Lesão de Jude Bellingham é mais grave do que se pensava inicialmente, e o astro do Real Madrid deve perder a última concentração da Inglaterra antes da Copa do Mundo

Os prazos iniciais de recuperação indicavam que Bellingham poderia ficar fora de ação por cerca de cinco semanas, com os Blancos confiantes de que seu emblemático número 5 estaria pronto para o confronto com o rival local Getafe, em 2 de março.

De acordo com o The Sun, o programa de reabilitação levará consideravelmente mais tempo para ser concluído, sem que se corra riscos com a condição física de Bellingham. Agora, há relatos de que ele poderá ficar afastado dos gramados até o início de abril.

Uma ausência dessa duração o levaria a perder os amistosos da Inglaterra contra o Uruguai e o Japão no final de março. Essas partidas serão as últimas que os Três Leões disputarão antes de voltarem suas atenções para a Copa do Mundo.

Bellingham também deve ficar de fora de partidas cruciais na disputa pelo título da La Liga pelo Real Madrid, bem como das duas partidas da fase eliminatória da Liga dos Campeões contra o Benfica, de José Mourinho. Ele pode não estar de volta para as oitavas de final da competição europeia, que pode colocar o Real Madrid frente a frente com o Manchester City.