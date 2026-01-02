Lenda do Real Madrid, Sergio Ramos pode comprar grande clube do Campeonato Espanhol

Após deixar a capital espanhola rumo ao Paris Saint-Germain, em 2021, onde atuou ao lado do antigo rival do Barcelona, Lionel Messi, Sergio Ramos retornou às suas origens em 2023. O zagueiro permaneceu apenas uma temporada no Ramón Sánchez Pizjuán, em sua volta ao Sevilla.

Em 2024, Ramos voltou a sair de sua zona de conforto e aceitou um novo desafio no futebol mexicano. Foram 18 meses de boa passagem pelo Monterrey, até a despedida da Liga MX com o encerramento de seu contrato. Livre no mercado, o defensor agora avalia os próximos passos da carreira, analisando oportunidades atrativas tanto dentro quanto fora dos gramados.

Paralelamente, um grupo de investidores americanos despontava como favorito na disputa pela aquisição do Sevilla, liderado por Antonio Lappi e Fede Quintero. Entre os planos apresentados estava a possibilidade de trazer de volta ao clube o icônico ex-diretor esportivo Monchi. No entanto, após a realização de um relatório de due diligence, o grupo reduziu a proposta de € 3.400 por ação para € 2.700, o que teria provocado o colapso das negociações.

Esse cenário abriu espaço para a entrada de investidores alternativos. Inicialmente, especulava-se que Sergio Ramos teria interesse em participar como acionista minoritário, mas, segundo a rádio Cadena Cope, o campeão mundial agora lidera o próprio consórcio. A informação é de que uma proposta já foi apresentada e que ela é, neste momento, a mais alta sobre a mesa, com o zagueiro escolhido como o rosto do projeto..