Lesão de Lionel Messi deixa elenco do Inter Miami "muito triste", diz Jordi Alba, que mantém esperança de boas notícias

- Argentino forçado a sair mais cedo na Leagues Cup
- Desconforto na coxa causando preocupação
- Mais exames serão realizados
Lionel Messi permaneceu em campo por apenas 10 minutos na partida contra o Necaxa no Chase Stadium. Após ser derrubado fora da grande área, o craque argentino precisou de atendimento médico ainda no gramado antes de deixar o jogo, válido pela Leagues Cup.
Surgiram preocupações sobre por quanto tempo ele poderá ficar fora, já que o astro argentino, considerado por muitos o maior de todos os tempos, já havia perdido vários jogos no início da temporada 2025 por conta de problemas musculares.
Um desconforto na parte posterior da coxa parece estar incomodando Messi no momento, e serão necessários novos exames médicos antes que se possa definir um prazo exato para sua recuperação. O Inter Miami aguarda boas notícias nesse sentido.
Jordi Alba faz parte desse grupo, e o ex-lateral do Barcelona comentou com os repórteres sobre a lesão inoportuna de Messi: “É muito triste para toda a equipe que o melhor jogador do mundo, da história, esteja lesionado. Ele é fundamental. É uma pena. Espero que não seja nada grave, porque precisamos dele.”
Técnico do Inter Miami, Javier Mascherano quando questionado sobre uma atualização do estado de seu capitão, respondeu: “Não saberemos nada até amanhã. Talvez não seja nada sério, porque ele não sentia dor, mas percebeu algo.”
Messi vinha em grande fase recentemente, acumulando vários gols e assistências pelo Inter Miami, e será peça-chave na tentativa da equipe de conquistar a tão sonhada MLS Cup. Ainda resta saber se ele poderá contribuir novamente na busca pelo segundo título da Leagues Cup desde sua chegada ao sul da Flórida.