Léo Ortiz de bagre a craque em poucos minutos é a síntese da ansiedade do torcedor de futebol – do Flamengo e de outros times

Aconteceu durante o primeiro tempo do jogo entre Vitória e Flamengo, que abriu a terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Os rubro-negros já venciam por 1 a 0, graças ao golaço de Erick Pulgar. O volante e seu chute de fora da área eram naturalmente exaltados. E, nas redes sociais, o zagueiro Léo Ortiz vinha sendo, por muitos, execrado.

Pedidos para que saísse do time titular, além de comentários sobre desligamento e lentidão pipocavam enquanto a equipe baiana ameaçava a zaga flamenguista. Obviamente não foi apenas pelo que vinha acontecendo nos primeiros minutos do primeiro tempo.

Léo foi mais afobado que o comum no lance do gol marcado por Rafael Borré, do Inter, no empate por 1 a 1 com os gaúchos dentro do Maracanã na segunda rodada do Brasileirão; talvez poderia ter feito melhor na jogada que terminou com gol de Danielzinho, o de 2 a 1 para o São Paulo no primeiro jogo do campeonato nacional.

Mas se o Flamengo só havia vencido um de seus cinco jogos com Léo Pereira neste início de 2026 (contra o Vasco), antes de enfrentar o Vitória, era porque o início do Flamengo, como conjunto, não tem sido dos melhores neste ano. Ainda assim, vale destacar, é só o início, está muito cedo ainda.