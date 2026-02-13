Lenda do Tottenham abandona entrevista após resposta brusca ao ser questionado sobre assumir o cargo de treinador principal

Apesar dos rumores, fontes sugerem que Keane não está interessado em assumir o comando do Tottenham temporariamente. O técnico de 45 anos, que atualmente lidera a disputa pelo título com o Ferencvaros, só consideraria um retorno ao clube onde marcou 91 gols se a oferta fosse para o cargo de técnico permanente. Ele não tem vontade de atuar como um “aquecedor de cadeira” ou solução temporária enquanto a diretoria procura um sucessor de longo prazo para Frank, de acordo com o The Daily Mail.

A trajetória de Keane como técnico tem sido eclética e bem-sucedida até agora. Depois de começar como jogador-técnico no ATK, na Índia, ele atuou como assistente na República da Irlanda, no Middlesbrough e no Leeds. Em seguida, ele assumiu o cargo de técnico principal do Maccabi Tel Aviv, onde conquistou o título da liga em sua única temporada antes de se despedir. Desde que assumiu o comando do Ferencvaros em janeiro do ano passado, ele manteve esse ritmo, com sua equipe atualmente na liderança da tabela do campeonato húngaro. Esse sucesso naturalmente o colocou na mira de trabalhos mais importantes, mas sua resposta rápida sugere que ele está focado em seu projeto atual, a menos que uma oferta séria se concretize.