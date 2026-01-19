+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Africa Cup of Nations Winners and losers GFXGOAL
Mark Doyle

Lenda Mané, jejum para Salah e fracasso para Brahim Diaz: quem venceu e quem perdeu na Copa Africana de Nações 2025

Há apenas três certezas na vida: a morte, os impostos e uma Copa Africana de Nações dramática. No entanto, mesmo para os padrões extraordinários do torneio, a final da edição de 2025 foi diferente de tudo o que já vimos antes – embora não de uma forma positiva. Aos 93 minutos de um jogo tenso, mas sem grandes emoções, em Rabat, o Senegal teve um gol de Ismaila Sarr anulado de forma rigorosa por uma suposta falta de Abdoulaye Seck em Achraf Hakimi. Poucos instantes depois, o Marrocos teve um pênalti a seu favor após intervenção do árbitro de vídeo (VAR), que flagrou um leve puxão na camisa de Brahim Diaz por El Hadji Malick Diouf

O pandemônio se instalou, com o técnico do Senegal, Pape Thiaw, liderando a maioria de seus jogadores indignados para fora do campo após vários minutos de protestos, antes de retornar - novamente após vários minutos - a pedido do craque Sadio Mané.

A final pode não ter sido um grande jogo de futebol, mas sem dúvida representou um desfecho emocionante para mais uma Copa Africana de Nações incrível. Aqui, a GOAL analisa todos os principais vencedores e perdedores de um torneio extraordinário...

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    VENCEDOR: Sadio Mané

    Antes da chegada de Sadio Mané, o Senegal nunca havia vencido a Copa Africana de Nações. Agora, conquistou o troféu duas vezes nos últimos cinco anos, e Mané é o principal responsável por isso.

    O jogador de 33 anos continua sendo, obviamente, um jogador extremamente talentoso. Ele provou isso com seus gols, assistências e criatividade constante no Marrocos. No entanto, Mané também é um líder nato, o tipo de pessoa que inspira outros a seguirem seu exemplo. Portanto, não foi nenhuma surpresa ver Mané ordenando que seus companheiros de equipe voltassem ao campo após a reação furiosa deles com a decisão do pênalti nos acréscimos da final de domingo.

    Assim, embora a cena de Senegal deixando o campo em Rabat tenha deixado um gosto amargo na boca ao final desta Copa Africana, foi pelo menos gratificante ver Mané ser recompensado tardiamente por suas atuações e espírito esportivo com o prêmio apropriadamente intitulado de "Melhor Jogador da Competição".

    "O futebol é algo especial", disse o ex-ponta do Liverpool após receber a homenagem pela segunda vez. "O mundo estava assistindo, então temos que passar uma boa imagem para o futebol. Acho que seria uma loucura não jogar esta partida porque, o quê, o árbitro marcou um pênalti e nós saímos do jogo? Acho que isso seria a pior coisa, especialmente no futebol africano. Prefiro perder do que algo assim acontecer com o nosso futebol." 

    Se ainda havia alguma dúvida, agora não há mais: Sadio Mané é uma lenda viva.

    • Publicidade
  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    PERDEDOR: Brahim Diaz

    Parece tão, tão injusto classificar Brahim Diaz como um "perdedor" - mesmo que estejamos usando o termo apenas no contexto da CAN 2025. O atacante do Real Madrid teve uma campanha fantástica (pelo menos até as quartas de final) e, aos 26 anos, parecia que a antiga promessa finalmente havia crescido. O artilheiro do torneio marcou em cinco jogos consecutivos e, mais importante do que qualquer outra coisa, o ex-jogador da seleção espanhola pareceu completamente à vontade no Marrocos.

    Contudo, embora Brahim possa um dia olhar para trás com orgulho de suas atuações na CAN 2025, esse dia parece muito, muito distante agora. O "baixinho" atacante teve a chance de vencer um grande torneio internacional, algo que a maioria de nós só pode sonhar, e ele desperdiçou a oportunidade — da maneira mais ridícula possível.

