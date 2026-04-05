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Mancini RomaGetty Images
Francesco Guerrieri

Traduzido por

Lesão de Mancini: como está e quando pode voltar; o estado de saúde, as declarações de Gasperini e quem pode jogar em seu lugar contra a Roma

Inter de Milão x Roma
G. Mancini
Campeonato Italiano
Fantasy Football

O zagueiro da Roma foi substituído na partida contra o time de Chivu

No momento mais importante da temporada, o Inter dá um passo decisivo no campeonato e consolida cada vez mais a liderança. Os nerazzurri venceram em San Siro contra a Roma uma partida de sentido único: 5 a 2 no placar final, em um jogo que nunca esteve em dúvida. Enquanto se aguarda o jogo adiado de amanhã à noite entre Napoli e Milan, hoje a equipe de Chivu está em primeiro lugar com +9 sobre os rossoneri e 10 pontos de vantagem sobre a equipe de Antonio Conte. Lautaro Martinez abriu o placar logo no primeiro minuto; os giallorossi responderam com o empate de Mancini pouco antes do intervalo, mas no segundo tempo não houve jogo; Calhanoglu, novamente Lautaro, depois Thuram e Barella. O gol de Pellegrini, que fechou o placar, foi inútil.


  • O QUE GASPERINI DISSE SOBRE MANCINI

    Entre os destaques da partida esteve o zagueiro da Roma, Gianluca Mancini, substituído por lesão no início do segundo tempo: Ghilardi entrou em seu lugar, mas após a saída de Mancini os giallorossi desmoronaram e o Inter acelerou o ritmo. Nas próximas horas, o zagueiro da Roma passará por exames específicos para avaliar a gravidade da lesão e, principalmente, o tempo de recuperação, a fim de determinar se ele estará disponível para a próxima partida contra o Pisa; mas, enquanto se aguarda uma análise mais detalhada da situação, o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, falou assim sobre as condições do seu zagueiro após a partida: “Para nós, Mancini é um jogador importante e, quando conseguimos estar com o elenco completo, somos certamente mais competitivos.”


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  • QUEM PODE JOGAR NO LUGAR DE MANCINI NA ROMA

    Caso Mancini fique de fora dos próximos jogos da Roma, os giallorossi perderiam um jogador importante, sobretudo em termos de personalidade e liderança. Nesse caso, o técnico terá que encontrar um novo zagueiro para substituí-lo, e o principal candidato poderia ser justamente Ghilardi, que já ocupou seu lugar no San Siro; a alternativa poderia ser o polonês Ziolkowski, que na defesa de três de Gasperini já atuou em todas as posições. Na lateral direita, Celik também foi escalado várias vezes; isso poderia ser uma opção, mas provavelmente só será considerada caso Wesley se recupere para a lateral.