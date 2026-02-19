Lenda do Tottenham critica capitão do Arsenal por reação “inadequada” ao empate com o Wolves

A equipe de Mikel Arteta parecia estar a caminho de conquistar três pontos fáceis em Molineux, com uma confortável vantagem de dois gols sobre o lanterna da Premier League. No entanto, um colapso catastrófico no final da partida fez com que o time londrino perdesse a liderança, com gols de Hugo Bueno e Tom Edozie garantindo um improvável ponto para o Wolves.

O resultado é um duro golpe para as aspirações do Arsenal ao título, dando ao Manchester City um grande impulso na corrida pelo título, já que a equipe de Pep Guardiola está cinco pontos atrás, com um jogo a menos. A natureza do empate deixou os Gunners abalados, especialmente devido ao seu controle total da partida durante a primeira hora, antes que as fragilidades defensivas surgissem.

O capitão Saka não escondeu a decepção após o apito final, admitindo que o clima no vestiário havia mudado. “Está muito abatido [o vestiário]”, disse Saka à Sky Sports. “Estou muito decepcionado com o resultado e, especialmente, com a forma como jogamos no segundo tempo, que está longe do nível que estabelecemos nesta temporada.”