    Há quem diga que uma cobrança de pênalti à Panenka pode ser a melhor opção em certas circunstâncias, mas, como Brahim agora sabe, provavelmente para seu próprio prejuízo, não há maneira pior de perder um pênalti. Com uma cobrança estúpida, Brahim "jogou fora todos os seus momentos de glória", como bem observou o ex-atacante nigeriano Daniel Amokachi na BBC Sport.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 48-EGY-CIVAFP

    PERDEDOR: Mohamed Salah

    Mohamed Salah foi o primeiro a admitir que o Egito não tinha nem de perto o elenco mais forte na Copa Africana de Nações. Ele era apenas um dos três Faraós atuando na Europa e, como o próprio ponta ressaltou com um largo sorriso no rosto, já nem sequer podia afirmar ser titular absoluto em seu clube.

    Essa humildade e bom humor caracterizavam o time de Hossam Hassan. Os jogadores se davam muito bem, a tal ponto que Salah descreveu o período como "o melhor estágio internacional" de que já havia participado.

    No entanto, a união do Egito, aliada ao talento de Salah, não foi suficiente para garantir a classificação. O ponta do Liverpool participou diretamente de cinco gols no Marrocos – sua melhor marca em uma Copa Africana de Nações, apesar de ter chegado à final em 2017 e 2021 – mas o Egito teve uma atuação desastrosa na semifinal contra o Senegal, e Salah passou despercebido. O fato de uma partida terrível em Tânger ter sido decidida por seu algoz, Mané, só piorou a situação do capitão dos Faraós.

    Salah ainda tem apenas 33 anos, claro. Ele terá pelo menos mais uma chance de ganhar a CAN em 2027 (e provavelmente outra em 2028), mas se terá uma oportunidade melhor de levantar o troféu é discutível. E a questão não é tanto a idade de Salah, mas o fato de não haver um único jogador no elenco de Hassan com menos de 24 anos, o que significa que este não é um time em ascensão, mas sim uma equipe em transição. 

    O Egito pode ser a nação mais vitoriosa na história da CAN, mas agora existe uma chance muito real de que a carreira de seu maior jogador de todos os tempos seja considerada um fracasso.

  • Morocco-vs-Tanzania-match-at-the-African-Cup-of-Nations-2025-16tAFP

    VENCEDOR: Tanzânia

    Miguel Ángel Gamondi assumiu o comando da seleção da Tanzânia apenas algumas semanas antes do início da Copa Africana de Nações e, mesmo assim, conseguiu levar uma seleção, 112ª colocada no ranking mundial, à fase eliminatória pela primeira vez na história do país. Consequentemente, embora o argentino não tenha ficado totalmente satisfeito com algumas decisões da arbitragem na derrota de sua equipe para o Marrocos nas oitavas de final, ele só teve elogios para seus jogadores.

    "O país deve se orgulhar deles", disse Gamondi.  "Tivemos uma abordagem tática muito boa e tentamos atacar e jogar. A verdade é que estou feliz com o nível que mostramos."

    A Tanzânia não venceu nenhuma partida no torneio. Os empates com Uganda e Tunísia foram suficientes para garantir a classificação como quarta colocada e a última terceira, por saldo de gols. No entanto, Gamondi considerou que convencer as jogadoras a abandonar a "mentalidade de azarões" já era uma vitória por si só.

    "Já não aspiramos apenas a uma participação honrosa", declarou ele. "Acreditamos na nossa capacidade de ir longe." E têm todas as hipóteses de o fazer se o experiente Gamondi tiver a oportunidade de construir sobre as bases sólidas que tão rapidamente estabeleceu em Marrocos.

  • MOROCCO-CASABLANCA-AFCON-FOOTBALL-MAL-TUNAFP

    PERDEDOR: Sami Trabelsi

    A vaga nas quartas de final da CAN estava ao alcance da Tunísia. Eles venciam o Mali, que jogava com um homem a menos, por 1 a 0, aos seis minutos dos acréscimos, quando o desastre aconteceu. Yassine Meriah tocou a bola com a mão na área e o pênalti convertido por Lassine Sinayoko permitiu que Mali forçasse a prorrogação e, em seguida, uma disputa de pênaltis, que venceram, deixando Sami Trabelsi em estado de choque.

