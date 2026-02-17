Getty
Lesão de Jude Bellingham é mais grave do que se pensava inicialmente, e o astro do Real Madrid deve perder a última concentração da Inglaterra antes da Copa do Mundo
Bellingham deixou a competição da La Liga em lágrimas
Bellingham saiu mancando de uma partida da La Liga contra o Rayo Vallecano em 1º de fevereiro. Ele deixou a partida em lágrimas após se lesionar com menos de 10 minutos de jogo, caindo no gramado ao correr atrás de uma bola perdida.
Ficou imediatamente claro que Bellingham havia sofrido uma lesão grave, com o craque agarrando a perna esquerda. O Real Madrid rapidamente realizou exames médicos, que determinaram que não seria necessária nenhuma cirurgia.
Jogos que Bellingham poderá perder com o Real Madrid e a Inglaterra
Os prazos iniciais de recuperação indicavam que Bellingham poderia ficar fora de ação por cerca de cinco semanas, com os Blancos confiantes de que seu emblemático número 5 estaria pronto para o confronto com o rival local Getafe, em 2 de março.
De acordo com o The Sun, o programa de reabilitação levará consideravelmente mais tempo para ser concluído, sem que se corra riscos com a condição física de Bellingham. Agora, há relatos de que ele poderá ficar afastado dos gramados até o início de abril.
Uma ausência dessa duração o levaria a perder os amistosos da Inglaterra contra o Uruguai e o Japão no final de março. Essas partidas serão as últimas que os Três Leões disputarão antes de voltarem suas atenções para a Copa do Mundo.
Bellingham também deve ficar de fora de partidas cruciais na disputa pelo título da La Liga pelo Real Madrid, bem como das duas partidas da fase eliminatória da Liga dos Campeões contra o Benfica, de José Mourinho. Ele pode não estar de volta para as oitavas de final da competição europeia, que pode colocar o Real Madrid frente a frente com o Manchester City.
Tuchel atualiza sobre a condição física de Bellingham
Bellingham só foi titular em um jogo pela Inglaterra — a última partida contra a Albânia, em novembro — desde junho de 2025. Ele passou por uma cirurgia no ombro no verão passado, o que atrasou seu início na atual campanha.
Questões foram levantadas sobre sua relação de trabalho com o técnico da seleção inglesa, Tuchel, com o exigente estrategista alemão afirmando que não distribuirá vagas na Copa do Mundo apenas com base na reputação.
Ele disse sobre a condição física de Bellingham: “O clube está um pouco mais cauteloso em relação às semanas de recuperação dele. Jude está se esforçando e, como sabemos, ele é determinado e superprofissional. Ele tentará de tudo para estar conosco em março.
“É claro que estamos em contato, isso é normal, e desejamos tudo de bom para ele. Faremos tudo o que pudermos para ajudá-lo e apoiá-lo. É uma pequena corrida contra o tempo. Pessoalmente, estou otimista, mas não tenho certeza.”
Bellingham será escolhido independentemente disso?
A expectativa é que Bellingham seja convocado para a Copa do Mundo, independentemente de ele participar ou não dos jogos internacionais de março, já que sua capacidade de mudar o rumo das partidas é inquestionável.
O ex-atacante da Inglaterra Michael Owen disse recentemente ao GOAL, quando questionado se o “Galáctico” do Real Madrid estará no avião: “Eu encontraria um lugar para Jude Bellingham se ele estivesse em forma. Ele é um dos melhores jogadores do mundo, não apenas da Inglaterra. Muito depende se Tuchel empurrará um desses 10 para uma posição mais ampla para encaixá-los.
“Se todos estiverem em plena forma, jogando no seu melhor, então, para mim, Jude Bellingham é o melhor jogador para essa posição no país. Mas há alguns “ses” e “mas” antes disso.”
A Inglaterra terá dois amistosos pré-torneio a disputar em solo americano quando for para a Flórida, contra a Nova Zelândia e a Costa Rica, o que permitiria a Bellingham regressar à ação internacional.
Tuchel, que assinou uma extensão de contrato até 2028, verá os Três Leões iniciarem sua busca pelo título mundial quando enfrentarem a Croácia no Texas — na impressionante casa do Dallas Cowboys, time da NFL — em 17 de junho.
