Nem Lionel Messi conseguiu - Lamine Yamal faz promessa ousada para o Barcelona após receber prêmio

O jovem já planeja ficar, tendo declarado aos presentes na 78ª Gala Mundo Deportivo, quando questionado sobre seu futuro: “Espero poder ficar aqui para sempre, onde aproveito cada dia, no melhor clube e na melhor cidade do mundo”. Ele já havia afirmado em 2024: “Quero ficar no Barça para sempre, quero ser uma lenda”.

Yamal foi apresentado no MD Gala – onde recebeu um prêmio especial – como “já sendo um dos melhores do mundo”, tendo conquistado o segundo lugar na votação da Bola de Ouro de 2025. A expectativa é que ele venha a ganhar várias Bolas de Ouro.

O jovem talentoso estabelecerá metas ambiciosas desse tipo, pois deseja adotar uma mentalidade semelhante à de grandes nomes como Messi e Cristiano Ronaldo – dois jogadores que nunca deixaram de lado sua busca incessante pela perfeição.

Yamal insiste que não se acomodará com as conquistas, apesar de tudo o que já alcançou, pois sempre haverá um novo objetivo a ser perseguido. Ao ser questionado sobre o momento mais marcante da temporada 2025/26, ele disse: “Meu melhor momento nesta temporada? O melhor ainda está por vir! O importante é que está por vir.”