    "Há muita decepção e tristeza após nossa eliminação da competição",  admitiu o treinador. "Estávamos no controle, mas infelizmente, depois de marcar o gol, algo incompreensível aconteceu e cometemos um erro. É verdade que poderíamos ter nos classificado, já que nossos adversários jogaram com 10 homens desde o final do primeiro tempo, mas não foi possível." 

    "Os jogadores deram tudo de si em uma partida que controlamos em grande parte, e não podemos culpá-los. A responsabilidade pela derrota é do treinador."

    A Federação Tunisiana de Futebol concordou, e Trabelsi foi demitido menos de 24 horas depois – apenas quatro meses após ajudar a seleção nacional a se classificar para a Copa do Mundo sem sofrer um único gol.

  • Osimhen-LookmanGetty/GOAL

    PERDEDOR: Victor Osimhen

    Ao assistir à Nigéria derrotar com facilidade a Tunísia e a Argélia em sua trajetória até as semifinais da Copa Africana de Nações, era impossível não se perguntar como as Super Águias, repletos de estrelas, não haviam se classificado para a Copa do Mundo. No entanto, a derrota apática para o Marrocos na semifinal mostrou que algo não está certo com a mais recente "Geração de Ouro" do país. O talento é inegável, mas há sérias dúvidas sobre o temperamento da equipe. 

    Nesse sentido, Victor Osimhen personifica o problema da Nigéria. Há um motivo para ele estar jogando na Turquia atualmente – e não tem nada a ver com falta de habilidade. 

    Osimhen é um atacante excepcional, como ele mesmo demonstrou mais uma vez no Marrocos, mas também é uma figura peculiar, capaz de passar de comemorar com um companheiro de equipe a repreendê-lo no minuto seguinte. É uma pena, pois há muito o que admirar em Osimhen – e em sua notável ascensão ao estrelato –, mas sua discussão em campo com Ademola Lookman foi a imagem que marcou a campanha da Nigéria.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFAAFP

    VENCEDOR: Amad Diallo

    A maioria dos jogadores precisa sair do Manchester United para retomar suas carreiras. Amad Diallo, porém, só precisava se afastar por um tempo.

    Para ser justo com o jogador de 23 anos, ele era indiscutivelmente um dos melhores do United antes de partir para a Copa Africana de Nações – embora isso não signifique muita coisa. No Marrocos, porém, Amad mostrou um nível completamente diferente, conquistando três prêmios de melhor em campo em quatro jogos como titular, além de marcar mais gols (três) do que em 16 partidas pelo clube nesta temporada.

    O motivo da diferença de desempenho era bastante óbvio: estar jogando em sua posição preferida pelo técnico da Costa do Marfim, Emerse Fae. "Eu jogo como ala quando estou no United. Aqui, jogo como ponta-direita", disse Amad.

    Parece que o sucessor temporário de Ruben Amorim no United, Michael Carrick, tomou nota dessa abordagem bastante inovadora, pois não é apenas um desenvolvimento positivo para Amad, mas para todos em Old Trafford.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 47-ALG-NIGAFP

    PERDEDOR: A Federação Argelina de Futebol

    A Federação Argelina de Futebol (FAF) pediu publicamente à CAF e à FIFA que investigassem a atuação de Issa Sy na derrota para a Nigéria nas quartas de final. No entanto, o verdadeiro propósito da queixa formal era desviar a atenção da atuação apática das Raposas do Deserto, que não conseguiram acertar um único chute ao gol em uma partida da CAN pela primeira vez em 11 anos.

    De fato, foi revelador que, ao questionar "a credibilidade do árbitro africano", a FAF também tenha feito um apelo aos torcedores argelinos para que mantivessem a fé no técnico Vladimir Petkovic e em seus jogadores, argumentando que "coesão coletiva, calma e apoio" eram necessários para uma equipe "em fase de reconstrução".

