Lenda do Tottenham abandona entrevista após resposta brusca ao ser questionado sobre assumir o cargo de treinador principal
Keane questionado sobre o cargo no Spurs
Keane, que atualmente é técnico do Ferencvaros, foi questionado à beira do campo sobre a vaga de treinador após a demissão de Frank. O irlandês pareceu irritado com as perguntas e respondeu brevemente antes de se afastar.
“Não posso alimentar especulações”, disse ele, encerrando a entrevista momentos depois.
Ex-atacante quer continuar a evoluir
Entende-se que o técnico de 45 anos não está interessado em assumir o cargo interinamente e só consideraria um retorno se lhe fosse oferecido o cargo permanentemente.
Keane ainda está relativamente no início de sua carreira como técnico, mas já construiu um currículo variado. Ele começou como jogador-técnico no ATK, na Índia, antes de trabalhar como assistente na República da Irlanda, no Middlesbrough e no Leeds United. Em seguida, assumiu o cargo de técnico principal no Maccabi Tel Aviv, conquistando o título da liga em sua única temporada, e desde então está no comando do Ferencváros, campeão húngaro, que atualmente disputa o topo da tabela nacional.
Como jogador, Keane continua sendo uma das figuras modernas mais reconhecidas do Tottenham. Em duas passagens pelo norte de Londres, ele marcou 91 gols em mais de 200 partidas e foi capitão do time durante seus últimos anos no clube.
Tottenham quer encontrar rapidamente um substituto
O Spurs está à procura de um novo treinador após demitir Frank após a derrota para o Newcastle, com a equipe ocupando uma posição próxima da parte inferior da tabela da Premier League. Roberto De Zerbi, John Heitinga e Mauricio Pochettino estão entre os nomes associados ao cargo, enquanto Keane também tem sido discutido internamente.
Quem quer que assuma o cargo herdará um time em dificuldades no campeonato nacional, mas ainda envolvido na competição europeia após avançar na fase de grupos da Liga dos Campeões.
O que vem a seguir?
O Spurs tem uma longa pausa antes de enfrentar o Arsenal no clássico do norte de Londres no próximo domingo. Os dirigentes do clube esperam ter uma solução para seus problemas administrativos até lá. Acredita-se que o caminho mais provável será a contratação de um técnico interino, antes de procurar um técnico permanente no verão.
