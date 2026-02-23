Getty Images Sport
Lenda do Manchester United revela que recusou regresso a Old Trafford para permanecer no clube atual
Van der Sar: Uma lenda do Manchester United
Van der Sar consolidou-se como uma verdadeira lenda do clube durante seu tempo em Old Trafford, conquistando oito troféus importantes com os Red Devils. O holandês desempenhou um papel fundamental na vitória do Manchester United sobre o Chelsea na Liga dos Campeões de 2008, defendendo o pênalti decisivo de Nicolas Anelka, do Chelsea, na disputa de pênaltis, quando os Red Devils foram coroados campeões da Europa. O ex-treinador de goleiros do Manchester United, Eric Steele, disse que Van der Sar estava no mesmo nível de Peter Schmeichel. Ele disse à BBC Radio Manchester: “Ele foi um jogador fantástico. Tive muita sorte. Trabalhei ao lado de Peter Schmeichel no Villa e trabalhei com Edwin por dois anos e meio. Aquela defesa de pênalti em Moscou elevou Edwin ao mesmo nível de Peter.”
O goleiro se aposentou do futebol em 2011, mas continuou trabalhando no esporte. Ele voltou ao Ajax inicialmente em uma função de marketing e depois foi promovido a CEO. Van der Sar se demitiu em 2023 e agora revelou que poderia ter assumido uma função no United, mas decidiu não voltar para a Inglaterra.
Por que Van der Sar recusou o Manchester United
Ele disse ao programa The Overlap, da Sky Bet: “Sim, conversei com Ed [Woodward] duas vezes sobre assumir uma função aqui, mas naquele momento não achava que meu trabalho no Ajax estava concluído, considerando o caminho que estávamos trilhando – ainda não tínhamos chegado lá. Tive duas boas conversas com ele em dois momentos diferentes sobre um cargo, provavelmente ao lado dele. Ed fez um ótimo trabalho liderando o clube. Principalmente no lado comercial, é claro que ele esteve envolvido na venda do clube.
“Nesse ponto, e também por ter estado com ele em reuniões com a ECA (Associação Europeia de Clubes) muitas vezes, a qualidade de certos aspectos dele não é ótima, mas você provavelmente diria que seria bom ter algo no lado do futebol ao lado dele. Agora, acho que nos últimos dois ou três anos o United tentou trabalhar para organizar o lado futebolístico e não ter apenas o CEO, David Gill, e Sir Alex Ferguson. Isso não vai mais funcionar, não vai voltar.”
Van der Sar também foi questionado sobre seus planos futuros, mas ainda não decidiu seu próximo passo.
“Ainda estou indeciso. Tive algumas conversas com alguns headhunters, algumas partes, alguns proprietários de vários clubes, mas ainda não encontrei o projeto certo nem tomei uma decisão”, acrescentou.
“Acho que a vida que levo no momento, viajo muito e faço coisas legais com alguns negócios comerciais na Ásia. Mas, em determinado momento, você sente que o conhecimento que adquiri é suficiente para dar um passo adiante. Tenho 55 anos, então acho que ainda tenho quatro ou cinco anos para dedicar ao esporte ou a uma organização. Não precisa ser um clube de futebol, pode ser uma organização ligada ao futebol, mas tem que ser algo relacionado a esportes.”
Van der Sar dá sua opinião sobre Carrick
Outra lenda do Manchester United, Michael Carrick, está agora no comando dos Red Devils, e Van der Sar compartilhou suas opiniões sobre o início do seu ex-companheiro de equipe como técnico.
Ele disse à Sky Sports: “Um início incrível, é claro. Acho que o United vem enfrentando dificuldades com os treinadores há muito tempo. É claro que sei que ele não é o treinador permanente, mas dá para ver como ele criou uma atmosfera em torno da equipe para os torcedores, jogando com um sistema que muita gente conhece, o estilo do Manchester United. Ele teve um ótimo início nessas cinco partidas. Ter tantos pontos é incrível.”
O que vem a seguir?
Carrick conquistou quatro vitórias e um empate nos seus primeiros cinco jogos como técnico e espera somar mais pontos na noite de segunda-feira, quando sua equipe enfrenta o Everton pela Premier League.
