Lenda Mané, jejum para Salah e fracasso para Brahim Diaz: quem venceu e quem perdeu na Copa Africana de Nações 2025

Antes da chegada de Sadio Mané, o Senegal nunca havia vencido a Copa Africana de Nações. Agora, conquistou o troféu duas vezes nos últimos cinco anos, e Mané é o principal responsável por isso.

O jogador de 33 anos continua sendo, obviamente, um jogador extremamente talentoso. Ele provou isso com seus gols, assistências e criatividade constante no Marrocos. No entanto, Mané também é um líder nato, o tipo de pessoa que inspira outros a seguirem seu exemplo. Portanto, não foi nenhuma surpresa ver Mané ordenando que seus companheiros de equipe voltassem ao campo após a reação furiosa deles com a decisão do pênalti nos acréscimos da final de domingo.

Assim, embora a cena de Senegal deixando o campo em Rabat tenha deixado um gosto amargo na boca ao final desta Copa Africana, foi pelo menos gratificante ver Mané ser recompensado tardiamente por suas atuações e espírito esportivo com o prêmio apropriadamente intitulado de "Melhor Jogador da Competição".

"O futebol é algo especial", disse o ex-ponta do Liverpool após receber a homenagem pela segunda vez. "O mundo estava assistindo, então temos que passar uma boa imagem para o futebol. Acho que seria uma loucura não jogar esta partida porque, o quê, o árbitro marcou um pênalti e nós saímos do jogo? Acho que isso seria a pior coisa, especialmente no futebol africano. Prefiro perder do que algo assim acontecer com o nosso futebol."

Se ainda havia alguma dúvida, agora não há mais: Sadio Mané é uma lenda viva.