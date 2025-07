As lições que a MLS precisa aprender com o Mundial de Clubes após campanha vexatória

Com nenhuma das três equipes dos Estados Unidos fazendo grande campanha no Mundial de Clubes de 2025, Major League Soccer precisa olhar para dentro em busca de soluções para aumentar sua competitividade global

O técnico do Seattle Sounders, Brian Schmetzer, foi bastante passivo quando questionado sobre as chances de sua equipe antes do Mundial de Clubes de 2025. "Se conseguíssemos um [bom] resultado, seria inacreditável," disse no dia de mídia da MLS.

Isso foi há seis meses. Três derrotas na fase de grupos do Mundial depois, e não mudou muito. O Seattle foi categoricamente derrotado por duas equipes europeias, depois de fazer jogo parelho contra o Botafogo. Mas eles foram, de longe, o pior time do Grupo B. Schmetzer sabia disso. E escolheu se animar, ao menos, com o desempenho.

"Os caras mostraram que podiam competir com alguns dos melhores times do mundo," disse ele. Esse sentimento encapsula a maneira como os clubes da MLS veem esta competição. Três clubes - Inter Miami, Seattle e LAFC - participaram do novo e brilhante torneio de clubes da FIFA. Eles conseguiram apenas uma vitória combinada. Apenas o Inter Miami avançou da fase de grupos.

Mais artigos abaixo

Em duas semanas, a competição efetivamente reforçou o lugar da Major League Soccer no cenário global do futebol - uma liga com orgulho suficiente para se animar com seus desempenhos, mas longe do nível dos melhores times da Europa ou da América do Sul. Agora cabe à MLS decidir se está contente em aceitar a decepção em casa, ou fazer algo que possa mudar as fortunas da próxima vez que a competição acontecer.