Rio Ngumoha Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Liberte o Rio! O jovem prodígio do Liverpool, Ngumoha, precisa de uma sequência de partidas como titular, enquanto Mohamed Salah e Cody Gakpo continuam a se esforçar

Arne Slot sabiamente recorreu a Rio Ngumoha para ajudar o Liverpool a sair de uma situação complicada no Nottingham Forest no domingo - mas, ao fazer isso, o adolescente colocou seu treinador em uma posição delicada. Slot passou a maior parte da temporada tentando gerenciar cuidadosamente o tempo de jogo de Ngumoha - bem como as enormes expectativas em torno de uma das promessas mais empolgantes do futebol inglês.

No entanto, depois de ver o ala virar o jogo no City Ground, o holandês agora não tem mais motivos para segurar Ngumoha - e não apenas porque ele já é claramente capaz de atormentar os laterais da Premier League.

Nesta fase, o produto da academia do Chelsea também parece ser uma ameaça ofensiva muito maior nas pontas do que Mohamed Salah e Cody Gakpo. Como Daniel Sturridge escreveu no X após a vitória crucial por 1 a 0 em Nottingham: “Sempre que vejo Rio Ngumoha, ele parece elétrico. Direto, destemido, sempre tentando influenciar o jogo. Ele merece mais minutos. Simples assim.”

  • Liverpool FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Youth League 2024/25Getty Images Sport

    “Estamos muito chateados por termos perdido”

    O Liverpool ficou secretamente satisfeito consigo mesmo depois de convencer Ngumoha a trocar Stamford Bridge por Anfield durante o verão de 2024, mas os Reds, sem surpresa, fizeram o possível para minimizar publicamente o entusiasmo em torno de um jogador já anunciado como “o novo Raheem Sterling”.

    No entanto, a decepção de John Terry ao ver o Chelsea perder “um jogador de ponta” para um rival da Premier League nos disse tudo o que precisávamos saber sobre o potencial de classe mundial de Ngumoha.

    “Ele é um garoto muito ambicioso que queria jogar no time principal e acreditava que esse era o seu caminho para o time principal do Liverpool. Ainda mantenho contato com ele, mas ele é simplesmente um jogador fantástico”, disse Terry ao The Sun. “Tínhamos um time sub-14 muito bom e ele era uma parte importante disso. Não se vêem muitos jogadores tão empolgantes como ele hoje em dia. Ao longo dos anos, haverá muitos outros que a academia perderá, mas há sempre um que nos faz pensar: 'É uma pena termos perdido esse'.

    Ele era um jogador muito confiante, recebia a bola com o pé traseiro, tinha muita personalidade e era muito seguro de si. Desde jogadores como [Eden] Hazard e Joe Cole e outros do mesmo tipo, que são muito confiantes e fazem os torcedores se levantarem das cadeiras... Acho que o futebol ficou um pouco enfadonho e um pouco tático nos últimos quatro ou cinco anos.”

  • Liverpool v Accrington Stanley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Os fãs gostaram do que viram.

    Não demorou muito para que Slot chegasse à mesma conclusão que Terry: Ngumoha era um talento raro e apreciado pelo público, capaz de confundir profissionais experientes com suas habilidades devastadoras de drible.

    “Sempre que ele vem treinar conosco, vemos quais são suas qualidades”, disse Slot depois que Ngumoha, de 16 anos, se tornou o jogador mais jovem a representar o Liverpool na FA Cup durante a partida da terceira rodada da última temporada contra o Accrington Stanley, em Anfield. “Ele consegue dominar situações de um contra um, é muito rápido e consegue mudar de direção com muita rapidez.

    “Então, fico sempre feliz quando um jogador faz sua estreia e mostra o que vemos no campo de treinamento, para que os torcedores também possam ver. E você podia sentir isso pela reação dos torcedores no estádio no primeiro tempo e quando eu o tirei de campo — eles gostaram do que viram.”

    No entanto, eles ficaram ainda mais impressionados com o desempenho de Ngumoha na pré-temporada do verão passado.

  • Newcastle United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Provar um ponto

    Ngumoha marcou nos amistosos contra o Stoke City, o Yokohama F. Marinos e o Athletic Club, mas o que realmente empolgou os torcedores foi sua ousadia com a bola, uma confiança evidente em sua capacidade de fazer algo acontecer sempre que recebia a bola. Ele parecia tão bem, na verdade, que a inevitável saída do ala Luis Diaz, que queria sair do clube, não foi tão decepcionante, especialmente porque Cody Gakpo também estava em grande forma na pré-temporada.

    Nesse sentido, era fácil concordar com a opinião do clube de que não havia necessidade real de contratar um substituto direto para Diaz, já que Ngumoha seria um excelente reserva para Gakpo. O jovem realmente parecia pronto para causar um grande impacto durante a campanha de 2025-26 — e foi exatamente isso que ele fez em 25 de agosto, quando saiu do banco para marcar um gol maravilhoso aos 100 minutos em Newcastle, tornando-se o jogador mais jovem a marcar um gol na história do Liverpool.

    “Tenho 16 anos, mas não quero que minha idade mostre que não posso jogar com jogadores mais velhos”, disse Ngumoha após seu gol histórico no St. James' Park. “Quero provar que posso jogar não apenas com pessoas da minha idade, mas com muitas outras mais velhas... Há pessoas no clube que estão sempre me ajudando e estou sempre aprendendo e melhorando, então não posso reclamar.”

    Outros, porém, já começaram a reclamar em nome de Ngumoha, já que ele jogou apenas 88 minutos na Premier League desde a dramática vitória por 3 a 2 em Tyneside.

  • Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    “Tão cuidadoso”

    Slot está 100% certo em proteger Ngumoha da ameaça de esgotamento. Não é coincidência que alguns dos adolescentes mais talentosos do futebol inglês, Michael Owen, Wayne Rooney e Sterling, estivessem praticamente acabados aos 30 anos, depois de terem sido sobrecarregados quando seus corpos ainda estavam em desenvolvimento.

    Esse é um ponto que Slot levantou ao discutir uma lesão de outro jovem jogador promissor do Liverpool, Jayden Danns, antes do confronto da FA Cup com o Barnsley no mês passado.

    “Jayden não está em condições físicas para jogar”, disse o holandês aos repórteres. “Ele nem está treinando, se não me engano. Ele é um dos jogadores que sofreu uma fratura por estresse porque era jovem e, pelo que nos foi dito, treinou um pouco demais. É por isso que somos tão cuidadosos com Rio Ngumoha, que fica dois dias por semana fora do campo, se possível, para não ter a mesma situação com ele.”

    É certamente uma abordagem sensata. Se for bem cuidado, Ngumoha pode ser um ativo extremamente valioso para o Liverpool nos próximos 15 anos, e não se deve esquecer que, depois de começar contra o Barnsley, ele teve cãibras antes de ser substituído aos 73 minutos.

    “Isso mostra a você – e ao Rio – que ainda é muito difícil estar pronto para jogar 90 minutos na Premier League, que é ainda mais intensa do que [a FA Cup]”, destacou Slot. “Mas isso é completamente normal para um jogador de 17 anos, não se engane. Já é ótimo para ele, para o Liverpool e para todos que nos acompanham que um jogador de 17 anos tenha tantos minutos com a camisa do Liverpool.

    “Então, vamos torcer para que ele continue e possamos levá-lo cada vez mais perto dos 90 minutos no nível da Premier League.”

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    “Tenho que entrar para a equipe”

    A questão é que ninguém está argumentando que Ngumoha deveria jogar todos os minutos de todas as partidas da Premier League em uma idade tão tenra. Isso não seria benéfico para seu desenvolvimento físico, além de ser extremamente injusto do ponto de vista mental considerá-lo uma espécie de salvador.

    Slot também está certo quando diz que nenhum outro jogador de 17 anos teve tanto tempo de jogo na Premier League quanto Ngumoha nesta temporada — mas ele nem sequer jogou 90 minutos combinados em suas nove partidas nos últimos seis meses, por isso é um pouco hipócrita argumentar que ele corre o risco de estar sobrecarregado, especialmente quando se considera que ele atuou apenas quatro vezes na primeira divisão da Inglaterra desde que o Liverpool perdeu por 3 a 0 em casa para o Nottingham Forest, em 22 de novembro.

    É natural, então, que os torcedores — e ex-jogadores — estejam pedindo que Ngumoha tenha mais tempo de jogo, depois de adicionar uma dimensão diferente ao time de Slot ao entrar em campo nos minutos finais do confronto de volta no domingo, no City Ground.

    “Ngumoha fez mais em 15 minutos do que Salah e Gakpo fizeram antes disso”, disse o ex-zagueiro do Liverpool Jamie Carragher à Sky Sports. “Ele mudou o jogo e precisa ser titular. Acho que, em algum momento, Rio Ngumoha tem que entrar no time... Acho que a penetração e o ritmo do Liverpool nas laterais estão realmente faltando.”

    A forma de Gakpo e Salah é certamente problemática, como tem sido praticamente toda a temporada.

  • Rio Ngumoha Liverpool 2025-26Getty

    Pronto, disposto e capaz de jogar mais

    Gakpo nunca seria um substituto direto para Diaz, mas a expectativa era que, depois de parecer muito mais confortável nas pontas na temporada passada, ele pelo menos igualasse o colombiano em termos de rendimento. Até agora, porém, o holandês esteve diretamente envolvido em apenas 11 gols em 35 partidas, depois de 25 em 49 durante a conquista do título pelo Liverpool. Consequentemente, não são apenas os dribles de Diaz que estão fazendo falta na ala esquerda, mas também seu rendimento final.

    É claro que a queda de rendimento de Gakpo não é nada comparada à de Salah, que ativou o “modo deus” no ano passado ao igualar o recorde de gols e assistências (47) em uma única campanha da Premier League — e em menos jogos —, mas agora está jogando como um mero mortal, como Bukayo Saka (10 participações em gols cada um nesta temporada).

    Essa queda alarmante, juntamente com as dificuldades do Liverpool em jogadas ensaiadas, explica por que uma equipe que disparou na liderança do campeonato de repente está lutando para terminar entre os cinco primeiros. Esse retorno cada vez mais decepcionante também torna impossível justificar a continuidade de Salah — e principalmente Gakpo — como titulares em todos os jogos, enquanto Ngumoha fica restrito a 10 minutos de ação a cada três ou quatro semanas.

    Slot obviamente tem várias outras questões a considerar. Em primeiro lugar, ele tinha que fazer o certo por Ngumoha. Afinal, os adolescentes às vezes precisam ser protegidos de si mesmos. Mas o próprio Ngumoha diz que está pronto, disposto e, o mais importante de tudo, capaz de jogar mais partidas. Além disso, o argumento anterior de Slot de que sempre há opções muito melhores na lateral não se sustenta mais. As atuações terrivelmente ineficazes de Salah e Gakpo deixaram isso dolorosamente claro contra o Forest no domingo.

    Portanto, embora Ngumoha não precise necessariamente começar as duas próximas partidas do Liverpool pelo campeonato, em casa contra o West Ham neste fim de semana e fora contra o Wolves na terça-feira, não haveria realmente nenhuma desculpa para mantê-lo no banco em ambas. Ele merece mais minutos; Gakpo definitivamente não. Quando se trata de selecionar o time para a partida de sábado em Anfield, deveria ser tão simples assim para Slot.

