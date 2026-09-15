Embora o início atual conceda ao Arsenal e ao Manchester City uma clara vantagem, a história alerta contra conclusões precipitadas. Desde a criação do Campeonato Inglês, 80 equipes conseguiram vencer suas quatro primeiras partidas, mas apenas 24 delas conseguiram, ao final, conquistar o título da liga.

Isso significa que o início perfeito não garante necessariamente que a equipe mantenha o mesmo ritmo até o fim da temporada. Na era da Premier League, apenas nove equipes conquistaram o título entre as 28 que conseguiram vencer suas quatro primeiras partidas consecutivas, sendo a mais recente o Manchester City na temporada 2023-2024.

Mas há outro número que pode gerar preocupação entre os perseguidores. Na história da Premier League, apenas seis temporadas testemunharam o caso de duas ou mais equipes vencerem todas as suas quatro primeiras partidas. Portanto, a presença do Arsenal e do Manchester City juntos no topo com aproveitamento total não é algo comum historicamente.

E o mais interessante é que a história não parece clemente com as equipes que ficam para trás cedo. Apenas duas equipes conseguiram conquistar o título da Premier League depois de estarem atrás por cinco pontos ou mais em relação à liderança após quatro rodadas.

O Manchester United alcançou esse feito cinco vezes sob o comando de Sir Alex Ferguson, nas temporadas 1992-1993, 1996-1997, 1998-1999, 2007-2008 e 2008-2009. Já a segunda equipe foi o Manchester City sob o comando de Pep Guardiola, quando conseguiu reverter sua desvantagem e sagrar-se campeão na temporada 2020-2021.

Esse número não significa que a disputa pelo título foi decidida em setembro, mas revela que perder cinco pontos ou mais em relação ao líder após quatro rodadas não é uma situação nem um pouco confortável, conforme informou a "BBC Sport".

No fim das contas, não se pode afirmar que a disputa pelo título da Premier League se transformou oficialmente em uma competição de dois após apenas quatro rodadas. A temporada é longa, e as lesões, a pressão dos jogos, a queda de rendimento e os períodos de calendário congestionado são capazes de mudar completamente o formato da disputa. Mas os indicadores atuais concedem ao Arsenal e ao Manchester City uma clara vantagem.

As duas equipes somam 12 pontos em 12 possíveis e apresentam níveis defensivos sólidos, enquanto a maioria dos concorrentes diretos sofre com problemas evidentes, seja no plano dos resultados, da defesa ou da eficiência ofensiva.

Por isso, talvez a verdadeira pergunta neste momento não seja: "A disputa pelo título se restringe a Arsenal e Manchester City?", mas sim, talvez, a pergunta mais instigante: "As demais equipes conseguirão acordar antes que a diferença precoce se transforme em um abismo difícil de superar?".