Liam Rosenior revela exatamente o que pensa sobre os gols fáceis de João Pedro, enquanto o hat-trick do astro do Chelsea mantém vivo o sonho da Liga dos Campeões

A estrela do jogo foi, sem dúvida, João Pedro, que já marcou 14 gols na Premier League. Rosenior foi rápido em destacar a importância do posicionamento oportunista do atacante para seu primeiro e terceiro gols. “Sim, ele é um jogador de ponta. Acho que ele ganhou confiança. Acho que sua capacidade de segurar a bola, a energia que ele traz para a equipe em termos de pressão, seus movimentos e seu gol com o pé esquerdo são de nível internacional. O finalização é magnífica. Mas, na verdade, estou muito, muito feliz com os dois gols que ele marcou. Ele estava no lugar certo na hora certa. Trabalhamos muito com ele nisso, mas ele conseguiu o hat-trick”, disse o técnico após o apito final.