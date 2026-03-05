Getty Images Sport
Liam Rosenior revela exatamente o que pensa sobre os gols fáceis de João Pedro, enquanto o hat-trick do astro do Chelsea mantém vivo o sonho da Liga dos Campeões
Chelsea supera déficit inicial
O Villa surpreendeu o Chelsea com um gol rápido de Douglas Luiz, mas os Blues assumiram o controle da partida. João Pedro empatou com um chute simples aos 30 minutos, e depois que uma decisão apertada do VAR por impedimento negou o segundo gol ao time da casa, Pedro marcou novamente no final do primeiro tempo, garantindo a vantagem. O Chelsea dominou o segundo tempo, com Cole Palmer aproveitando um rebote antes de ajudar a desmontar a linha defensiva alta do Villa, permitindo que Alejandro Garnacho, de forma altruísta, criasse a jogada para Pedro marcar seu hat-trick e selar uma vitória decisiva de virada.
Rosenior elogia o herói do hat-trick, João Pedro
A estrela do jogo foi, sem dúvida, João Pedro, que já marcou 14 gols na Premier League. Rosenior foi rápido em destacar a importância do posicionamento oportunista do atacante para seu primeiro e terceiro gols. “Sim, ele é um jogador de ponta. Acho que ele ganhou confiança. Acho que sua capacidade de segurar a bola, a energia que ele traz para a equipe em termos de pressão, seus movimentos e seu gol com o pé esquerdo são de nível internacional. O finalização é magnífica. Mas, na verdade, estou muito, muito feliz com os dois gols que ele marcou. Ele estava no lugar certo na hora certa. Trabalhamos muito com ele nisso, mas ele conseguiu o hat-trick”, disse o técnico após o apito final.
A reunião do Chelsea que irritou o Villa
Um dos principais assuntos da noite não foi apenas o placar, mas uma jogada específica dos jogadores do Chelsea. Antes do início de cada tempo, os Blues se reuniram em um círculo no centro do campo, o que pareceu irritar o time da casa. Rosenior admitiu que gostou muito da jogada, mesmo que ela tenha frustrado o adversário. “Não, não foi [minha ideia]. A ideia veio dos jogadores, e eu gosto muito disso porque eles estão demonstrando união, coesão e espírito, e acho que isso é necessário”, explicou.
A corrida pela Liga dos Campeões
O Chelsea está agora a apenas três pontos do Villa na corrida pela competição de elite da Europa. Com o ímpeto crescente, Rosenior foi questionado se este resultado sinaliza uma virada na busca pela classificação entre os quatro primeiros. Ele alertou seus jogadores que este resultado só terá importância se eles encontrarem um nível de consistência nas próximas semanas. “Só será significativo se conseguirmos manter o ritmo. Temos que ser consistentes. Temos um jogo importante pela FA Cup, depois temos um jogo importante em Paris e, em seguida, temos outro jogo importante contra o Newcastle. Só precisamos dar continuidade a isso e não olhar para a importância dos jogos”, concluiu.
