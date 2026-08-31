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محمد العيسي مهاجم فريق الاتفاق تحت 21 عامًاAl Ettifaq's X official account
Ahmed Mansy

Traduzido por

Liga Joy de Elite: o artilheiro e seus dois vices lideram os 5 melhores craques de agosto

Especiais e Opinião
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal U21
Al Ettifaq U21
Al Fateh U21
Al Ahli U21
Al Taawoun U21
Arábia Saudita

O primeiro mês terminou e revelou vários talentos: conheça os principais

Terminou o primeiro mês da nova temporada do campeonato Liga Joy de Elite (o Campeonato Saudita Sub-21), e, com o seu encerramento, vieram à tona diversos talentos que se impuseram a todos pelo alto nível que apresentaram.

Durante o último mês de agosto, foram disputadas as duas primeiras rodadas da nova temporada da Liga Joy de Elite, nas quais os jogadores competiram para mostrar suas habilidades da melhor forma possível, em todas as posições do campo.

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  • Mohammed Al-Issa: artilheiro da Roshn Saudi League

    O grande destaque, obviamente, foi Mohammed Al-Aissa, atacante do Al-Ettifaq, que conseguiu marcar 5 gols nas duas primeiras rodadas, assumindo cedo a liderança da artilharia da Liga Joy de Elite.

    Al-Aissa marcou 4 gols (super hat-trick) na goleada do Al-Ettifaq sobre o Al-Tadhamon pelo placar de 10 a 1 na primeira rodada, antes de marcar mais um gol na vitória sobre o Damac por 2 a 0 na segunda rodada.

    O atacante saudita conseguiu roubar os holofotes do seu companheiro de equipe, o outro artilheiro Jalal Al-Salem, que foi um dos principais nomes da última temporada da Liga Joy de Elite, quando disputou com força o título de artilheiro contra Bassem Al-Areini, atacante do Al-Taawoun, antes de perdê-lo.

    Os gols decisivos de Al-Aissa colocaram o Al-Ettifaq na liderança da Liga Saudita Sub-21 com aproveitamento perfeito (6 pontos), no saldo de gols à frente de Al-Ahli, Al-Hilal e Al-Taawoun.

    Caberá ao dono da camisa número 9 manter o bom desempenho nas próximas rodadas, a fim de escrever seu nome na história como artilheiro da segunda temporada da Liga Joy de Elite e como um atacante do futuro para o Al-Ettifaq e a seleção saudita.

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  • Ziad Aba: a joia do Al Ahli

    No entanto, os sonhos de Al-Essa vão esbarrar em rivais fortes, com destaque para Ziyad Aba, ponta do Al-Ahli, que também brilhou nas duas primeiras rodadas da Joي League de elite, ao ponto de merecer com justiça o posto de segundo melhor jogador do mês de agosto.

    Ziyad Aba marcou o hat-trick da vitória sobre o Al-Feiha por 3 a 1, na primeira rodada, antes de balançar as redes mais uma vez no triunfo sobre o Al-Fateh por 2 a 1, na segunda rodada.

    Os quatro gols colocaram o canhoto ponta saudita na vice-artilharia da Joي League de elite após as duas primeiras rodadas, a apenas um gol de distância de Mohammed Al-Essa, estrela do Al-Ettifaq.

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    Por conta desses gols decisivos e importantes, o Al-Ahli ocupa a segunda colocação na tabela do Campeonato Saudita Sub-21 após as duas primeiras rodadas, com 6 pontos, atrás do Al-Ettifaq pelo saldo de gols.

    Aba não foi o segundo melhor jogador do mês de agosto apenas pelos gols que marcou, mas também pela maneira como os marcou, que refletiu uma habilidade individual excepcional e uma enorme capacidade de finalização.

  • Jefferson Ramos: o melhor estrangeiro

    Já o cabo-verdiano Jefferson Ramos, atacante do Al-Fateh, mereceu ficar na terceira colocação, por conta de seu brilho no início da atual temporada, dando continuidade à sua atuação chamativa ao longo da temporada passada.

