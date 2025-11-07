+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Thiago Fernandes

Leonardo Jardim recusa proposta do Al Wasl e avisa: "nenhum dinheiro vai me tirar do Cruzeiro"

Treinador português descartou oferta vinda dos Emirados Árabes Unidos e pretende seguir na Toca da Raposa II

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, recusou uma proposta do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, no mercado da bola. A informação foi inicialmente divulgada pela ESPN e confirmada pela reportagem. A GOAL apurou que o técnico não pretende deixar a Toca da Raposa II neste momento.

Procurado pela equipe da GOAL para falar sobre a situação, o treinador foi objetivo e disse que "nenhum dinheiro" é capaz de tirá-lo do clube neste momento: "Eu sou uma pessoa muito direta e correta. Tudo o que eu digo sobre mim é o que vai acontecer. Não vou treinar outro clube no Brasil, estou preocupado com o presente, o final da época (temporada)", disse à reportagem por meio de mensagem telefônica.

"Nesta fase, nada e nenhum dinheiro vão me tirar do projeto [do] Cruzeiro. Pelos torcedores e pela família Pedro Lourenço", acrescentou o treinador português.

  • DESEJO DE RENOVAÇÃO

    Pedro Lourenço pretende renovar o contrato de Leonardo Jardim no início de 2026. O presidente da SAF cruzeirense quer estender o vínculo do lusitano para evitar uma saída precoce. O atual compromisso do estrangeiro com o clube mineiro se encerra em dezembro do próximo ano.

  • PERMANÊNCIA GARANTIDA

    Em conversas recentes com o presidente da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, o técnico Leonardo Jardim assegurou a permanência no clube ao menos até o fim do atual compromisso, em dezembro de 2026. A diretoria não tem uma saída do técnico no início da próxima temporada, sobretudo porque ele participa ativamente do planejamento para a edição seguinte da Libertadores.

