Lesão de Lionel Messi deixa elenco do Inter Miami "muito triste", diz Jordi Alba, que mantém esperança de boas notícias

Substituído precocemente contra o Necaxa, craque argentino desperta preocupação dos companheiros

  • Argentino forçado a sair mais cedo na Leagues Cup
  • Desconforto na coxa causando preocupação
  • Mais exames serão realizados
  • O QUE ACONTECEU

    Lionel Messi permaneceu em campo por apenas 10 minutos na partida contra o Necaxa no Chase Stadium. Após ser derrubado fora da grande área, o craque argentino precisou de atendimento médico ainda no gramado antes de deixar o jogo, válido pela Leagues Cup.

  • O CONTEXTO

    Surgiram preocupações sobre por quanto tempo ele poderá ficar fora, já que o astro argentino, considerado por muitos o maior de todos os tempos, já havia perdido vários jogos no início da temporada 2025 por conta de problemas musculares.

  • VOCÊ SABIA?

    Um desconforto na parte posterior da coxa parece estar incomodando Messi no momento, e serão necessários novos exames médicos antes que se possa definir um prazo exato para sua recuperação. O Inter Miami aguarda boas notícias nesse sentido.

  • O QUE JORDI ALBA DISSE

    Jordi Alba faz parte desse grupo, e o ex-lateral do Barcelona comentou com os repórteres sobre a lesão inoportuna de Messi: “É muito triste para toda a equipe que o melhor jogador do mundo, da história, esteja lesionado. Ele é fundamental. É uma pena. Espero que não seja nada grave, porque precisamos dele.”

    Técnico do Inter Miami, Javier Mascherano quando questionado sobre uma atualização do estado de seu capitão, respondeu: “Não saberemos nada até amanhã. Talvez não seja nada sério, porque ele não sentia dor, mas percebeu algo.”

  • O QUE VEM POR AÍ PARA MESSI

    Messi vinha em grande fase recentemente, acumulando vários gols e assistências pelo Inter Miami, e será peça-chave na tentativa da equipe de conquistar a tão sonhada MLS Cup. Ainda resta saber se ele poderá contribuir novamente na busca pelo segundo título da Leagues Cup desde sua chegada ao sul da Flórida.

