Leonardo Jardim recusa proposta do Al Wasl e avisa: "nenhum dinheiro vai me tirar do Cruzeiro"

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, recusou uma proposta do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, no mercado da bola. A informação foi inicialmente divulgada pela ESPN e confirmada pela reportagem. A GOAL apurou que o técnico não pretende deixar a Toca da Raposa II neste momento.

Procurado pela equipe da GOAL para falar sobre a situação, o treinador foi objetivo e disse que "nenhum dinheiro" é capaz de tirá-lo do clube neste momento: "Eu sou uma pessoa muito direta e correta. Tudo o que eu digo sobre mim é o que vai acontecer. Não vou treinar outro clube no Brasil, estou preocupado com o presente, o final da época (temporada)", disse à reportagem por meio de mensagem telefônica.

"Nesta fase, nada e nenhum dinheiro vão me tirar do projeto [do] Cruzeiro. Pelos torcedores e pela família Pedro Lourenço", acrescentou o treinador português.