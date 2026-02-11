Goal.com
Léo Ortiz de bagre a craque em poucos minutos é a síntese da ansiedade do torcedor de futebol – do Flamengo e de outros times

Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1 em jogo difícil, que teve mais um pênalti defendido por Agustín Rossi, Cebolinha decisivo e o zagueiro indo do oito a oitenta na loucura da torcida das redes sociais

Aconteceu durante o primeiro tempo do jogo entre Vitória e Flamengo, que abriu a terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Os rubro-negros já venciam por 1 a 0, graças ao golaço de Erick Pulgar. O volante e seu chute de fora da área eram naturalmente exaltados. E, nas redes sociais, o zagueiro Léo Ortiz vinha sendo, por muitos, execrado.

Pedidos para que saísse do time titular, além de comentários sobre desligamento e lentidão pipocavam enquanto a equipe baiana ameaçava a zaga flamenguista. Obviamente não foi apenas pelo que vinha acontecendo nos primeiros minutos do primeiro tempo.

Léo foi mais afobado que o comum no lance do gol marcado por Rafael Borré, do Inter, no empate por 1 a 1 com os gaúchos dentro do Maracanã na segunda rodada do Brasileirão; talvez poderia ter feito melhor na jogada que terminou com gol de Danielzinho, o de 2 a 1 para o São Paulo no primeiro jogo do campeonato nacional.

Mas se o Flamengo só havia vencido um de seus cinco jogos com Léo Pereira neste início de 2026 (contra o Vasco), antes de enfrentar o Vitória, era porque o início do Flamengo, como conjunto, não tem sido dos melhores neste ano. Ainda assim, vale destacar, é só o início, está muito cedo ainda.

  • Críticas relâmpago

    Também estava muito cedo para cornetar tanto um jogador quando o nome de Léo Ortiz apareceu pela primeira vez entre os assuntos mais comentados do “X”. É um fenômeno das redes sociais. Afinal de contas, você mal acabou de pensar alguma coisa e seus dedos já batem na tela do celular para deixar registrado.

    Nas arquibancadas de verdade, eventualmente seria possível ver aquele comentário rápido e preocupado, “o Léo não tá bem ainda...”, mas sem a acidez característica das redes sociais. Talvez ainda não estejamos tão acostumados assim com a forma como nós, humanos, colocamos nossos pensamentos e emoções nela.

  • "Craque atemporal" em um piscar de olhos

    Quando apareceu para cobrar uma falta, que parecia bem protocolar, ali no meio de campo, poucos poderiam imaginar que o zagueiro faria um lançamento tão perfeito para Everton Cebolinha ampliar o marcador para 2 a 0. “Assistência de camisa 10”, “Gênio da pelota” e outros elogios hiperbólicos surgiram em profusão.

  • O saldo

    Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Léo Ortiz vem de um 2025 brilhante e já provou seu valor, mas 2026 está só começando. Todas as equipes ainda estão se ajustando, aquecendo seus motores, e erros estão acontecendo de todos os lados (inclusive com Léo Ortiz, algumas vezes). Nada mais natural.

    Rede social ainda não parece ser a melhor forma para se lidar com futebol – onde a rede que importa é mesmo outra, e onde o Flamengo acabou ganhando por 2 a 1, mesmo jogando mal com a maior parte de suas peças. Ainda vem muito jogo por aí...

