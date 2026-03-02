“Nada diferente do que eu disse após o jogo”, afirmou Slot quando questionado sobre Wirtz na coletiva de imprensa pré-jogo na manhã de segunda-feira. “O jogo de amanhã provavelmente chega muito cedo, assim como o jogo do fim de semana. Esperamos tê-lo de volta na próxima semana." O técnico já havia explicado a dificuldade da situação antes do jogo contra o West Ham: "Neste momento, não sei. Normalmente, quando digo isso, eu sei, mas não quero compartilhar. Mas, desta vez, sinceramente, não sei."

O técnico do Liverpool não hesitou em elogiar Wirtz por sua resistência até o momento, destacando as exigências físicas da transição para o futebol inglês. Slot comentou: “É uma grande conquista para Wirtz permanecer em forma por tanto tempo, porque ele teve que dar um salto do lugar onde jogava para a Premier League e o Liverpool. O fato de ele ter permanecido em forma por tanto tempo diz muito sobre sua mentalidade e ritmo de trabalho. É uma decepção para ele e para nós, porque ele tem jogado muito, muito bem ultimamente.”