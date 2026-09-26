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Licina CremoneseGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Licina inventa, a Cremonese bate o Monza: e na sexta-feira tem a Juventus

A. Licina
Juventus
Cremonese
A.C. Monza

O jovem de 19 anos permaneceu na Itália apesar da convocação da seleção sub-20 da Alemanha para se adaptar melhor aos esquemas de Pecchia

No amistoso disputado hoje no Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi, em Monzello, a Cremonese venceu o Monza fora de casa por 3 a 2. Pela equipe visitante, marcaram De Luca, Baschirotto e Elia; pelos donos da casa, Ngonge e Antov. Um dos jogadores que mais chamou a atenção de espectadores e observadores foi o jovem de 19 anos Adin Licina, emprestado pela Juventus à Cremonese.


Em um primeiro momento, Licina havia sido convocado pela Alemanha sub-20 para os próximos compromissos internacionais. A Cremonese, porém, preferiu conversar com a federação alemã e pedir para manter o jogador em Cremona, evitando compromissos internacionais, com o objetivo de permitir que Licina continue treinando sob o comando de Pecchia.


  • AS AÇÕES DE LICINA

    Hoje, Licina entrou para valer no jogo em três ocasiões, como se lê no site da Cremonese:


    14′ – Gol da Cremonese. Licina rouba a bola dentro da pequena área e coloca imediatamente no meio para Thorsby, que bate de primeira e encontra a resposta rápida de Stranjar. No rebote, De Luca se antecipa a Antov e manda para a rede de poucos passos.


    37′ – Pezzella arranca pela esquerda, entra na área e cruza, conquistando um escanteio. Na cobrança, Licina encontra a cabeça de Luperto, mas a bola é rebatida pela defesa do Monza.


    50′ – Elia se abre pela direita e cruza para Licina: o camisa 10 recebe do lado oposto e finaliza, encontrando a resposta rápida de Strajnar.


    • Publicidade

  • Monza-Cremonese 2 a 3, A FICHA DO JOGO

    Monza: Strajnar; Lucchesi (46′ Colonnese), Maye, Foe Ondoa (86′ Mariani), Colombo (71′ Akinsanmiro), Zeballos (71′ Folorunsho), Mota (46′ Cutrone), Ngonge (71′ Colpani), Antov, Carboni (46′ Attinasi), Ballabio. À disposição: Ballabio, Rota Bulò, Villa M., Varesis, Scifo. Téc. Juric.

    Cremonese: Fulignati (46′ Festa); Thorsby (66′ Marsi), Pezzella (46′ Rocchetti), Luperto (46′ Grassi), Baschirotto (66′ Bianchetti), De Luca (66′ Djuric), Licina (66′ Bonazzoli), Collocolo (66′ Gerli), Nasti (46′ Elia) Barros Cabezas (46′ Herzuah (71′ Bignamini (86′ Villa R.)), Vogliacco (66′ Barbieri). À disposição: Agazzi, Liberali. Téc. Pecchia.


    Árbitro: Turrini, de Florença. Assistentes Trinchieri, de Milão, e Zanellati, de Seregno.


    Advertidos: –. Escanteios: 4-8


    Gols: 7′ Ngonge (M), 14′ De Luca (C), 52′ Baschirotto (C), 70′ Antov (M), 83′ Elia (C)

  • SEXTA-FEIRA, A JUVENTUS

    Lembramos que na sexta-feira, 2 de outubro, às 12h30, a Cremonese terá compromisso no Juventus Training Center em um amistoso contra a equipe de Luciano Spalletti. Para Licina, que no verão participou da preparação e dos amistosos da Juventus, será uma boa oportunidade para reencontrar o ambiente da Juventus, para continuar sua adaptação aos esquemas da Cremonese e para se colocar em evidência aos olhos da diretoria da Juventus.

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