    Para ser justo, a demonstração de apoio ao treinador que orquestrou o retorno da Argélia à Copa do Mundo pela primeira vez em 12 anos foi perfeitamente compreensível – e justificada. No entanto, o ataque à equipe de arbitragem foi totalmente descabido, principalmente porque o próprio Petkovic admitiu que a equipe, muito superior naquela noite, havia se classificado para as semifinais!

  • FBL-AFR-2025-MATCH 20-BEN-BWAAFP

    VENCEDOR: Benin

    A campanha de Yohan Roche não poderia ter começado pior, com o zagueiro dando de presente o único gol da partida para Theo Bongonda na estreia do Benin no torneio contra a República Democrática do Congo. Roche, no entanto, respondeu da melhor maneira possível. Além de desempenhar um papel fundamental para que Benin mantivesse o placar zerado na partida seguinte, ele também marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre Botsuana, garantindo a primeira vitória do país na história da Copa Africana de Nações e a vaga na fase eliminatória.

    "É motivo de imenso orgulho", disse Roche.  "Estávamos cientes das expectativas do público e este gol é particularmente emocionante para mim depois das dificuldades da primeira partida."

    O Benin acabou sendo eliminado nas oitavas de final, mas somente depois de levar o Egito para a prorrogação - o que apenas serviu para sublinhar o quanto a equipe progrediu nos últimos três anos sob o comando do técnico alemão Gernot Rohr.

    "O que eu levo desta noite é a atitude dos jogadores, a sua solidariedade e o seu espírito de luta", disse Rohr. "Isso é muito positivo para o futuro da seleção."

  • FBL-AFR-2025-MATCH 11-GAB-MOZAFP

    PERDEDOR: O governo gabonês

    A campanha do Gabão na CAN não correu bem. Uma equipe que se esperava que pelo menos chegasse às oitavas de final terminou em último lugar no seu grupo, após perder para Camarões, Costa do Marfim e até Moçambique. No entanto, ninguém poderia prever como o governo gabonês reagiria à eliminação precoce do país.

    Após a derrota por 3 a 2 para a Costa do Marfim, que acabou com as chances do Gabão de chegar à fase eliminatória, o então ministro dos Esportes, Simplice-Désiré Mamboula, apareceu na televisão para ler um comunicado anunciando a dissolução da comissão técnica de Thierry Mouyouma, a suspensão da seleção nacional e a exclusão de jogadores importantes como Bruno Ecuele Manga e Pierre-Emerick Aubameyang devido ao "desempenho vergonhoso dos Panteras na Copa Africana de Nações".

    Após uma remodelação ministerial, a suspensão foi revogada menos de duas semanas depois, mas não houve trégua para Mouyouma e sua equipe técnica. De fato, o sucessor de Mamboula, Paul Ulrich Kessany, declarou em 13 de janeiro que encontrar um novo treinador era uma questão de grande "urgência", visto que as eliminatórias para a próxima Copa Africana de Nações começariam em pouco mais de dois meses.

    No entanto, é certo que a FIFA estará acompanhando a situação de perto, pois qualquer interferência adicional do governo poderá resultar em outra suspensão, mais abrangente e mais prejudicial para o Gabão.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 36-MOZ-CMRAFP

    VENCEDOR: Chiquinho Conde

    Chiquinho Conde representou Moçambique durante 15 anos como jogador. Nesse período, só conheceu a decepção na CAN. Como contou ao CAFOnline: "Perdíamos sempre. Era desanimador e de partir o coração, porque sempre nos esforçávamos muito, mas nunca conseguíamos um resultado positivo."

    Conde também não conseguiu nenhuma vitória como técnico na CAN de 2023, com Moçambique sendo eliminado após dois empates e uma derrota. Desta vez, porém, Moçambique finalmente conquistou sua primeira vitória em uma fase de grupos do torneio, surpreendendo o Gabão em uma das partidas, e graças à vitória por 3 a 2 em Agadir, os moçambicanos avançaram para as oitavas de final.

