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Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

Traduzido por

Liderança dupla e caos logo atrás: a briga pelo título da Premier League já está definida cedo demais?

Especiais e Opinião
Manchester United x Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
Sunderland x Arsenal
Sunderland
Arsenal
Chelsea x Hull
Chelsea
Hull
Tottenham x Everton
Tottenham
Everton
Liverpool x Fulham
Liverpool
Fulham
England

A liderança diz uma coisa, e a história diz outra.

Pode ser cedo demais para emitir julgamentos após apenas quatro rodadas da Premier League, mas a tabela de classificação já começou a desenhar os primeiros contornos da briga pelo título. E embora a temporada ainda esteja no começo, Arsenal e Manchester City conseguiram abrir distância da maioria dos concorrentes, depois que ambos conquistaram aproveitamento total, ao mesmo tempo em que tropeçaram equipes das quais se esperava que fossem protagonistas na corrida pelo campeonato.

Então, estamos diante de uma disputa pelo título já restrita a dois times? Ou falar disso ainda é prematuro? Arsenal e Manchester City, que ocuparam o primeiro e o segundo lugares em três das últimas quatro temporadas, parecem até agora estar em um nível diferente do restante dos concorrentes, depois que cada um somou 12 pontos em quatro partidas.

A diferença não parece grande nesta etapa, mas carrega um significado importante: os dois times estão quatro pontos à frente de Leeds United e Hull City, que "fazem um início brilhante, mas provavelmente a dupla não será um protagonista real na disputa pelo título", além de estarem separados por cinco pontos do restante das equipes.

  • Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arsenal: atual campeão se impõe cedo

    O Arsenal entra na temporada como atual campeão e principal favorito a manter o título, depois de ter conseguido, sob o comando de Mikel Arteta, encerrar um longo jejum de conquistas que durava 22 anos.

    Na temporada passada, a equipe apostou em um estilo de jogo frequentemente descrito como baseado em desgastar o adversário, antes de começar a nova temporada de forma mais contundente e convincente, segundo informou a "BBC Sport".

    O começo foi bastante chamativo, depois que o Arsenal superou o Manchester City por 3 a 0 na partida da Supercopa da Inglaterra, antes de dar sequência à série de vitórias diante de Coventry, Aston Villa, Chelsea e Sunderland, além do triunfo sobre o Napoli na Liga dos Campeões da Europa.

    Considerando também os resultados da temporada passada, o Arsenal chega agora a nove vitórias consecutivas na Premier League. Já sua última derrota em qualquer competição durante o tempo regulamentar veio diante do Manchester City, em 19 de abril.

    Esses números concedem ao Arsenal uma clara vantagem psicológica e técnica, sobretudo porque a equipe não se limitou a somar pontos, mas demonstrou grande capacidade de manter as vitórias e de lidar com os diferentes tipos de partida.

    • Publicidade
  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Maresca conduz o City à pontuação máxima

    Do outro lado, o cenário parece mais complicado no Manchester City, especialmente após a saída de Pep Guardiola, o treinador que conduziu o time a seis títulos ao longo de dez anos, entre eles a histórica tríplice coroa.

    Enzo Maresca, ex-auxiliar de Guardiola, assumiu a missão e conseguiu levar o time a quatro vitórias consecutivas no Campeonato Inglês, após a derrota sofrida diante do Arsenal em Cardiff.

    O City superou Bournemouth, Crystal Palace e Coventry, e também conquistou uma vitória sobre o Porto na Liga dos Campeões, antes de decidir o clássico de Manchester diante do United pelo placar de 1 a 0.

    Erling Haaland marcou o único gol da partida, mas a vitória não ficou livre de polêmica, depois que a comissão de arbitragem da Premier League reconheceu posteriormente a existência de um erro de arbitragem, considerando que o gol do atacante norueguês deveria ter sido anulado por impedimento.

    Apesar disso, o resultado deu a Maresca um início perfeito no nível do campeonato, e confirmou que o City ainda é capaz de competir apesar da grande mudança ocorrida na comissão técnica.

