Lenda do Tottenham critica capitão do Arsenal por reação “inadequada” ao empate com o Wolves
Gunners surpreendidos pela recuperação tardia dos Wolves
A equipe de Mikel Arteta parecia estar a caminho de conquistar três pontos fáceis em Molineux, com uma confortável vantagem de dois gols sobre o lanterna da Premier League. No entanto, um colapso catastrófico no final da partida fez com que o time londrino perdesse a liderança, com gols de Hugo Bueno e Tom Edozie garantindo um improvável ponto para o Wolves.
O resultado é um duro golpe para as aspirações do Arsenal ao título, dando ao Manchester City um grande impulso na corrida pelo título, já que a equipe de Pep Guardiola está cinco pontos atrás, com um jogo a menos. A natureza do empate deixou os Gunners abalados, especialmente devido ao seu controle total da partida durante a primeira hora, antes que as fragilidades defensivas surgissem.
O capitão Saka não escondeu a decepção após o apito final, admitindo que o clima no vestiário havia mudado. “Está muito abatido [o vestiário]”, disse Saka à Sky Sports. “Estou muito decepcionado com o resultado e, especialmente, com a forma como jogamos no segundo tempo, que está longe do nível que estabelecemos nesta temporada.”
A fragilidade mental volta a assombrar a corrida pelo título
O empate segue um padrão de perda de pontos para os jogadores de Arteta, que também tropeçaram contra o Brentford na semana passada. Hoddle acredita que esses resultados apontam para uma mudança psicológica mais profunda dentro do time, sugerindo que a arrogância “autoritária” que definiu sua forma no início da temporada foi substituída por uma sensação visível de apreensão.
Para um time jovem que lutou para cruzar a linha de chegada nas temporadas anteriores, esses reveses consecutivos estão sendo vistos como um teste decisivo para sua maturidade. Hoddle observou que a confiança anterior de um time que afirmava “vamos ganhar o título” foi substituída por um grupo que parece estar duvidando de suas próprias credenciais sob os holofotes da reta final.
O ex-técnico do Tottenham enfatizou que a pressão agora está firmemente sobre os ombros dos jogadores para que permaneçam unidos. “Eu vejo o Arsenal contra o Brentford e o Wolves e sinto que eles estão começando a duvidar de si mesmos”, disse Hoddle à Premier League Productions. “Há alguns meses, eles não estavam fazendo isso... mas agora estão duvidando de si mesmos e estão sob pressão, e tudo se resume à mentalidade.”
Hoddle questiona o comportamento do capitão Saka
Analisando as consequências, Hoddle foi clínico em sua avaliação da entrevista pós-jogo de Saka. Enquanto muitos elogiaram o jogador da seleção inglesa por sua honestidade em relação ao desempenho da equipe, o comentarista argumentou que a linguagem corporal de um capitão deve inspirar mais confiança em momentos de crise.
“Isso é interessante, porque ele era o capitão esta noite”, comentou Hoddle. “Para mim, ele foi muito honesto, muito honesto ao dizer que eles precisam melhorar... blá, blá, blá. Mas, para mim, seu comportamento não foi adequado. Seu comportamento precisa ser um pouco mais animado, ele estava muito apático, muito apático.”
Saka, no entanto, permaneceu focado nas questões táticas e de momentum que a equipe enfrenta. “É hora de refletirmos sobre as últimas atuações e corrigirmos os problemas imediatamente para que possamos voltar a vencer jogos, entrar em uma boa sequência e construir momentum, porque perdemos um pouco disso agora”, concluiu o ponta.
Um fim de semana decisivo para os londrinos
O empate em Molineux deixou o Arsenal em uma posição precária, na qual não pode mais se dar ao luxo de cometer erros. Com o ímpeto possivelmente mudando para seus rivais, os próximos jogos são amplamente considerados como o período decisivo que determinará se os Gunners conseguirão manter seu desafio ou se seu trabalho árduo será em vão.
Arteta enfrenta a difícil tarefa de eliminar a dúvida que se instalou na mente dos seus jogadores antes do próximo confronto. A comissão técnica provavelmente se concentrará na estabilidade defensiva e na recuperação psicológica para garantir que os colapsos no final dos jogos, como o visto em West Midlands, não se tornem um tema recorrente.
O Arsenal agora deve se preparar para sua próxima partida na Premier League, onde enfrentará o Tottenham no clássico do norte de Londres no domingo, um dia após o City enfrentar o Newcastle.
