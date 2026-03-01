Liam Rosenior revela que o Chelsea não consegue jogar da maneira que ele quer, em uma admissão surpreendente antes do confronto com o Arsenal

Em entrevista ao site oficial do Chelsea, Rosenior explicou que suas mãos estão atadas devido ao condicionamento atual do grupo e ao momento de sua chegada, no meio da temporada. “É fácil dizer: ‘Quero jogar assim’, mas é preciso adaptar isso aos jogadores, às suas experiências e à fase em que se encontram na temporada.

Não dá para simplesmente chegar e mudar completamente o cronograma de treinos ou o que eles estão acostumados, porque eles vão se machucar. Há muitos fatores envolvidos, então isso é algo que vou ter que resolver a longo prazo.”

O pragmatismo do técnico tem origem no desejo de evitar uma crise na sala de atendimento médico, mesmo que isso signifique adiar a implementação completa de seu plano de alta energia. “A fadiga é algo natural na vida de um jogador de futebol profissional. Trata-se de superar esses momentos de cansaço e cuidar de si mesmo, além de garantir que os níveis e cargas de treinamento estejam corretos. No momento, meu foco e a forma como temos trabalhado é jogo a jogo; o que é melhor para esses jogadores vencerem e o que é melhor para nós vencermos cada jogo. É assim que vai ser até o final da temporada”, acrescentou, adaptando suas táticas às necessidades específicas do elenco.