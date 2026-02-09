Leve Kobbie Mainoo para o avião! Thomas Tuchel cometeria o mesmo erro tolo que Ruben Amorim ao deixar o meio-campista do Manchester United fora da seleção inglesa para a Copa do Mundo.

Thomas Tuchel agora precisa garantir que não cometerá o mesmo erro que Amorim. Mainoo surgiu do nada e entrou para a seleção principal da Inglaterra em março de 2024, passando à frente dos jogadores sub-21 graças ao seu desempenho maduro sob o comando de Erik ten Hag.

Ele brilhou quando teve a chance sob o comando de Sir Gareth Southgate e logo se estabeleceu como titular, começando todas as partidas eliminatórias da Inglaterra na Euro 2024, quando a seleção chegou à final. No entanto, ele jogou apenas uma vez pelos Três Leões desde então, como substituto na Liga das Nações fora de casa contra a Irlanda.

Uma lesão impediu Lee Carsley de escalar Mainoo novamente para os jogos restantes como técnico da Inglaterra, e o meio-campista estava se recuperando de um problema no tendão da coxa quando Tuchel selecionou seu primeiro elenco como técnico da seleção nacional em março de 2025. Quando Mainoo estava apto novamente, ele estava à margem do elenco de Amorim e era altamente compreensível que Tuchel optasse por procurar outros jogadores nas quatro janelas internacionais seguintes.

Mas agora que Mainoo está desempenhando um papel fundamental na recuperação do United sob o comando de Carrick, Tuchel não pode mais ignorá-lo.