Carlo Ancelotti, que trabalhou com Cristiano Ronaldo no Real Madrid, diz que a "lenda do futebol" ainda "poderia jogar em qualquer equipe do mundo"

Article continues below Article continues below Article continues below Mais artigos abaixo CR7 vencendo grandes troféus aos 40 anos

Capaz de manter padrões notáveis

Técnico italiano no comando da seleção brasileira 📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