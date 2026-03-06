Getty Images
Lesão de Cristiano Ronaldo “mais grave do que o esperado”, confirma o técnico do Al-Nassr, que afirma que o astro será tratado em Madri
Aumentam as preocupações com a forma física do ícone português
O Al-Nassr foi abalado pela notícia de que as recentes queixas físicas de Ronaldo são mais debilitantes do que se temia inicialmente. Depois de sair mancando de sua última partida competitiva com dores na coxa, avaliações médicas posteriores revelaram uma lesão significativa na parte posterior da coxa direita. Consequentemente, o experiente atacante foi afastado dos próximos jogos do Al-Nassr, incluindo o confronto contra o Neom. Para acelerar sua recuperação, Ronaldo utilizou seu jato particular para voar até a capital espanhola esta semana, buscando a expertise de sua equipe médica pessoal de longa data. Essa decisão ocorre em um momento de tensão regional elevada, mas o clube priorizou o acesso do jogador a cuidados de saúde familiares e de alto nível para garantir um retorno bem-sucedido.
Jorge Jesus confirma viagem médica a Espanha
Durante uma coletiva de imprensa pré-jogo, o técnico do Al-Nassr, Jesus, foi transparente quanto à gravidade da situação. Ele destacou que a decisão de enviar o capitão para o exterior foi baseada na natureza específica da lesão muscular descoberta durante exames internos. “No último jogo, ele saiu com queixas musculares”, explicou Jesus aos repórteres, conforme citado pelo A Bola. “Após passar por exames, ficou claro que a lesão era mais grave do que o esperado, exigindo repouso e recuperação. Cristiano viajou para a Espanha... a lesão requer tratamento em Madri com o profissional que trabalha com ele.”
Implicações internacionais e nacionais
O momento em que esta lesão ocorreu é particularmente problemático tanto para o Al-Nassr como para a seleção portuguesa. Os primeiros relatórios sugerem um período de recuperação mínimo de quatro semanas, o que coloca em sério risco a participação de Ronaldo nos próximos amistosos internacionais. Portugal está programado para enfrentar o México e os Estados Unidos enquanto intensifica os preparativos para a Copa do Mundo de 2026, e a ausência do capitão privaria Roberto Martinez de uma continuidade tática vital. No âmbito nacional, a campanha do Al-Nassr já enfrentou interrupções; sua recente partida da Liga dos Campeões da Ásia contra o Al Wasl foi adiada em meio à instabilidade regional, deixando o time com um ritmo desarticulado, justamente quando seu talismã entrou na sala de tratamento.
Uma corrida contra o tempo pelo clube e pelo país
A recuperação de Ronaldo em Madri será acompanhada para que ele possa retornar para a reta final da temporada nacional saudita. O Al-Nassr deve tomar cuidado para não perder pontos em sua agenda lotada para conquistar o título. A equipe médica do clube manterá contato com especialistas espanhóis para ver se o jogador de 41 anos pode superar o prognóstico de quatro semanas.
