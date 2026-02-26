Liberte o Rio! O jovem prodígio do Liverpool, Ngumoha, precisa de uma sequência de partidas como titular, enquanto Mohamed Salah e Cody Gakpo continuam a se esforçar

Slot está 100% certo em proteger Ngumoha da ameaça de esgotamento. Não é coincidência que alguns dos adolescentes mais talentosos do futebol inglês, Michael Owen, Wayne Rooney e Sterling, estivessem praticamente acabados aos 30 anos, depois de terem sido sobrecarregados quando seus corpos ainda estavam em desenvolvimento.
Esse é um ponto que Slot levantou ao discutir uma lesão de outro jovem jogador promissor do Liverpool, Jayden Danns, antes do confronto da FA Cup com o Barnsley no mês passado.
“Jayden não está em condições físicas para jogar”, disse o holandês aos repórteres. “Ele nem está treinando, se não me engano. Ele é um dos jogadores que sofreu uma fratura por estresse porque era jovem e, pelo que nos foi dito, treinou um pouco demais. É por isso que somos tão cuidadosos com Rio Ngumoha, que fica dois dias por semana fora do campo, se possível, para não ter a mesma situação com ele.”
É certamente uma abordagem sensata. Se for bem cuidado, Ngumoha pode ser um ativo extremamente valioso para o Liverpool nos próximos 15 anos, e não se deve esquecer que, depois de começar contra o Barnsley, ele teve cãibras antes de ser substituído aos 73 minutos.
“Isso mostra a você – e ao Rio – que ainda é muito difícil estar pronto para jogar 90 minutos na Premier League, que é ainda mais intensa do que [a FA Cup]”, destacou Slot. “Mas isso é completamente normal para um jogador de 17 anos, não se engane. Já é ótimo para ele, para o Liverpool e para todos que nos acompanham que um jogador de 17 anos tenha tantos minutos com a camisa do Liverpool.
“Então, vamos torcer para que ele continue e possamos levá-lo cada vez mais perto dos 90 minutos no nível da Premier League.”