Lesão de Cristiano Ronaldo “mais grave do que o esperado”, confirma o técnico do Al-Nassr, que afirma que o astro será tratado em Madri

O momento em que esta lesão ocorreu é particularmente problemático tanto para o Al-Nassr como para a seleção portuguesa. Os primeiros relatórios sugerem um período de recuperação mínimo de quatro semanas, o que coloca em sério risco a participação de Ronaldo nos próximos amistosos internacionais. Portugal está programado para enfrentar o México e os Estados Unidos enquanto intensifica os preparativos para a Copa do Mundo de 2026, e a ausência do capitão privaria Roberto Martinez de uma continuidade tática vital. No âmbito nacional, a campanha do Al-Nassr já enfrentou interrupções; sua recente partida da Liga dos Campeões da Ásia contra o Al Wasl foi adiada em meio à instabilidade regional, deixando o time com um ritmo desarticulado, justamente quando seu talismã entrou na sala de tratamento.