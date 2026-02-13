Getty Images Sport
Lenda do Tottenham abandona entrevista após resposta brusca ao ser questionado sobre assumir o cargo de treinador principal
Keane reage às especulações sobre o Tottenham
O incidente ocorreu após a vitória por 4 a 0 do Ferencvaros na Copa da Hungria na noite de quarta-feira. Apesar do resultado positivo em campo, o clima pós-jogo ficou tenso quando a conversa mudou da vitória na copa para a crise que se desenrola no Tottenham. Com o Spurs atualmente em busca de um novo técnico após a demissão de Thomas Frank no início desta semana, o nome de Keane tem sido fortemente associado à vaga.
Quando questionado diretamente por um repórter se esperava um convite do Tottenham para se tornar seu próximo técnico, Keane ficou instantaneamente irritado. O irlandês deu de ombros com irritação antes de responder: “Não posso ajudar nas especulações”. Sem esperar por uma pergunta complementar, ele encerrou abruptamente a entrevista e se afastou. A reação destaca a pressão em torno da situação, com Keane claramente incomodado com os rumores incessantes que o distraem de seu sucesso atual na Hungria.
Sem interesse em um emprego temporário
Apesar dos rumores, fontes sugerem que Keane não está interessado em assumir o comando do Tottenham temporariamente. O técnico de 45 anos, que atualmente lidera a disputa pelo título com o Ferencvaros, só consideraria um retorno ao clube onde marcou 91 gols se a oferta fosse para o cargo de técnico permanente. Ele não tem vontade de atuar como um “aquecedor de cadeira” ou solução temporária enquanto a diretoria procura um sucessor de longo prazo para Frank, de acordo com o The Daily Mail.
A trajetória de Keane como técnico tem sido eclética e bem-sucedida até agora. Depois de começar como jogador-técnico no ATK, na Índia, ele atuou como assistente na República da Irlanda, no Middlesbrough e no Leeds. Em seguida, ele assumiu o cargo de técnico principal do Maccabi Tel Aviv, onde conquistou o título da liga em sua única temporada antes de se despedir. Desde que assumiu o comando do Ferencvaros em janeiro do ano passado, ele manteve esse ritmo, com sua equipe atualmente na liderança da tabela do campeonato húngaro. Esse sucesso naturalmente o colocou na mira de trabalhos mais importantes, mas sua resposta rápida sugere que ele está focado em seu projeto atual, a menos que uma oferta séria se concretize.
De Zerbi lidera a corrida pelo cargo no Tottenham
Embora Keane esteja no topo da lista de candidatos das casas de apostas, ele não é o favorito aos olhos delas. O atual favorito para assumir o cargo no Tottenham Hotspur Stadium é Roberto De Zerbi. O italiano está disponível após deixar o Marselha, após uma humilhante derrota por 5 a 0 para o PSG. Sua perspicácia tática e experiência anterior na Premier League fazem dele uma opção atraente para a diretoria do Spurs, desesperada para reverter sua queda.
Outros nomes em pauta incluem John Heitinga, que foi contratado como assistente no mês passado e é atualmente o segundo favorito para assumir o cargo. O ex-técnico Mauricio Pochettino continua na disputa como o terceiro favorito, oferecendo uma reunião potencial romântica, mas complicada. O fascínio em torno da nomeação é intenso, com cada movimento e declaração dos candidatos potenciais sendo analisados minuciosamente, enquanto o clube busca fazer uma escolha decisiva para salvar sua temporada.
Uma campanha desastrosa no norte de Londres
Quem assumir o cargo enfrentará uma tarefa monumental. O Tottenham está passando por uma campanha desastrosa, ocupando a 16ª posição na Premier League e sendo arrastado para uma verdadeira batalha contra o rebaixamento. A demissão de Frank ocorreu após uma derrota prejudicial em casa para o Newcastle, um resultado que provou ser a gota d'água para a diretoria. O clima no clube é tóxico, com os torcedores temendo a perspectiva inimaginável do rebaixamento se o desempenho não melhorar imediatamente.
No entanto, há um vislumbre de esperança em meio à tristeza doméstica. O novo técnico herdará um time que disputa as oitavas de final da Liga dos Campeões. Levar o Tottenham à fase decisiva da competição de elite da Europa oferece uma oportunidade única de resgatar o orgulho e talvez até mesmo um título em uma temporada que, de outra forma, teria sido um pesadelo. Seja Keane, De Zerbi ou outro candidato, o próximo técnico precisará começar com o pé direito para enfrentar a batalha contra o rebaixamento enquanto disputa a maior competição do futebol europeu.
