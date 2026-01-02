Lenda do Real Madrid, Sergio Ramos pode comprar grande clube do Campeonato Espanhol
Ícone dos Blancos
As especulações em torno de uma possível aquisição do Sevilla se arrastam há vários meses, e um novo elemento inesperado surgiu recentemente: Sergio Ramos teria entrado na disputa.
Aos 39 anos, Ramos foi revelado pelas categorias de base do clube andaluz e rapidamente ganhou projeção, a ponto de ser contratado pelo Real Madrid em 2005. No Santiago Bernabéu, viveu uma trajetória marcante ao longo de 16 temporadas, nas quais disputou 671 partidas e marcou 101 gols, contribuindo para a conquista de cinco títulos nacionais e quatro troféus da Champions League pelos merengues.
- Getty
Aquisição do Sevilla
Após deixar a capital espanhola rumo ao Paris Saint-Germain, em 2021, onde atuou ao lado do antigo rival do Barcelona, Lionel Messi, Sergio Ramos retornou às suas origens em 2023. O zagueiro permaneceu apenas uma temporada no Ramón Sánchez Pizjuán, em sua volta ao Sevilla.
Em 2024, Ramos voltou a sair de sua zona de conforto e aceitou um novo desafio no futebol mexicano. Foram 18 meses de boa passagem pelo Monterrey, até a despedida da Liga MX com o encerramento de seu contrato. Livre no mercado, o defensor agora avalia os próximos passos da carreira, analisando oportunidades atrativas tanto dentro quanto fora dos gramados.
Paralelamente, um grupo de investidores americanos despontava como favorito na disputa pela aquisição do Sevilla, liderado por Antonio Lappi e Fede Quintero. Entre os planos apresentados estava a possibilidade de trazer de volta ao clube o icônico ex-diretor esportivo Monchi. No entanto, após a realização de um relatório de due diligence, o grupo reduziu a proposta de € 3.400 por ação para € 2.700, o que teria provocado o colapso das negociações.
Esse cenário abriu espaço para a entrada de investidores alternativos. Inicialmente, especulava-se que Sergio Ramos teria interesse em participar como acionista minoritário, mas, segundo a rádio Cadena Cope, o campeão mundial agora lidera o próprio consórcio. A informação é de que uma proposta já foi apresentada e que ela é, neste momento, a mais alta sobre a mesa, com o zagueiro escolhido como o rosto do projeto..
Sergio Ramos não está pronto para pendurar as chuteiras
Ainda não está claro por quanto tempo Sergio Ramos poderia se comprometer com o Sevilla, já que o defensor não cogita a aposentadoria neste momento. Em busca de um novo desafio, o planejamento passa por um retorno ao futebol europeu.
Com 180 partidas disputadas pela seleção espanhola e sem vestir a camisa nacional desde 2021, há a indicação de que Ramos está determinado a recolocar seu nome na disputa por uma vaga antes da Copa do Mundo de 2026.
Para isso, o zagueiro precisa definir rapidamente seu próximo clube, já que a regularidade em campo será fundamental para convencer o técnico da Espanha, Luis de la Fuente. A missão, no entanto, não é simples, considerando a abundância de talentos à disposição do treinador dos atuais campeões europeus.
Especialista em transferências Fabrizio Romano comentou sobre os planos do jogador: “Sergio Ramos deixa o Monterrey ao confirmar que disputou seu último jogo no México. Ramos quer seguir jogando futebol, não tem planos de se aposentar e está disposto a avaliar propostas. A partir de agora, está livre no mercado.”