Lenda do Manchester United revela que recusou regresso a Old Trafford para permanecer no clube atual

Ele disse ao programa The Overlap, da Sky Bet: “Sim, conversei com Ed [Woodward] duas vezes sobre assumir uma função aqui, mas naquele momento não achava que meu trabalho no Ajax estava concluído, considerando o caminho que estávamos trilhando – ainda não tínhamos chegado lá. Tive duas boas conversas com ele em dois momentos diferentes sobre um cargo, provavelmente ao lado dele. Ed fez um ótimo trabalho liderando o clube. Principalmente no lado comercial, é claro que ele esteve envolvido na venda do clube.

“Nesse ponto, e também por ter estado com ele em reuniões com a ECA (Associação Europeia de Clubes) muitas vezes, a qualidade de certos aspectos dele não é ótima, mas você provavelmente diria que seria bom ter algo no lado do futebol ao lado dele. Agora, acho que nos últimos dois ou três anos o United tentou trabalhar para organizar o lado futebolístico e não ter apenas o CEO, David Gill, e Sir Alex Ferguson. Isso não vai mais funcionar, não vai voltar.”

Van der Sar também foi questionado sobre seus planos futuros, mas ainda não decidiu seu próximo passo.

“Ainda estou indeciso. Tive algumas conversas com alguns headhunters, algumas partes, alguns proprietários de vários clubes, mas ainda não encontrei o projeto certo nem tomei uma decisão”, acrescentou.

“Acho que a vida que levo no momento, viajo muito e faço coisas legais com alguns negócios comerciais na Ásia. Mas, em determinado momento, você sente que o conhecimento que adquiri é suficiente para dar um passo adiante. Tenho 55 anos, então acho que ainda tenho quatro ou cinco anos para dedicar ao esporte ou a uma organização. Não precisa ser um clube de futebol, pode ser uma organização ligada ao futebol, mas tem que ser algo relacionado a esportes.”