Lenda da Premier League detona comportamento de Cristiano Ronaldo: "É bizarro"

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro se negou a entrar em campo para os jogos da Liga Saudita, o que inevitavelmente gerou especulações sobre uma possível transferência.
Cristiano Ronaldo está no Oriente Médio desde 2023, quando protagonizou uma transferência histórica como jogador livre, após sua surpreendente saída do Manchester United. O contrato mais lucrativo do futebol mundial está sendo negociado em Riade.
Isso não é suficiente para manter o veterano de 41 anos feliz, com CR7 protestando contra o que considera uma distribuição injusta de verbas na Arábia Saudita. Ele não participou do clássico contra o Al Riyadh e pode ficar de fora do confronto direto contra o Al Ittihad, líder do campeonato, na sexta-feira.
O ex-jogador da seleção inglesa, Shearer, que continua sendo o maior artilheiro da história da Premier League, comentou com a Betfair sobre as atitudes questionáveis
Cristiano foi avisado pela Liga Saudita de que ninguém, nem mesmo ele, é maior que o próprio futebol. Ele foi lembrado de que cada equipe no Oriente Médio opera como uma entidade independente, com os fundos para transferências provenientes de investidores individuais – e não do Fundo de Investimento Público (PIF) cobrindo todas essas despesas.
Uma longa declaração dirigida ao português incluía a seguinte frase: “Como qualquer competidor de elite, ele quer vencer. Mas nenhum indivíduo – por mais importante que seja – toma decisões que vão além do seu próprio clube.”
Cristiano Ronaldo, apesar de ter craques como Sadio Mané, João Félix e Kingsley Coman ao seu lado no Al Nassr, está frustrado com as negociações de contratação feitas pelos rivais da Liga Saudita. Seu ex-companheiro de Real Madrid, Karim Benzema, deixou o Al Ittihad para se juntar ao Al Hilal.
O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro agora enfrenta questionamentos sobre seu futuro. Atualizando a situação, o especialista em transferências Fabrizio Romano declarou em seu canal no YouTube: "Posso afirmar que Cristiano continua chateado. Cristiano continua chateado com a situação."
“Como eu disse em um vídeo ontem, não vamos exagerar nas reações – Cristiano na MLS, Cristiano quebrando contrato e coisas do tipo. Por enquanto, vamos manter a calma. Mas, para atualizá-los e dar notícias, Cristiano Ronaldo, segundo minhas informações, não jogará uma partida crucial na sexta-feira porque não tem nenhuma lesão, problema de condicionamento físico ou qualquer outro problema físico.”
“Então, esqueçam isso. Cristiano está em forma, mas não estará com o elenco exatamente como estava há alguns dias. Por quê? Porque Cristiano continua chateado com a direção do grupo saudita, especialmente com o PIF, que administra vários clubes na Arábia Saudita.”
Ele acrescentou: “Como já disse ontem, pessoal, não estou aqui para falar em nome de Cristiano Ronaldo. Não sou eu quem deve falar em nome de Cristiano Ronaldo. Haverá esclarecimentos do próprio Cristiano. Haverá pessoas próximas a Cristiano que farão esclarecimentos.”
“Com certeza haverá esclarecimentos do Al Nassr. Então, não é minha obrigação vir aqui e dizer o que está acontecendo, mas é minha obrigação dizer o que estou ouvindo. E a informação que tenho é que Cristiano não está feliz com a situação atual e com o que aconteceu nesta janela de transferências.”
Embora Fabrizio Romano se mostre relutante em ser envolvido no debate sobre o próximo passo de Cristiano, vários possíveis destinos estão sendo discutidos. Um retorno ao Sporting foi cogitado, com vários outros clubes europeus demonstrando interesse.
Também foi sugerido que Sir David Beckham poderia explorar a opção de unir CR7 ao seu eterno rival Lionel Messi no Inter Miami, vencedor da MLS Cup - uma transferência que faria com que duas figuras icônicas jogassem ao mesmo tempo pela primeira vez em suas respectivas carreiras.