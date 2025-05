Liga Europa dos desesperados! Ange Postecoglou precisa ser demitido pelo Tottenham mesmo se for campeão, mas Ruben Amorim merece nova chance no Manchester United

Os dois piores times do Campeonato Inglês que não foram rebaixados se enfrentam em Bilbao, com uma vaga na Champions em jogo

Em 30 de outubro de 2021, o Tottenham recebeu o Manchester United em um confronto apelidado pela mídia de "El Sackico". O técnico recém-chegado dos Spurs, Nuno Espírito Santo, vinha deixando uma impressão negativa desde que assumiu o cargo meses antes, enquanto a lenda dos Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, fazia a equipe regredir, apesar da campanha promissora em 2020/21 e das chegadas de Cristiano Ronaldo, Raphael Varane e Jadon Sancho.

A situação era clara: quem perdesse aquele duelo no norte de Londres provavelmente seria demitido e daria lugar ao italiano Antonio Conte, que demonstrava interesse em voltar ao Campeonato Inglês. O United venceu por 3 a 0, e Nuno acabou dispensado.

Quase quatro anos depois, um cenário semelhante — embora completamente diferente — volta a se desenhar. O Tottenham de Ange Postecoglou e o United de Rúben Amorim se enfrentam na final da Europa League, nesta quarta-feira (21), em um jogo que já vem sendo descrito como um dos de menor qualidade técnica da história das competições europeias. Ocupando atualmente a 17ª e a 16ª colocações da Premier League, respectivamente, os dois clubes chegam a San Mamés, em Bilbao, sob olhares críticos e que seriam ainda mais severos caso suas campanhas continentais tivessem sido menos afortunadas.

Independentemente do que acontecer em Bilbao, o futuro de Postecoglou parece incerto. Já Amorim começa a ficar sem justificativas para continuar no comando do United.