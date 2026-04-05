Lesão de Mancini: como está e quando pode voltar; o estado de saúde, as declarações de Gasperini e quem pode jogar em seu lugar contra a Roma

No momento mais importante da temporada, o Inter dá um passo decisivo no campeonato e consolida cada vez mais a liderança. Os nerazzurri venceram em San Siro contra a Roma uma partida de sentido único: 5 a 2 no placar final, em um jogo que nunca esteve em dúvida. Enquanto se aguarda o jogo adiado de amanhã à noite entre Napoli e Milan, hoje a equipe de Chivu está em primeiro lugar com +9 de vantagem sobre os rossoneri e 10 pontos à frente da equipe de Antonio Conte. Lautaro Martinez abriu o placar logo no primeiro minuto; os giallorossi responderam com o empate de Mancini pouco antes do intervalo, mas no segundo tempo não houve jogo; Calhanoglu, novamente Lautaro, depois Thuram e Barella. O gol de Pellegrini, que fechou o placar, foi inútil.



