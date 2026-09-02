Lewandowski alerta o Barcelona: o Real ficou mais forte com Mourinho

Robert Lewandowski, atacante do Chicago Fire, admitiu que o Real Madrid está mais forte atualmente, com o seu novo treinador, o português José Mourinho.

O ex-astro do Barcelona disse, em entrevista ao jornal As: "O Real Madrid está mais forte agora, com as novas contratações e com Mourinho, mas eu sempre fico do lado do Barcelona".

O atacante polonês falou sobre a queda no número de gols que ocorreu neste verão após a sua saída, o retorno de Rashford ao Manchester United e a venda de Ferran Torres ao Paris Saint-Germain.

Lewandowski explicou: "Na temporada passada, marcamos 65 gols, mas o Barcelona sabe como trabalhar até o fim".

Olhando para a nova temporada e para a Liga dos Campeões, o jogador do Chicago Fire considera que esta temporada pode ser diferente da anterior.

Ele disse: "Esta fase pode ser diferente para o time em relação à temporada passada, porque ele conta com muitos jogadores de qualidade, além das novas contratações".

E frisou: "Acredito que a Liga dos Campeões representa um sonho para o Barcelona, mas ele passa por uma fase em que jogadores que há dois ou três anos eram muito jovens agora têm experiência. Há oito jogadores que foram campeões do mundo. Isso é algo especial para eles, e também para a Espanha. No fim, espero que o Barcelona tente vencer e consiga comemorar a Liga dos Campeões".

E acrescentou: "O Barcelona é um dos candidatos ao título, ao lado de outros dois ou três times. Na Europa, não importa como você joga no início da temporada, mas sim manter o nível durante o resto do ano. Espero que, no fim, possamos falar sobre o Barcelona e sobre a quantidade de títulos que ele conquistou".

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