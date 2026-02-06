Lenda da Premier League detona comportamento de Cristiano Ronaldo: "É bizarro"

Cristiano Ronaldo, apesar de ter craques como Sadio Mané, João Félix e Kingsley Coman ao seu lado no Al Nassr, está frustrado com as negociações de contratação feitas pelos rivais da Liga Saudita. Seu ex-companheiro de Real Madrid, Karim Benzema, deixou o Al Ittihad para se juntar ao Al Hilal.

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro agora enfrenta questionamentos sobre seu futuro. Atualizando a situação, o especialista em transferências Fabrizio Romano declarou em seu canal no YouTube: "Posso afirmar que Cristiano continua chateado. Cristiano continua chateado com a situação."

“Como eu disse em um vídeo ontem, não vamos exagerar nas reações – Cristiano na MLS, Cristiano quebrando contrato e coisas do tipo. Por enquanto, vamos manter a calma. Mas, para atualizá-los e dar notícias, Cristiano Ronaldo, segundo minhas informações, não jogará uma partida crucial na sexta-feira porque não tem nenhuma lesão, problema de condicionamento físico ou qualquer outro problema físico.”

“Então, esqueçam isso. Cristiano está em forma, mas não estará com o elenco exatamente como estava há alguns dias. Por quê? Porque Cristiano continua chateado com a direção do grupo saudita, especialmente com o PIF, que administra vários clubes na Arábia Saudita.”

Ele acrescentou: “Como já disse ontem, pessoal, não estou aqui para falar em nome de Cristiano Ronaldo. Não sou eu quem deve falar em nome de Cristiano Ronaldo. Haverá esclarecimentos do próprio Cristiano. Haverá pessoas próximas a Cristiano que farão esclarecimentos.”

“Com certeza haverá esclarecimentos do Al Nassr. Então, não é minha obrigação vir aqui e dizer o que está acontecendo, mas é minha obrigação dizer o que estou ouvindo. E a informação que tenho é que Cristiano não está feliz com a situação atual e com o que aconteceu nesta janela de transferências.”