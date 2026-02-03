Getty
Nem Lionel Messi conseguiu - Lamine Yamal faz promessa ousada para o Barcelona após receber prêmio
Yamal segue escrevendo sua história
Assim como Messi, Yamal é fruto da lendária academia La Masia do Barcelona. Ele estreou no time principal com apenas 15 anos e, desde então, vem quebrando recordes. A promessa é de mais feitos históricos no futuro.
Com apenas 18 anos, ele já ultrapassou a marca de 100 jogos pelo Barcelona e marcou 38 gols. Seu currículo inclui títulos da La Liga e da Eurocopa, além de 23 partidas pela seleção espanhola.
O Barcelona agiu rapidamente para garantir a permanência da maior promessa do futebol com um contrato lucrativo, entregando-lhe a icônica camisa número 10, e espera que Yamal se junte aos grandes nomes do clube, atuando em competições nacionais e continentais.
Yamal quer ficar no Barcelona 'para sempre'
O jovem já planeja ficar, tendo declarado aos presentes na 78ª Gala Mundo Deportivo, quando questionado sobre seu futuro: “Espero poder ficar aqui para sempre, onde aproveito cada dia, no melhor clube e na melhor cidade do mundo”. Ele já havia afirmado em 2024: “Quero ficar no Barça para sempre, quero ser uma lenda”.
Yamal foi apresentado no MD Gala – onde recebeu um prêmio especial – como “já sendo um dos melhores do mundo”, tendo conquistado o segundo lugar na votação da Bola de Ouro de 2025. A expectativa é que ele venha a ganhar várias Bolas de Ouro.
O jovem talentoso estabelecerá metas ambiciosas desse tipo, pois deseja adotar uma mentalidade semelhante à de grandes nomes como Messi e Cristiano Ronaldo – dois jogadores que nunca deixaram de lado sua busca incessante pela perfeição.
Yamal insiste que não se acomodará com as conquistas, apesar de tudo o que já alcançou, pois sempre haverá um novo objetivo a ser perseguido. Ao ser questionado sobre o momento mais marcante da temporada 2025/26, ele disse: “Meu melhor momento nesta temporada? O melhor ainda está por vir! O importante é que está por vir.”
Barcelona em busca de mais títulos
O Barça já saboreou o sucesso na Supercopa da Espanha nesta temporada, derrotando o rival Real Madrid na final do clássico, e está na liderança da La Liga.
Eles também estão nas oitavas de final da Champions League e entrarão em campo pela Copa do Rei nesta terça-feira (3), quando enfrentarão o Albacete – o time que eliminou o Real Madrid da competição de forma dramática. Yamal acrescentou sobre os desafios: “Estamos em busca da semifinal da Copa do Rei, um título que precisamos conquistar.”
Yamal terá um papel importante na busca do Barcelona por títulos, já que o clube frequentemente busca inspiração nele. Ele marcou em suas últimas três partidas – contra Real Oviedo, Copenhagen e Elche.
Essa sequência começou com um voleio espetacular contra o Oviedo, em que Yamal voou pelo ar antes de mandar a bola para o fundo da rede. Ele está claramente transbordando confiança, e isso é um ótimo presságio para o Barça.
Yamal pode evoluir ainda mais
Eles estão cientes, no entanto, de que outra estrela da casa pode levar seu jogo a patamares ainda maiores à medida que adquire mais experiência. O técnico do Barcelona,
Hansi Flick, está ansioso para ver o que o futuro reserva.
Ele disse sobre Yamal: “Ele é importante para a equipe e para o clube. Ele também é jovem o suficiente para melhorar e evoluir ainda mais. Normalmente, prefiro falar sobre a equipe, mas é importante que ele esteja jogando neste nível. Ele cria espaços para nós, cria oportunidades. Estou feliz.”
Yamal tem procurado minimizar as inúmeras comparações que têm sido feitas entre ele e Messi, lenda do Barcelona e oito vezes vencedor da Bola de Ouro, mas ele está trilhando um caminho semelhante. Ao contrário do ícone argentino, que teve de deixar o Camp Nou para jogar no Paris Saint-Germain em 2021, ele espera passar toda a sua carreira na Catalunha.
