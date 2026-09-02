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robert-lewandowski(C)Getty Images

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Lewandowski alerta o Barcelona: o Real ficou mais forte com Mourinho

R. Lewandowski
Barcelona
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
Polônia
Espanha

Robert Lewandowski, atacante do Chicago Fire, admitiu que o Real Madrid está mais forte atualmente, com o seu novo treinador, o português José Mourinho.

O ex-astro do Barcelona disse, em entrevista ao jornal As: "O Real Madrid está mais forte agora, com as novas contratações e com Mourinho, mas eu sempre fico do lado do Barcelona".

O atacante polonês falou sobre a queda no número de gols que ocorreu neste verão após a sua saída, o retorno de Rashford ao Manchester United e a venda de Ferran Torres ao Paris Saint-Germain.

Lewandowski explicou: "Na temporada passada, marcamos 65 gols, mas o Barcelona sabe como trabalhar até o fim".

Olhando para a nova temporada e para a Liga dos Campeões, o jogador do Chicago Fire considera que esta temporada pode ser diferente da anterior.

Ele disse: "Esta fase pode ser diferente para o time em relação à temporada passada, porque ele conta com muitos jogadores de qualidade, além das novas contratações".

E frisou: "Acredito que a Liga dos Campeões representa um sonho para o Barcelona, mas ele passa por uma fase em que jogadores que há dois ou três anos eram muito jovens agora têm experiência. Há oito jogadores que foram campeões do mundo. Isso é algo especial para eles, e também para a Espanha. No fim, espero que o Barcelona tente vencer e consiga comemorar a Liga dos Campeões".

E acrescentou: "O Barcelona é um dos candidatos ao título, ao lado de outros dois ou três times. Na Europa, não importa como você joga no início da temporada, mas sim manter o nível durante o resto do ano. Espero que, no fim, possamos falar sobre o Barcelona e sobre a quantidade de títulos que ele conquistou".

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  • Seattle Sounders FC v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    A transferência da Europa para os Estados Unidos é um grande passo

    Sobre sua nova fase na liga americana, ele explicou: "Há muitos poloneses nos Estados Unidos, e em cada partida vejo muitos deles, o que é algo especial para mim. Estou me sentindo bem; no início você precisa de um tempo para se adaptar, não só à cidade, mas também ao país".

    E acrescentou: "A transferência da Europa para os Estados Unidos é um grande passo, e não é como o passo que dei da Alemanha para a Espanha. No começo é mais difícil, mas minha família e eu estamos muito felizes com a cidade, com o time e com meus companheiros".

    E concluiu: "Agora temos tempo para nos preparar e trabalhar melhor. Disputamos várias partidas consecutivas sem período de preparação, e preciso de tempo para treinar. Preciso parar um pouco, e espero estar em melhor forma nas próximas semanas".

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