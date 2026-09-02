Robert Lewandowski, atacante do Chicago Fire, admitiu que o Real Madrid está atualmente mais forte, com seu novo treinador, o português José Mourinho.

O ex-astro do Barcelona disse, em entrevista ao jornal AS: "O Real Madrid ficou mais forte agora, com as novas contratações e com Mourinho, mas eu sempre estarei ao lado do Barcelona".

O atacante polonês falou sobre a queda no número de gols ocorrida neste verão após sua saída, o retorno de Rashford ao Manchester United e a venda de Ferran Torres ao Paris Saint-Germain.

Lewandowski explicou: "Na temporada passada marcamos 65 gols, mas o Barcelona sabe como trabalhar até o fim".

Olhando para a nova temporada e a Liga dos Campeões, o jogador do Chicago Fire acredita que esta temporada pode ser diferente da anterior.

Ele disse: "Esta fase pode ser diferente para a equipe em relação à temporada passada, porque ela tem muitos jogadores de qualidade, além das novas contratações".

E enfatizou: "Acho que a Liga dos Campeões representa um sonho para o Barcelona, mas ele passa por uma fase em que jogadores que há dois ou três anos eram muito jovens agora têm experiência. Há oito jogadores que foram campeões mundiais. Isso é algo especial para eles, assim como para a Espanha. No fim, espero que o Barcelona tente vencer e consiga comemorar a Liga dos Campeões".

E acrescentou: "O Barcelona é um dos candidatos ao título, ao lado de dois ou três outros times. Na Europa, não importa como você joga no início da temporada, o importante é manter o nível durante o resto do ano. Espero que, no fim, possamos falar sobre o Barcelona e sobre o número de títulos que ele conquistou".

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