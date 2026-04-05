No momento mais importante da temporada, o Inter dá um passo decisivo no campeonato e consolida cada vez mais a liderança. Os nerazzurri venceram em San Siro contra a Roma uma partida de sentido único: 5 a 2 no placar final, em um jogo que nunca esteve em dúvida. Enquanto se aguarda o jogo adiado de amanhã à noite entre Napoli e Milan, hoje a equipe de Chivu está em primeiro lugar com +9 de vantagem sobre os rossoneri e 10 pontos à frente da equipe de Antonio Conte. Lautaro Martinez abriu o placar logo no primeiro minuto; os giallorossi responderam com o empate de Mancini pouco antes do intervalo, mas no segundo tempo não houve jogo; Calhanoglu, novamente Lautaro, depois Thuram e Barella. O gol de Pellegrini, que fechou o placar, foi inútil.
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Lesão de Mancini: como está e quando pode voltar; o estado de saúde, as declarações de Gasperini e quem pode jogar em seu lugar contra a Roma
O QUE GASPERINI DISSE SOBRE MANCINI
Entre os destaques da partida esteve o zagueiro da Roma, Gianluca Mancini, substituído por lesão no início do segundo tempo: Ghilardi entrou em seu lugar, mas após a saída de Mancini os giallorossi desmoronaram e o Inter acelerou o ritmo. Nas próximas horas, o zagueiro da Roma passará por exames específicos para avaliar a gravidade da lesão e, principalmente, o tempo de recuperação; mas, enquanto se aguarda uma análise mais detalhada da situação, o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, falou assim sobre as condições do seu zagueiro após a partida: “Para nós, Mancini é um jogador importante e, quando conseguimos estar com o elenco completo, somos certamente mais competitivos”.
QUEM PODE JOGAR NO LUGAR DE MANCINI NA ROMA
Caso Mancini fique de fora dos próximos jogos da Roma, os giallorossi perderiam um jogador importante, sobretudo em termos de personalidade e liderança. Nesse caso, o técnico terá que encontrar um novo zagueiro para substituí-lo, e o principal candidato poderia ser justamente Ghilardi, que já ocupou seu lugar no San Siro; a alternativa poderia ser o polonês Ziolkowski, que na defesa de três de Gasperini já atuou em todas as posições. Na lateral direita, Celik também foi escalado várias vezes; poderia ser uma opção, mas provavelmente só o será caso Wesley se recupere para a lateral.