    "Conseguir isso agora, com essa nova geração, significa tudo para mim", admitiu Conde. "Criamos um modelo e o adaptamos às qualidades dos nossos jogadores. Identificamos nossas fraquezas, principalmente na defesa, e começamos mudando a mentalidade. Foi difícil no início, mas continuamos trabalhando e os jogadores começaram a acreditar."

    "Trabalhávamos com princípios rígidos. Se alguém não os aceitasse, tinha que sair. Meu método é estruturado, trabalho árduo e disciplina. Então, isso é especial para nós. Nossa equipe precisava disso. Eles passam por muita coisa, e temos a responsabilidade de fazê-los felizes."

    Como era de se esperar, a Nigéria provou ser um obstáculo intransponível para Moçambique nas fases eliminatórias, mas, como Conde fez questão de ressaltar, "Esses jogadores agora são estrelas. Eles já conquistaram seu lugar na história de Moçambique."

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    PERDEDOR: O sonho do Marrocos na CAN

    Este deveria ser o momento do Marrocos. Eles só tinham vencido a CAN uma vez – e isso foi lá em 1976. No entanto, o torneio estava ao alcance de uma equipe que havia terminado em quarto lugar na Copa do Mundo de 2022 e não perdia uma partida oficial em casa há 17 anos.

    "É uma grande responsabilidade, mas a aceitamos com orgulho", disse o técnico Walid Regragui pouco antes do início da campanha dos Leões do Atlas. "Há torcedores que sonham com a permanência deste troféu no Marrocos desde 1976, e a união sagrada entre a equipe e a torcida será crucial. Essa pressão precisa ser positiva, e mesmo que se torne negativa, saberemos lidar com ela."

    Mas não foi o que aconteceu. Marrocos nunca pareceu totalmente à vontade na fase eliminatória e precisou dos pênaltis para superar a Nigéria na semifinal. A equipe apresentou mais uma atuação nervosa na decisão do torneio e, depois que o craque Brahim Diaz desperdiçou uma chance clara de vencer a partida, a derrota dos anfitriões na prorrogação parecia inevitável.

    Marrocos continua sendo uma das melhores seleções. Tem todas as chances de se classificar em seu grupo na Copa do Mundo, mas só se conseguir superar os acontecimentos de domingo. Em 50 anos de sofrimento, nunca sofreu uma derrota tão dolorosa.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    PERDEDOR: Pape Thiaw

    É compreensível por que Pape Thiaw perdeu a cabeça momentaneamente em Rabat. Menos de três minutos depois de ver seu time ter um gol da vitória negado de forma duvidosa, eles sofreram um pênalti duvidoso.

    Contudo, embora isso explique a reação de Thiaw, não a justifica, pois não havia qualquer justificativa para ele ter conduzido seus jogadores para fora do campo e para o vestiário. Isso causou caos no campo e nas arquibancadas, o que foi dolorosamente irônico, visto que o técnico do Senegal havia criticado o país anfitrião, Marrocos, pela falta de segurança em seu hotel na véspera da partida. 

    "Meus jogadores poderiam ter corrido perigo", disse ele. "Esse tipo de coisa não deveria acontecer entre dois países irmãos." Nem uma saída vergonhosa, e felizmente ele acabou admitindo seu erro pouco depois do término da final.

    "Não quero repassar todos os incidentes, mas peço desculpas pelo futebol", disse Thiaw, que se desentendeu com seu colega marroquino Regragui após a partida, à beIN Sports. "Depois de refletir sobre o ocorrido, fiz com que eles voltassem [ao campo] - você pode reagir no calor do momento. Reconhecemos os erros do árbitro. Não deveríamos ter feito isso, mas já aconteceu e agora apresentamos nossas desculpas ao futebol."

    Resta saber se esses pedidos de desculpas serão suficientes para que o treinador, seus jogadores e a Federação Senegalesa de Futebol evitem punições severas da CAF, já que a equipe de Thiaw foi inquestionavelmente responsável por trazer descrédito a todo o torneio.

