Licina inventa, a Cremonese bate o Monza: e na sexta-feira tem a Juventus

Hoje, Licina entrou para valer no jogo em três ocasiões, como se lê no site da Cremonese:





14′ – Gol da Cremonese. Licina rouba a bola dentro da pequena área e coloca imediatamente no meio para Thorsby, que bate de primeira e encontra a resposta rápida de Stranjar. No rebote, De Luca se antecipa a Antov e manda para a rede de poucos passos.





37′ – Pezzella arranca pela esquerda, entra na área e cruza, conquistando um escanteio. Na cobrança, Licina encontra a cabeça de Luperto, mas a bola é rebatida pela defesa do Monza.





50′ – Elia se abre pela direita e cruza para Licina: o camisa 10 recebe do lado oposto e finaliza, encontrando a resposta rápida de Strajnar.



