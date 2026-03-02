Getty Images Sport
Traduzido por
Lesão de Florian Wirtz: Arne Slot dá notícias antes dos dois jogos do Liverpool contra o Wolves, pela Premier League e pela FA Cup
Wirtz afastado após excelente fase
O jogador de 22 anos estava em excelente forma antes do contratempo, registrando quatro gols e duas assistências durante uma sequência impressionante em janeiro. No entanto, um problema nas costas sofrido durante o aquecimento antes da partida contra o Nottingham Forest interrompeu seu ímpeto. Em declarações aos repórteres na segunda-feira, Slot permaneceu cauteloso sobre uma possível data de retorno, admitindo que a programação imediata provavelmente é muito curta para que o meio-campista seja colocado em risco.
- Getty Images Sport
Slot fornece cronograma para estrela alemã
“Nada diferente do que eu disse após o jogo”, afirmou Slot quando questionado sobre Wirtz na coletiva de imprensa pré-jogo na manhã de segunda-feira. “O jogo de amanhã provavelmente chega muito cedo, assim como o jogo do fim de semana. Esperamos tê-lo de volta na próxima semana." O técnico já havia explicado a dificuldade da situação antes do jogo contra o West Ham: "Neste momento, não sei. Normalmente, quando digo isso, eu sei, mas não quero compartilhar. Mas, desta vez, sinceramente, não sei."
O técnico do Liverpool não hesitou em elogiar Wirtz por sua resistência até o momento, destacando as exigências físicas da transição para o futebol inglês. Slot comentou: “É uma grande conquista para Wirtz permanecer em forma por tanto tempo, porque ele teve que dar um salto do lugar onde jogava para a Premier League e o Liverpool. O fato de ele ter permanecido em forma por tanto tempo diz muito sobre sua mentalidade e ritmo de trabalho. É uma decepção para ele e para nós, porque ele tem jogado muito, muito bem ultimamente.”
O retorno de Frimpong reforça a defesa
Enquanto Wirtz continua fora, houve notícias melhores em relação ao seu colega Jeremie Frimpong, que regressou à ação contra o West Ham como suplente. Slot expressou o seu alívio por ter mais opções nas posições de lateral, embora tenha alertado que os seus minutos devem ser cuidadosamente monitorizados após um mês de afastamento. “A lateral direita não é a única posição em que temos tido dificuldades, mas é a que mais se destaca”, explicou o holandês.
Slot acrescentou: “É bom ter Jeremie de volta. Temos que levar em consideração muitos jogos, especialmente os jogadores que voltam de lesões. Mas sabemos a importância de cada jogo agora. Mas não sou o único a pensar assim. Prefiro controlar quantos minutos ele pode jogar do que vê-lo com a equipe médica.”
- Getty Images Sport
Slot na rodada dupla dos Wolves
O Liverpool enfrenta a tarefa incomum de jogar duas vezes contra o Wolves em quatro dias no mesmo local, primeiro na liga na terça-feira e depois na quinta rodada da FA Cup na sexta-feira. Slot descartou a ideia de que a programação repetitiva fosse uma desvantagem, concentrando-se, em vez disso, na vantagem tática que ela proporciona à sua equipe. Quando questionado sobre a peculiaridade da programação, Slot disse: “Normalmente, as únicas pessoas para quem isso é útil são os analistas e eu. Isso nos permite analisá-los.”
Apesar da ausência de seu craque de £ 116 milhões, espera-se que o Liverpool derrote o Wolves, que atualmente ocupa a última posição na tabela. Wirtz marcou seis gols e deu oito assistências em 35 partidas nesta temporada, e a equipe médica do clube está otimista de que ele possa retornar para a viagem da Liga dos Campeões ao Galatasaray na próxima semana. Por enquanto, Slot terá que contar com a profundidade de seu elenco para manter a busca por títulos em várias frentes, já que a temporada está chegando ao fim.
Publicidade