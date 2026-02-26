Liberte o Rio! O jovem prodígio do Liverpool, Ngumoha, precisa de uma sequência de partidas como titular, enquanto Mohamed Salah e Cody Gakpo continuam a se esforçar

O Liverpool ficou secretamente satisfeito consigo mesmo depois de convencer Ngumoha a trocar Stamford Bridge por Anfield durante o verão de 2024, mas os Reds, sem surpresa, fizeram o possível para minimizar publicamente o entusiasmo em torno de um jogador já anunciado como “o novo Raheem Sterling”.

No entanto, a decepção de John Terry ao ver o Chelsea perder “um jogador de ponta” para um rival da Premier League nos disse tudo o que precisávamos saber sobre o potencial de classe mundial de Ngumoha.

“Ele é um garoto muito ambicioso que queria jogar no time principal e acreditava que esse era o seu caminho para o time principal do Liverpool. Ainda mantenho contato com ele, mas ele é simplesmente um jogador fantástico”, disse Terry ao The Sun. “Tínhamos um time sub-14 muito bom e ele era uma parte importante disso. Não se vêem muitos jogadores tão empolgantes como ele hoje em dia. Ao longo dos anos, haverá muitos outros que a academia perderá, mas há sempre um que nos faz pensar: 'É uma pena termos perdido esse'.

Ele era um jogador muito confiante, recebia a bola com o pé traseiro, tinha muita personalidade e era muito seguro de si. Desde jogadores como [Eden] Hazard e Joe Cole e outros do mesmo tipo, que são muito confiantes e fazem os torcedores se levantarem das cadeiras... Acho que o futebol ficou um pouco enfadonho e um pouco tático nos últimos quatro ou cinco anos.”