Na temporada passada, Bassem Al-Oraini, atacante do Al-Taawoun, foi o artilheiro da Liga Joy de Elite em sua primeira temporada, após marcar 20 gols, apesar da eliminação da equipe nas quartas de final.
Com a promoção de Al-Oraini ao time principal, o Al-Taawoun precisava encontrar um novo atacante para substituí-lo, e parece que Youssef Al-Salem conquistou essa honra rapidamente.
Al-Salem liderou o Al-Taawoun às vitórias nas duas primeiras partidas, após marcar os dois gols do triunfo sobre o Al-Najma por 2 a 0 na primeira rodada, e depois o único gol da vitória sobre o Al-Orobah na segunda rodada.
O sucessor de Al-Oraini demonstrou enorme capacidade no uso da perna esquerda, inclusive em finalizações de longa distância, como aconteceu em seu segundo gol contra o Al-Najma.
O atacante do Al-Taawoun brilhou individualmente e ocupa a quarta posição na lista de artilheiros da Liga Joy de Elite, após duas rodadas, com 3 gols, empatado com Turki Al-Ghamil e a dois gols de distância de Mohammed Al-Issi, e a apenas um gol de En Ras e Ziyad Aba.
Também no âmbito coletivo, Youssef Al-Salem segue sendo o de maior impacto em sua equipe, tendo marcado 100% dos gols do Al-Taawoun, levando-o a ocupar a quarta posição na tabela de classificação com 6 pontos, atrás de Al-Ittifaq, Al-Ahli e Al-Hilal pelo saldo de gols.