    O jogador, conhecido como "En Ras", marcou um hat-trick na vitória sobre o Al-Ansar por 6 a 0 na primeira rodada, antes de marcar mais um gol na derrota para o Al-Ahli pelo placar de 1 a 2, na segunda rodada.

    Apesar da derrota do Al-Fateh em sua segunda partida diante do Al-Ahli, Ramos conseguiu manter sua posição como vice-artilheiro do Campeonato Saudita sub-21 após as duas primeiras rodadas, com um saldo de 4 gols, empatado com Ziad Aba, e a um gol de distância de Mohammed Al-Issa.

    En Ras deu continuidade ao seu brilho desde o fim da temporada passada, quando marcou 6 gols nas fases eliminatórias e deixou sua marca em todas as fases, a partir do playoff das quartas de final, com exceção da partida final, que seu time perdeu para o Al-Hazm.

    Jefferson Ramos é considerado o jogador estrangeiro de maior destaque na Joy Elite League desde a temporada passada, algo que parece que voltará a se repetir na nova temporada.

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  • Turki Al-Ghamil: a surpresa do Al-Hilal

    Já a quarta colocação ficou com Turki Al-Ghamil, atacante do Al-Hilal, que roubou a cena com força nas duas primeiras rodadas da nova temporada do Campeonato da Liga Joi da Elite.

    Al-Ghamil marcou dois gols na vitória sobre o Al-Faisaly pelo placar de 2 a 1 na primeira rodada, antes de anotar outro gol na vitória sobre o Al-Khaleej por 2 a 0 na segunda rodada.

    O interessante é que os gols de Al-Ghamil apresentaram grande variedade: ele marcou um gol de perna esquerda após um belo movimento diante da meta vazia, outro de perna direita depois de pressionar o zagueiro e roubar-lhe a bola, e um terceiro de cobrança de pênalti que executou com maestria.

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    Os três gols do jovem atacante saudita o colocaram na quarta posição da lista de artilheiros, a dois gols de Mohammed Al-Aisa e a apenas um gol de Jefferson Ramos e Ziyad Aba.

    E parece que o jogador de 21 anos será a nova aposta do técnico Mohammed Al-Shalhoub durante a nova temporada, depois que vários jogadores brilharam nessa posição ao longo da temporada passada, com destaque para o tunisiano Louai Al-Abaidi.

  • Youssef Al-Salem: o herdeiro do maior artilheiro

    Na temporada passada, Bassem Al-Oraini, atacante do Al-Taawoun, foi o artilheiro da Liga Joy de Elite em sua primeira temporada, após marcar 20 gols, apesar da eliminação da equipe nas quartas de final.

    Com a promoção de Al-Oraini ao time principal, o Al-Taawoun precisava encontrar um novo atacante para substituí-lo, e parece que Youssef Al-Salem conquistou essa honra rapidamente.

    Al-Salem liderou o Al-Taawoun às vitórias nas duas primeiras partidas, após marcar os dois gols do triunfo sobre o Al-Najma por 2 a 0 na primeira rodada, e depois o único gol da vitória sobre o Al-Orobah na segunda rodada.

    O sucessor de Al-Oraini demonstrou enorme capacidade no uso da perna esquerda, inclusive em finalizações de longa distância, como aconteceu em seu segundo gol contra o Al-Najma.

    O atacante do Al-Taawoun brilhou individualmente e ocupa a quarta posição na lista de artilheiros da Liga Joy de Elite, após duas rodadas, com 3 gols, empatado com Turki Al-Ghamil e a dois gols de distância de Mohammed Al-Issi, e a apenas um gol de En Ras e Ziyad Aba.

    Também no âmbito coletivo, Youssef Al-Salem segue sendo o de maior impacto em sua equipe, tendo marcado 100% dos gols do Al-Taawoun, levando-o a ocupar a quarta posição na tabela de classificação com 6 pontos, atrás de Al-Ittifaq, Al-Ahli e Al-Hilal pelo saldo de gols.