  • FBL-ENG-PR-COMMUNITY-ARSENAL-MAN CITYAFP

    A liderança não significa domínio absoluto

    O paradoxal é que o início perfeito de Arsenal e Manchester City não reflete necessariamente um domínio completo sobre os adversários, caso deixemos de lado a tabela de classificação e passemos aos números detalhados.

    O Brighton marcou 13 gols, enquanto o Chelsea balançou as redes 10 vezes, contra apenas oito gols de Arsenal e Manchester City, segundo informou a "BBC Sport".

    No número de finalizações, o Arsenal ocupa a décima posição e o Manchester City a décima primeira, enquanto as duas equipes aparecem em sexto e quinto lugar, respectivamente, em número de toques na bola dentro da área do adversário.

    Mas a verdadeira força das duas equipes fica mais evidente no aspecto defensivo. As redes do Arsenal balançaram apenas uma vez, enquanto o Manchester City sofreu dois gols, o que os coloca entre os melhores retrospectos defensivos da competição até agora.

    E é justamente aí que reside um dos mais importantes pontos fortes das duas equipes: mesmo quando o desempenho ofensivo não é excepcional, a capacidade que têm de impedir os adversários de marcar lhes garante uma vantagem clara na conquista de pontos.

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  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-LEVERKUSENAFP

    O que acontece por trás da dupla?

    Se o Arsenal e o Manchester City se distanciaram cedo no topo da tabela, a situação dos demais candidatos ao título não parece igualmente tranquilizadora. Segundo a maioria das casas de apostas, as três equipes seguintes na disputa pelo título vêm na seguinte ordem: Chelsea, depois Liverpool, e então Manchester United, enquanto o Tottenham aparece numa posição relativamente atrasada.

    As mudanças técnicas foram um dos principais fatores de expectativa antes do início da temporada. Tanto o Chelsea quanto o Liverpool demitiram seus treinadores e contrataram, durante o verão, Xabi Alonso e Andoni Iraola, respectivamente.

    Já o Manchester United e o Tottenham trocaram de treinadores no início de 2026, fazendo com que Michael Carrick e Roberto De Zerbi cumprissem sua primeira pré-temporada completa à frente de suas novas equipes. E, considerando os resultados da temporada passada, a necessidade de melhora era evidente.

    O Chelsea encerrou a temporada na décima colocação, enquanto o Liverpool, então detentor do título, ficou em quinto, e o Tottenham ocupou a décima sétima posição, ao passo que o Manchester United terminou o campeonato em terceiro, após a grande evolução em seus resultados e desempenho sob o comando de Carrick. Mas o início atual não reflete exatamente essas esperanças.

  • Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Chelsea: ataque forte e defesa que preocupa

    O Chelsea ocupa a sexta posição e sofreu apenas uma derrota até agora, além de ter marcado 10 gols, um saldo ofensivo positivo. O problema, porém, está no outro lado do campo. A equipe sofreu nove gols, o que a coloca com a quarta pior defesa da liga até o momento.

    O mais preocupante é que a meta do Chelsea foi vazada por dois ou mais gols em cada uma de suas quatro primeiras partidas, algo que acontece pela primeira vez na história do clube desde a temporada 2015-2016.

    Dessa forma, a equipe possui as ferramentas ofensivas que lhe permitem avançar, mas precisa com urgência melhorar seu sistema defensivo caso queira entrar em uma disputa de verdade com Arsenal e Manchester City.

  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Liverpool: empates impedem a arrancada

    Já o Liverpool, atual campeão, ocupa a oitava colocação. Apesar de não ter perdido em suas quatro primeiras partidas, o problema é que empatou em três delas, o que fez com que perdesse seis pontos inteiros em um momento muito precoce da temporada.

    E o mais surpreendente é que esta é apenas a terceira vez nas últimas 63 temporadas em que o Liverpool não consegue vencer nenhum de seus dois primeiros jogos como mandante no Campeonato.

    E se a equipe quiser voltar à briga pelo título, não pode se dar ao luxo de continuar perdendo pontos, especialmente diante do início perfeito conquistado por Arsenal e Manchester City.

  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Manchester United: números ofensivos que não bastam

    O Manchester United ocupa a décima terceira posição, com quatro pontos, igualando assim o seu pior início na Premier League desde a temporada 1992-1993, o mesmo início que o time havia registrado na temporada passada.

