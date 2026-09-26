Licina inventa, a Cremonese bate o Monza: e na sexta-feira tem a Juventus

No amistoso disputado hoje no Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi, em Monzello, a Cremonese venceu o Monza fora de casa por 3 a 2. Pela equipe visitante, marcaram De Luca, Baschirotto e Elia; pelos donos da casa, Ngonge e Antov. Um dos jogadores que mais chamou a atenção de espectadores e observadores foi o jovem de 19 anos Adin Licina, emprestado pela Juventus à Cremonese.
Em um primeiro momento, Licina havia sido convocado pela Alemanha sub-20 para os próximos compromissos internacionais. A Cremonese, porém, preferiu conversar com a federação alemã e pedir para manter o jogador em Cremona, evitando compromissos internacionais, com o objetivo de permitir que Licina continue treinando sob o comando de Pecchia.