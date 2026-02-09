Goal.com
Richard Martin

Leve Kobbie Mainoo para o avião! Thomas Tuchel cometeria o mesmo erro tolo que Ruben Amorim ao deixar o meio-campista do Manchester United fora da seleção inglesa para a Copa do Mundo.

Se Ruben Amorim tivesse continuado no comando do Manchester United, Kobbie Mainoo estaria agora a negociar a sua saída com outros clubes, se é que ainda não o tivesse feito. Em vez disso, o médio formado no clube está a prosperar sob o comando de Michael Carrick e parece ser tanto o presente como o futuro do United. A cada jogo que disputa, Mainoo torna a decisão de Amorim de ignorar o seu talento ainda mais ridícula.

Thomas Tuchel agora precisa garantir que não cometerá o mesmo erro que Amorim. Mainoo surgiu do nada e entrou para a seleção principal da Inglaterra em março de 2024, passando à frente dos jogadores sub-21 graças ao seu desempenho maduro sob o comando de Erik ten Hag.

Ele brilhou quando teve a chance sob o comando de Sir Gareth Southgate e logo se estabeleceu como titular, começando todas as partidas eliminatórias da Inglaterra na Euro 2024, quando a seleção chegou à final. No entanto, ele jogou apenas uma vez pelos Três Leões desde então, como substituto na Liga das Nações fora de casa contra a Irlanda.

Uma lesão impediu Lee Carsley de escalar Mainoo novamente para os jogos restantes como técnico da Inglaterra, e o meio-campista estava se recuperando de um problema no tendão da coxa quando Tuchel selecionou seu primeiro elenco como técnico da seleção nacional em março de 2025. Quando Mainoo estava apto novamente, ele estava à margem do elenco de Amorim e era altamente compreensível que Tuchel optasse por procurar outros jogadores nas quatro janelas internacionais seguintes.

Mas agora que Mainoo está desempenhando um papel fundamental na recuperação do United sob o comando de Carrick, Tuchel não pode mais ignorá-lo.

    Jogador renascido

    O retorno de Mainoo tem sido quase tão impressionante quanto sua estreia na equipe principal, ainda adolescente, sob o comando de Ten Hag, em novembro de 2023, quando ele parecia ser o jogador mais elegante em campo em sua estreia pelo Everton e nunca mais olhou para trás.

    Embora todos soubessem do que Mainoo era capaz, não era irracional supor que seus poderes tivessem diminuído durante seu longo exílio da equipe. Em suas 11 partidas nesta temporada como substituto sob o comando de Amorim, a mais longa das quais durou 45 minutos, ele foi praticamente ineficaz. Sua única partida como titular na temporada, contra o Grimsby Town, resultou na eliminação mais humilhante do United em uma copa. Mainoo também não se destacou quando Darren Fletcher lhe deu uma chance como titular na FA Cup contra o Brighton, e sua confiança parecia esgotada, com o sorriso desaparecido do rosto.

    Mas ele parece ter renascido sob o comando de Carrick. Mainoo cobriu mais terreno do que qualquer outro jogador do United em três das últimas quatro partidas, ridicularizando a aparente convicção de Amorim de que ele não tinha as características físicas necessárias para se destacar em seu sistema, ou mesmo neste nível.

    Como se ele nunca tivesse parado

    Contra o Tottenham, Mainoo venceu a maioria dos duelos e teve o maior número de dribles de todos os jogadores do United. Seu passe habilidoso para Bryan Mbeumo no primeiro gol no sábado foi sua segunda assistência em quatro jogos, com a única outra nesta temporada ocorrendo naquela noite fatídica em Grimsby.

    Mainoo também abraçou seu lado combativo nos últimos quatro jogos, ao mesmo tempo em que elevou seu jogo de passes a um novo nível. Se ele consegue ser tão bom depois de quase um ano sem ser titular, imagine como teria sido se tivesse jogado todas as semanas sob o comando de Amorim.

    Gary Lineker brincou na segunda-feira que Mainoo deveria considerar processar o português pelo “impacto prejudicial” que ele teve em sua carreira, embora ninguém que assistiu ao meio-campista jogar com tanta confiança e fluidez contra Manchester City, Arsenal, Fulham e Tottenham pudesse imaginar que ele ficou oito meses sem ser titular em um jogo da Premier League.

