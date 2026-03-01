Getty Images Sport
Liam Rosenior revela que o Chelsea não consegue jogar da maneira que ele quer, em uma admissão surpreendente antes do confronto com o Arsenal
Chelsea se prepara para o confronto com o Arsenal
O Chelsea viaja ao Emirates Stadium com o objetivo de manter uma sequência promissora, mas Rosenior tem sido surpreendentemente sincero sobre as limitações que enfrenta. Apesar do início invicto no campeonato, o técnico revelou que o medo de lesionar seus jogadores levou a uma grande redução em suas exigências táticas. É uma admissão surpreendente vinda de um homem encarregado de diminuir a diferença para a elite da divisão, especialmente agora que o Chelsea se prepara para enfrentar um time implacável do Arsenal, conhecido por sua intensidade física.
Evolução tática versus realidade física
Em entrevista ao site oficial do Chelsea, Rosenior explicou que suas mãos estão atadas devido ao condicionamento atual do grupo e ao momento de sua chegada, no meio da temporada. “É fácil dizer: ‘Quero jogar assim’, mas é preciso adaptar isso aos jogadores, às suas experiências e à fase em que se encontram na temporada.
Não dá para simplesmente chegar e mudar completamente o cronograma de treinos ou o que eles estão acostumados, porque eles vão se machucar. Há muitos fatores envolvidos, então isso é algo que vou ter que resolver a longo prazo.”
O pragmatismo do técnico tem origem no desejo de evitar uma crise na sala de atendimento médico, mesmo que isso signifique adiar a implementação completa de seu plano de alta energia. “A fadiga é algo natural na vida de um jogador de futebol profissional. Trata-se de superar esses momentos de cansaço e cuidar de si mesmo, além de garantir que os níveis e cargas de treinamento estejam corretos. No momento, meu foco e a forma como temos trabalhado é jogo a jogo; o que é melhor para esses jogadores vencerem e o que é melhor para nós vencermos cada jogo. É assim que vai ser até o final da temporada”, acrescentou, adaptando suas táticas às necessidades específicas do elenco.
As estatísticas não mentem
Os dados sugerem um contraste gritante entre o Chelsea e seus rivais do norte de Londres. Enquanto o Arsenal ocupa o primeiro lugar da Premier League em distância percorrida, o Chelsea ocupa atualmente a última posição. Rosenior, no entanto, argumenta que o futebol baseado na posse de bola naturalmente reduz as estatísticas de corrida. “Nossas estatísticas de posse de bola são muito altas, e se suas estatísticas de posse são altas, você corre menos. Você sempre quer estar no topo de todas as categorias, e o Arsenal faz isso. Eles são um time muito físico, com alta pressão e alta energia”, observou o técnico do Blues.
A ambição continua sendo transformar o Chelsea em uma máquina de alta octanagem, mas Rosenior prega paciência para uma torcida acostumada a resultados imediatos. “Quero que sejamos de alta pressão e alta energia também. Isso é algo que não se resolve em um curto espaço de tempo. Isso vem ao longo de meses e, com sorte, anos. Mas sei onde quero que este time chegue, em todos os aspectos”, insistiu.
Caminhando na corda bamba do fitness
A decisão deliberada de Rosenior de suavizar suas exigências táticas fica evidente na lista atual de ausências do Chelsea. Sua admissão anterior sobre temer uma crise na sala médica já é uma realidade urgente, com problemas físicos continuando a ditar suas opções de seleção para a viagem ao Emirates. O Blues não contará com várias figuras importantes contra o Arsenal, incluindo Marc Cucurella e Estevao, enquanto Wesley Fofana fica de fora por suspensão. No entanto, as notícias não são todas negativas para os torcedores de Stamford Bridge. O capitão Reece James foi liberado para retornar à equipe titular, o que é um grande impulso para a defesa.
“Reece está absolutamente bem”, confirmou Rosenior. “Romeo [Lavia] está ficando cada vez mais forte. Fizemos um mini-jogo-treino durante a semana, no qual ele parecia muito bem. Estevao ficará fora por mais algum tempo e Jamie Gittens está progredindo em sua reabilitação. Cucu não estará disponível para domingo. Dario Essugo também está de volta aos treinos.”
