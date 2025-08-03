Lesão de Lionel Messi deixa elenco do Inter Miami "muito triste", diz Jordi Alba, que mantém esperança de boas notícias

Jordi Alba faz parte desse grupo, e o ex-lateral do Barcelona comentou com os repórteres sobre a lesão inoportuna de Messi: “É muito triste para toda a equipe que o melhor jogador do mundo, da história, esteja lesionado. Ele é fundamental. É uma pena. Espero que não seja nada grave, porque precisamos dele.”

Técnico do Inter Miami, Javier Mascherano quando questionado sobre uma atualização do estado de seu capitão, respondeu: “Não saberemos nada até amanhã. Talvez não seja nada sério, porque ele não sentia dor, mas percebeu algo.”