    Copa do Mundo de volta ao horizonte

    Carrick alertou para não “colocar tudo isso sobre os ombros dele e esperar tanto dele”, considerando o tempo que Mainoo ficou afastado, mas também o elogiou por se encaixar perfeitamente na equipe.

    “É mérito dele ter entrado e encontrado seu ritmo no futebol, o que não é fácil depois de um período fora”, disse Carrick no sábado. “Definitivamente, ele tem muito mais a oferecer, e isso se deve à sua idade e ao estágio em que se encontra na carreira. Ele está apenas começando, na verdade. E já tem muita experiência acumulada, em grandes ocasiões, grandes jogos e situações de pressão.”

    E a perspectiva dos maiores jogos e das situações mais pressionadas, em uma Copa do Mundo, está de volta ao horizonte.

    Talento único

    O meio-campo da Inglaterra está mais concorrido do que em 2024, e Tuchel parece gostar muito da dupla de volantes formada por Elliot Anderson e Declan Rice, que ele descobriu em setembro. Ele também parece ter muita confiança em Jordan Henderson, que convocou para todos os cinco seus estágios devido à sua experiência e ao papel pastoral que pode desempenhar.

    Depois, há Nico O'Reilly, que jogou como lateral-esquerdo pela Inglaterra, mas que tem se mostrado ainda mais útil para o City desde que foi escalado no meio-campo. Mas Mainoo tem algo que nenhum meio-campista da Inglaterra tem: a capacidade de receber a bola em quase qualquer situação e se sentir confortável com ela.

    A Inglaterra tem lutado para controlar os jogos com posse de bola há mais de 30 anos, mas Mainoo, que Lineker descreveu como o melhor jogador dos Três Leões na Euro 2024, pode dar a eles um controle maior sobre o andamento das partidas.

    “Passe para ele a qualquer momento”

    “Kobbie é muito especial no sentido de que, pela minha experiência no futebol internacional, às vezes você pode perder porque perde o controle do jogo”, disse o ex-meio-campista da Inglaterra e do United Owen Hargreaves ao GOAL.

    “E nós temos muitos jogadores excelentes. Não podemos jogar com todos os 10, mas uma coisa que Kobbie oferece é que você pode passar a bola para ele em qualquer momento. Você precisa disso no futebol internacional, porque você olha para aquele jovem, ele não joga há um ano, então você joga contra os dois times mais difíceis da liga (City e Arsenal), que têm a maior posse de bola da liga, e você consegue passar a bola e mostrar coragem.

    Estou muito orgulhoso dele pela maneira como começou a jogar depois de ficar um ano sem jogar. E, para ser sincero, acho que nunca o vi jogar mal. Para um jovem alcançar o que ele alcançou, marcar o gol da vitória na final da FA Cup, causar impacto no cenário internacional, ficar um ano sem jogar quando você provavelmente é um dos melhores jogadores jovens do país e, então, simplesmente jogar os jogos que ele jogou, isso diz tudo o que você precisa saber. Imagine como ele será quando ficar mais velho e tiver mais experiência.”

    Dê uma sacudida na Inglaterra

    Tuchel tem tendência a privilegiar jogadores mais experientes, daí ter trazido de volta Henderson e Marcus Rashford. Seu contrato de curto prazo com a Inglaterra lhe dá menos motivação para dar oportunidades a jogadores mais jovens com potencial, e a Copa do Mundo deste verão parece ser sua única chance de glória, o que significa que, compreensivelmente, ele não quer fazer experiências.

    A Inglaterra tem se saído muito bem sem Mainoo, vencendo todas as suas eliminatórias sem sofrer gols, mas outra coisa que Tuchel gosta de fazer é promover uma competição interna acirrada por vagas e lembrar a todos que sua vaga na escalação inicial ou mesmo no elenco não está garantida.

    E se Tuchel quiser dar outra sacudida em seus jogadores quando os encontrar no mês que vem para os amistosos contra o Uruguai e o Japão, não há jogador melhor para isso do que Mainoo, que saiu do ostracismo e jogou como se nunca tivesse saído.