    O que chama a atenção é que os números do United não refletem exatamente sua colocação atrasada. O time finalizou 84 vezes, o maior número de finalizações entre todas as equipes da liga, além de ser a segunda equipe menos vazada em finalizações, tendo enfrentado apenas 41 chutes.

    Mas o problema está na eficácia. O United sofreu sete gols, o mesmo número que marcou, o que significa que a grande quantidade de tentativas não se converteu, até agora, em resultados compatíveis com o volume de chances, posse de bola e pressão ofensiva.

  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Tottenham: o pior início ofensivo

    Já o Tottenham não estava naturalmente entre os candidatos a brigar pelo título, depois de ter encerrado as duas últimas temporadas na 17ª colocação.

    Mesmo assim, as expectativas apontavam para um início melhor sob o comando de Roberto De Zerbi, especialmente depois de o treinador ter tido uma pré-temporada completa para trabalhar com o elenco.

    Mas a realidade se mostrou ainda mais dura. O Tottenham ocupa a 17ª colocação, a mesma posição em que terminou a temporada passada.

    E o mais preocupante é que o time não marcou nenhum gol em suas quatro primeiras partidas no campeonato, um feito inédito na história do clube. Assim, a missão de De Zerbi de reconstruir a equipe parece mais difícil do que se esperava.

  • Nominees for the 2011 FIFA Men’s FootbalAFP

    O que a história diz sobre a disputa do título?

    Embora o início atual conceda ao Arsenal e ao Manchester City uma clara vantagem, a história alerta contra conclusões precipitadas. Desde a criação do Campeonato Inglês, 80 equipes conseguiram vencer suas quatro primeiras partidas, mas apenas 24 delas conseguiram, ao final, conquistar o título da liga.

    Isso significa que o início perfeito não garante necessariamente que a equipe mantenha o mesmo ritmo até o fim da temporada. Na era da Premier League, apenas nove equipes conquistaram o título entre as 28 que conseguiram vencer suas quatro primeiras partidas consecutivas, sendo a mais recente o Manchester City na temporada 2023-2024.

    Mas há outro número que pode gerar preocupação entre os perseguidores. Na história da Premier League, apenas seis temporadas testemunharam o caso de duas ou mais equipes vencerem todas as suas quatro primeiras partidas. Portanto, a presença do Arsenal e do Manchester City juntos no topo com aproveitamento total não é algo comum historicamente.

    E o mais interessante é que a história não parece clemente com as equipes que ficam para trás cedo. Apenas duas equipes conseguiram conquistar o título da Premier League depois de estarem atrás por cinco pontos ou mais em relação à liderança após quatro rodadas.

    O Manchester United alcançou esse feito cinco vezes sob o comando de Sir Alex Ferguson, nas temporadas 1992-1993, 1996-1997, 1998-1999, 2007-2008 e 2008-2009. Já a segunda equipe foi o Manchester City sob o comando de Pep Guardiola, quando conseguiu reverter sua desvantagem e sagrar-se campeão na temporada 2020-2021.

    Esse número não significa que a disputa pelo título foi decidida em setembro, mas revela que perder cinco pontos ou mais em relação ao líder após quatro rodadas não é uma situação nem um pouco confortável, conforme informou a "BBC Sport".

    No fim das contas, não se pode afirmar que a disputa pelo título da Premier League se transformou oficialmente em uma competição de dois após apenas quatro rodadas. A temporada é longa, e as lesões, a pressão dos jogos, a queda de rendimento e os períodos de calendário congestionado são capazes de mudar completamente o formato da disputa. Mas os indicadores atuais concedem ao Arsenal e ao Manchester City uma clara vantagem.

    As duas equipes somam 12 pontos em 12 possíveis e apresentam níveis defensivos sólidos, enquanto a maioria dos concorrentes diretos sofre com problemas evidentes, seja no plano dos resultados, da defesa ou da eficiência ofensiva.

    Por isso, talvez a verdadeira pergunta neste momento não seja: "A disputa pelo título se restringe a Arsenal e Manchester City?", mas sim, talvez, a pergunta mais instigante: "As demais equipes conseguirão acordar antes que a diferença precoce se transforme em um abismo difícil de superar?".